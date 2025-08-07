“SVETIONIK“: Koncerti za ljubitelje zabavne i narodne muzike

Dobro poznati dvojac Nenad Petrović, svima poznat kao Neša glumac Gradskog amaterskog pozorišta u Jagodni, i muzičar Jovan Ljubenović nastupiće u bašti Kulturnog centra sutra, 8. avgusta, od 21 sat.

Foto:Z.Gligorijević

Oni će, okviru manifestacije „Svetionik“ svirati eks-ju-rok muziku, koju će pratiti anegdote i imitacije.

Sutradan, na istom mestu i u isto vreme, publika će imati priliku da uživa sluša obrade popularnih pesama u izvođenju članova End Benda.

Ulaz je besplatan za sve posetioce, ali je potrebno rezervisati mesto.

Sledi koncert estradne umetnice Dragice Radosavljević Cakane, koji će biti održan u nedelju, 10. avgusta od 21 sat u izletištu „Potok“.