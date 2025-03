UMALO KOBNA AVANTURA: Penzionere u planama Južnog Kučaja „prevarila“ navigacija

Pet osoba je zalutalo u nepristupačnom predelu Beljanice, gde su proveli tri dana bez mogućnosti komunikacije. Opsežna akcija spasavanja, u kojoj su učestvovale brojne službe, uspešno je okončana pronalaskom nestalih u vikendici, nepovređenih i u dobrom stanju.

Foto: Radio Magnum

Grupa penzionera, koja je nestala u petak, 28. marta na području Žagubice, pronađena je u nedelju oko 10 časova na Beljanici u okolini Bora. Dvojica muškaraca i tri žene, koji su navodno krenuli na zabavu, zbog navigacije su zalutali i završili na nepristupačnom terenu na obroncima Južnog Kučaja, u rejonu Beljanice kod Zlota.

- Prethodno je nađeno vozilo marke „opel“ koje su oni koristili, nakon čega su ih lovočuvari lovišta „Južni Kučaj“ pronašli u obližnjoj vikendici – navode u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Ovo petoro ljudi je, nakon tri dana neizvesnosti, pronađeno nepovređeno i u dobrom zdravstvenom stanju.

- Signal na njihovim telefonima izgubio se još 28. marta, kada su se poslednji put javili svojim najbližima. Veći deo planine nema pokrivenost mobilnom mrežom, što je dodatno otežalo lociranje – rekao je Stefan Gnjatović, zamenik komandanta Vatrogasno-spasilačkog bataljona Bor.

Potraga za njima započela je odmah nakon što je prijavljen njihov nestanak. Prvo je uočeno vozilo marke „Opel“, kojim su se kretali od Petrovca na Mlavi ka Boljevcu, a zatim su ih u jednoj vikendici na Beljanici pronašli lovočuvari lovišta „Južni Kučaj“.

-Verovatno su hteli da uhvate prečicu do Straže i skrate put. Južni Kučaj i Dubašnica znaju da zavaraju, područje je obraslo gustim rastinjem, nepristupačno je i teško prohodno – ističu meštani.

Prema prvim informacijama, grupa je u pokušaju da se vrati na glavni put završila u njima nepoznatom šumskom predelu, bez signala za mobilnu komunikaciju, što je dodatno otežalo komunikaciju i lokaciju njihove poslednje poznate pozicije. Automobil im je ostao zaglavljen u blatu, budući da je poslednjih dana na tom terenu bilo kišovito. Potragu su otežavali izuzetno nepristupačan teren, makadamski putevi, magla i loša prohodnost puteva.

- U opsežnoj potrazi za pet osoba koje su se izgubile dok su se automobilom kretale od Petrovca na Mlavi ka Boljevcu učestvovali su pripadnici policijskih uprava u Jagodini, Boru i Požarevcu, pripadnici Sektora za vanredne situacije, Gorske službe spasavanja, lovočuvari i lovci, kao i zaposleni u preduzećima „Srbijašume“ i „Atlas obezbeđenje“ – kažu u policiji.

Akcija spasavanja završena je srećnim ishodom zahvaljujući koordinaciji različitih službi u vanrednim situacijama. Zato je, vele, najvažnije da i sami putnici budu svesni rizika kretanja nepoznatim i teško pristupačnim terenima.

- Postoje oblasti koja su bez mrežne pokrivenosti, delovi mapa koji nisu ažurirani godinama i zato ako vam put postane čudan i teško prihodan okrenite auto i vratite se do prvog asfalta, do prvih kuća, uputiće vas dužim ali sigurnijim putem. Ako se izgubite, auto vam se pokvari, zaglavi negde, popnite se na obližnje brdo, pošaljite poruku najbližima sa GPRS lokacijom iz aplikacije Google maps, ne udaljavajte se od glavnih puteva, jer će to olakšati spasiocima da vas nađu – dodaju nadležni.