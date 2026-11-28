Fudbaleri Partizana dočekali su Radnički iz Niša na stadionu u Humskoj. Utakmicu 17. kola dobio je domaćin. Rezultat je bio 1:0 (1:0)

FOTO: FK Partizan

Od prvog sudijskog zvižduka Nišlije su bile u podređenom položaju. Partizan je napadao, imao kontrolu lopte.

Sudbina je htela da baš bivši igrač Radničkog postigne gol na današnjoj utakmici. Nakon odličnog centaršuta po desnoj strani Nikola Čumić je šutirao i savladao Kostića.

Čak 10 šuteva, dva u okvir gola imao je domaćin, a gosti su u prvom poluvremenu bili bez udarca ka okviru gola crno-belih. Jedinu priliku u završnici prvog dela imao je Damijan Krajišnik, ali je Milošević bio na pravom mestu.

Znatno bolji i željniji gola bio je Radnički u drugom poluvremenu, pretio je preko Veličkovića i Izderića, ali na kraju su mreže ostale mirne, te je Partizan ostvario bitnu pobedu za beg sa dna tabele.

Partizan - Radnički 1:0 (Čumić 26') Partizan: Milošević – Đurđević, Simić, Milić, Jurčević – Baba (od 74. Baba), Miladinović – Sek (od 61. Zubairu), Vukotić (od 80. Aleksić), Čumić (od 80. Kostić) – Že (od 61. Kojzek) Radnički: Kostić - Veličković, Mijailović, Vitas, Zečević (od 46, Jokić), Vidović (od 46. Kovačević) – Kanute (od 72. Rošević), Krajišnik, Milosavljević, Izderić - Jovanović (od 72. Borović)

78' Mogao je Radnički do izjednačenja. Lepo je išla lopta u napadu gostiju i na kraju je pokušaj Veličkovića odbranio Milošević. Mnogo opasniji Radnički u nastavku, Partizan skoro da ne postoji.

67' Pretio je Izderić, preko gola.

65' Znatno bolji Radnički u drugom poluvremenu.

62' Velika šansa za Radnički, Milosavljević je glavom raspalio po lopti, pored stative je šutirao kapiten Nišlija.

46' Odmah je Drinčić napravio dve izmene u nastavku. Vidović i Zečević napustili su igru, a na teren ušli Jokić i Kovačević.

KRAJ POLUVREMENA

44' Krajišnik je pripretio, dobro je reagovao Milošević. Sreća sada za Partizan koji se uspavao u svom šesnaestercu.

39' Brani se Radnički sa velikim brojem igrača, a domaći igrači obleću oko gola Nišlija.

36' Marko Mijailović je blokirao Seka, potom krenuo u kontru ali je Partizan dobro reagovao.

28' Miladinović je oprobao udarac. Za sada Partizan napada više po desnom boku, upravo sa te strane došli su i do vođstva.

26' GOL, PARTIZAN! Čumić sjajno reaguje na asistenciju Vukotića.

18' Inicijativu ima domaći tim.

1' Utakmica je počela.

Uoči meča:

Aleksandar Stanojević je povratku u Partizan prvi meč vodio baš protiv današnjeg rivala, ali u Nišu. Uspeli su crno-beli da slave sa 3:2.

Ipak, sad je raspoloženje nešto drugačije. "Parni valjak" je upisao dva vezana poraza u prvenstvu, dok je Radnički nakon dve pobede - Dubočica u Kupu (1:0) i Zemun (1:0) izgubio od Železničara (0:2).

Oba tima imaju svoje ciljeve. Ekipa iz Beograda mora da počne da pobeđuje ako želi da se nađe u plej-ofu, dok Nišlije isto to moraju da urade, ukoliko hoće da ostanu u Superligi Srbije.

Partizan u ovaj meč ulazi sa 10. mesta na tabeli i 17 bodova. Radnički je na pretposlednjoj 13. poziciji sa 11 bodova.

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