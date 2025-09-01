DONIRALI PEDESET RANČEVA I ŠKOLSKI PRIBOR ZA ŠKOLARCE: Pomoć socijalno ugroženim porodicama (FOTO)
Predstavnici Verskog dobrotvornog starateljstva eparhije šumadijske u parohijskom domu crkve Svetih apostola Petra i Pavla u Jagodini uručili su školski pribor deci iz ugroženih porodica.
Versko dobrotvorno starateljstvo eparhije šumadijske, osnovano pre dve godine, pomaže socijalno ugroženim porodicama koje žive na teritoriji ove eparhije. Ovog puta pedesetoro dece, uzrasta od prvog do osmog razreda, dobili su rančeve i školski pribor.
-Želimo, na neki način, da rasteretimo roditeljski budžet i olakšamo im početak školske godine, jer znamo da je septembar mesec kada se dosta para izdvaja za školarce. Naš naum jeste da deci olakšamo da stiču znanja i veštine, a ne da se opterećuju problemima o kojima ne bi trebalo da brinu – ocenio je Aleksandar Gajić, arhijerejski namesnik belički.
Jagodinski sveštenici odabrali su decu, svako iz svoje parohije, jer su najupućeniji u materijalno stanje svojih parohijana. Školski pribor obezbedili su donatori.
-Ovo nije naša prva akcija, mi idemo svuda gde je pomoć potrebna, jer naši donatori se uvek rado odazivaju kada nam je neophodna pomoć za porodice koje su slabijeg imovinskog stanja i njihovu decu. Crkva prepoznaje potrebe naroda, mi ne gledamo ko je verujući a ko neverujući – rekao je dr Stefan Damjanović, upravnik Verskog dobrotvornog starateljstva eparhije šumadijske.
Pored školskog pribora, jagodinska crkva svake godine organizuje podelu božićnih paketića za decu iz socijalno ugoženih porodica, za koje, pored donatora i sami sveštenici doniraju novac, kao i mnoge druge akcije tokom godine, u kojima se pomaže porodicama koje su slabijeg imovinskog stanja.
