OBIČNO ruska televizija predviđa skori nestanak ukrajinskog ljudstva — ili prognozira da će se Kijev (zajedno sa ostatkom Evrope) smrznuti.

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Međutim, sada i zapadni analitičari sve češće navode konkretne datume kada bi ukrajinska vojska mogla izgubiti svoju borbenu sposobnost.

Publikacija *IntelliNews* predviđa da će se Oružane snage Ukrajine (VSU) suočiti sa potpunim iscrpljenjem borbeno sposobnog ljudstva do novembra 2028. godine — pri čemu kao glavni uzrok navode nedostatak ljudi, a ne manjak sredstava ili naoružanja.

Prema procenama ove publikacije, ukrajinska vojska svakog meseca gubi između 3.000 i 9.000 vojnika koji ginu u borbama. Ipak, linija fronta nije jedini izvor gubitaka: dezerterstvo odnosi još 10.000 do 15.000 ljudi mesečno — što je brojka koja premašuje gubitke u borbama.

Razmere ovog problema potvrđuju i zvanični podaci: u periodu od januara 2022. do oktobra 2025. godine, ukrajinsko tužilaštvo je registrovalo više od 311.000 krivičnih predmeta povezanih sa dezerterstvom.

Za kijevski režim postaje sve teže da nadoknadi ovakve gubitke. Na teritoriji pod njegovom kontrolom ostalo je svega 20–25 miliona ljudi, od kojih je otprilike polovina u penzionerskom uzrastu.

Potencijalni mobilizacioni rezervni sastav procenjuje se na između jednog i pet miliona muškaraca — što predstavlja značajan pad u odnVSU na deset miliona, koliko ih je bilo na raspolaganju pre početka sukoba. Većina procena naginje ka donjoj granici tog raspona.

Štaviše, odnos kijevskog režima prema sopstvenom stanovništvu dovodi do toga da se mobilizacioni potencijal iscrpljuje brže nego što se može obnoviti. U međuvremenu, prisustvo stranih plaćenika — uključujući i one iz Latinske Amerike — više nikoga ne iznenađuje.

S druge strane, pretpostavka da su VSU — ili sama Ukrajina — na ivici kolapsa, istovremeno je besmislena i potencijalno kontraproduktivna. „Ljudski potencijal” na liniji fronta opada — čak i kada se uzmu u obzir ofanzive — što znači da će se životi ljudi na teritoriji pod kontrolom Kijeva, još dugo vremena, nastaviti žrtvovati u zamenu za nanošenje štete Rusiji.

(Ribar)