„DEČIJE POVREDE“ ZA KRAJ GODINE U TEATRU HUMANOSTI: Sloboda Mićalović i Vuk Kostić u predstavi koja je spojila umetnost i humanost

HUMANITARNI decembarski repertoar Fondacije Mozzart zaokružen je predstavom „Dečije povrede“, kojom je na sceni na uglu Cara Dušana i Knićaninove simbolično i emotivno spuštena zavesa na još jedan uspešan mesec obeležen znakom umetnosti i solidarnosti.

Foto: Touch N Touch

Poslednji aplauz u ovoj godini pripao je Slobodi Mićalović i Vuku Kostiću, koji su u glavnim ulogama, sa suptilnom snagom i glumačkom preciznošću, oživeli priču o ranjivostima koje nosimo još iz detinjstva.

U ambulanti, među mirisom alkohola i šuštanjem zavoja, ponekad se ne leče samo posekotine i modrice. Ponekad se tamo, između metalnih kreveta i bele tišine, susretnu dve sudbine koje se, uprkos vremenu, stalno iznova prepoznaju. Iz prošlosti u budućnost pa sve do sadašnjosti, Sloboda i Vuk su publiku u teatru humanosti Fondacije Mozzart proveli kroz jedinstveno pozorišno putovanje prožeto emocijama i smehom.

Već od prve scene, u školskoj ambulanti, publika upoznaje devojčicu Kajlin sa bolovima u stomaku i dečaka Daga, koji je sleteo s krova škole vozeći bicikl. Kroz godine, njih dvoje se ponovo sreću – svaki put sa novim ožiljcima, novim strahovima i novim pokušajima da pronađu smisao i bliskost.

Predstava u čijim rolama je briljirao ovaj glumački duo zaokružila je humanitarni decembarski repertoar, a ulaznica je ovog puta bila poruka za lečenje Miloša Celnera. Sa repertoarom humanosti Fondacija Mozzart započela je otvaranjem nove sezone u septembru, a nakon četiri meseca i oko trideset odigranih predstava za koje se uvek tražila karta više, preko 2.500.000 dinara donirano je za lečenje građana.

Na „daskama koje humanost znače“ na uglu Cara Dušana i Knićaninove do sada su se zasijali brojni velikani domaćeg glumišta – Nataša Ninković, Zoran Cvijanović, Svetozar Cvetković, Tanja Bošković, Mima Karadžić, Jelica Sretenović, Katarina Žutić, Irfan Mensur, Rale Milenković, Nebojša Milovanović, Goran Šušljik, Janko Cekić, Andrej Šepetkovski, Mina Lazarević, Katarina Radivojević, Ljubinka Klarić, Nada Macanković...

„Prah“, „Bogojavljenje“, „Anđela“, „Zagonetne varijacije“, „Džepovi puni kamenja“, „Naši dani“, „Lutka sa kreveta broj 21“, „Koštanin tvist“, „Luda kuća balkanska“, kao i nova predstava u produkciji Fondacija Mozzart „Pale zvezde“, samo su deo bogatog repertoara koji je fondacija ponudila publici.

Humanost na repertoaru i za 2026.

Dramska igra za humanost nastavlja se i u januaru. Publiku očekuju sjajne predstave i legendarni glumci, a informacije o repertoaru, besplatnim ulaznicama i humanitarnim SMS-ovima možete pronaći na Instagram stranici Fondacije Mozzart.