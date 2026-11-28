Branka Lazić

- Ja neću pričati o emocijama. Emocije su svi doživeli. Zaista jeste, jeste tužno kada se neko uhapsi, i naravno da je to tragično. Ja ću isključivo pričati o profesiji, i biću kratka i jasna. Dakle, između ostalog, etički kodeksi novinara nalažu razne standarde, a ono za šta bih se ja sada pozvala i na šta bih pozvala sve da razmisle, to je javni interes. Dakle, novinar je dužan da u interesu građana, u interesu naroda Srbije, govori istinu. I to je ono što ne može niko da nam ospori, i to je nešto zbog čega smo mi prozivani. Kažete da nema osvete, nema revanšizma. Ja mislim da sve vreme, dakle bukvalno ove dve i po godine, ima i osvete i revanšizma koji su sada na delu, upravo zato što smo branili Srbiju. Mi smo branili interes naroda Srbije na Informer televiziji tako što smo pokazivali šta se zaista dešava. Dakle, meni kao novinaru ne može niko da ospori kada sam na licu mesta, kada govorim šta se dešava, i to je jednostavno istina koja je mnogima smetala, i mislim da jeste sad reč upravo zbog toga. Oni se svete, bukvalno zbog toga što smo mi novinari Informera branili, i naravno, Dragan naš, branili interese naroda Srbije.

- Dokaz za to? Biću, ovaj, moram da kažem, mnogi ljudi mi se javljaju, ljudi koji su apsolutno bili protiv politike predsednika Vučića, onoga što je radio Informer, i tako dalje. Mnogi ljudi mi se javljaju da ovo nisu očekivali. Znate šta im ja kažem, vrlo jednostavno: vi niste shvatili da mi ne branimo politiku određene stranke, već branimo interese naše Srbije. I to je ono što je istina.

Gvozden Nikolić

- Evo, ja se izvinjavam, malo sam i zakasnio, pregazio sam jednu snežnu mećavu, onakvu kakva ume samo da bude u zapadnoj Srbiji, ali nisam posustao i došao sam da ovde javno saopštim, da pružam jednu veliku, ljudsku i časnu podršku čoveku koji danas, kao što vidite, leži iza rešetaka. Nekako ovde, na ovom brdovitom našem Balkanu, Srbija često bude resetovana, nekad to uradi Milosrdni anđeo.

- Kad to urade ovi Tiktokovi, Instagrami, kao sada, da li će nam to doneti dobro ili loše, ostaje da vidimo. Ali ono što je loše doneo, to i što se sad već beleži, to je ovo hapšenje, i sve se nekako za noć okrenulo naopako. Nepravda pokušava da zaseni pravdu, i kao drumski razbojnik, hapsi se čovek nasred ulice, koji jeste običan čovek, ali i nije; on je novinar, čovek koga cela Srbija zna, koji tu radi, koji tu ima porodicu, i to je meni neshvatljivo. Svi su od ovoga imali štetu, i jedna i druga strana, i pozicija i opozicija, ali najveću Srbija, jer će crnim slovima ostati upisano u medijskoj zajednici Srbije da je uhapšen novinar, čovek, zbog javno izgovorene reči. Ona druga stvar zbog čega sam došao, to je ljudska, da mu pružim podršku, jer ja najbolje znam, budući da sam iz zapadne Srbije, kakve gene u sebi nosi Dragan Vučićević.

- On je potomak ljudi koji su na Mačkovom kamenu branili obraz ove zemlje, koji su to isto radili na Javoru, koji su kao mučenici prešli Prokletije, ali se vratili kao pobednici preko Kajmakčalana. Biće to i ovog puta tako, ja se nadam, jer to je i naša dužnost da mu pomognemo. Taj čovek ne zaslužuje i ne sme da leži u zatvoru. Sa druge strane, možda je najbolnije ono gledati kako njegov Stepa ili Živojin danima ili večerima gledaju u zatvorena vrata na koja se svako veče pojavljivao njihov otac ili njihov junak. To su strašne stvari koje mi gledamo otvorenih očiju, i mislim da treba da budemo ne glasniji, nego zaista treba da ustanemo i da kažemo da to nije ljudski. Ali, evo, možda uzeću sebi za pravo, za kraj.

- I da predložim nešto, a to je: idu nam izbori, i ja sam siguran da ovaj seljak sa pobrđa zapadne Srbije, onakav kakav jeste, i oštrog jezika i britke pameti — svi mi imamo svojih vrlina i mana — bude naš kandidat za predsednika Srbije. I tu upravo nas, koji nismo ni u strankama — nemoj da ga vezujemo za stranke — i siguran sam da bi bio dostojan kandidat. Ne zato što je Sajčić loš; naprotiv, ja i u tom čoveku tražim dobre osobine, i verujem da ih ima, nego zato što je Vučićević bolji. I hrabriji. I siguran sam, i zbog Živojina i Stepe, ne bi promenio nikad veru za večeru. U to sam siguran.

Jovanka Todorović

- Ja ću možda najkraće govoriti. Od svih ovde sam, u glavi, zapravo, napisala nekih deset strana, ali imam srca, neću vas gnjaviti. Mnogo sam emotivna, i sve ovo što govorim, govorim lično.

- I neću se Draganu obratiti, jer nadam se da ću to uraditi lično kad ga budem videla. Imam pitanje za Novu S, N1, Radar, Nedeljnik i sve druge evroatlantske satelite. Da li su oni nekada u svojoj redakciji imali zaposlene koji su spremni da izađu i da svojim telom, golim rukama, svojim životom zaštite svog urednika? Da li su imali, da li će imati i zašto neće? Samo na to pitanje neka mi odgovore. Ja ću biti tu ako treba da odgovorim, kao svedok događaja 26. oktobra, koji mi je, evo, do ove srede bio najtraumatičniji događaj u životu. Ja sam dete devedesetih, svašta sam prošla, zaista svašta. Nekoliko puta mi je život bio ugrožen, ali ovo što se desilo 26. oktobra je nešto najtraumatičnije. Meni je Dragan nadređeni, on je moj direktor, ali on je ljudina i ja njega volim najviše na svetu. I ovo što se desilo njemu, počevši od, ne samo 26, ova tiranija traje dve godine. Konstantne pretnje njemu, deci, uvrede, mislim da ne postoji osoba koja je na sebe primila toliko udaraca, toliko metaka mržnje, kao Dragan. I on je sve to nosio uz osmeh. Mislila sam da ne može ništa gore da bude od toga. A onda se desila kampanja, pa u kampanji to je tako jedno čerečenje i mrcvarenje bilo, pa onda se desio REM, pa paralelno sa REM-om sva suđenja koja su bila, pa između ostalog što je Vukela pomenuo i Kragujevac. Mučite čoveka koji ima toliko posla, toliko i privatnih obaveza, da dođe na suđenje koje je otkazano. Znali ste da je otkazano. Ovo je vrhunac. Ja se u stvari bojim da ovo nije vrhunac, ali želim da verujem da je ovo poslednja prepreka koja će njega da odvede u večnost kao najboljeg novinara kojeg je Srbija ikada imala.

- Niti su okrenuli, u stvari, okrenuli su glavu na sve to. Tako je. Meni je najstrašnije bilo. Gledala sam te ljude u oči, jer sam pokušala — dobar sam psiholog — pokušala sam zaista da utičem, ne nikako nasiljem. I postoje i dokazi da nisam, nisam zaista bila nasilna. Pokušala sam da apelujem na... ne na mozak, nego na srce. Ajde, mozak ne moramo svi da imamo, a srce valjda bismo morali svi koji se nazivamo ljudima. Ono što sam ja njima videla u očima je bilo odsustvo bilo kakve... odnosno svesnost da oni nikakvu odgovornost neće imati. Oni su toliko znali da mi njima ništa nećemo uraditi. Niko od nas. Meni je to strašno. Ja da sam upala na N1, prebio bi me čuvar, dobila bih metak, verovatno, u glavu. Policija bi odmah došla, u najboljem slučaju. U najgorem slučaju bih dobila tužbu, verovatno, iste sekunde. Sutra bi me pronašli. Ne znam kako. Pronašli bi me. Oni njih nisu pronašli. Svi su toliko... ja ne znam, 700.000 puta sam do sada videla njihova lica. Njih nije bilo briga što su tu deca naših zaposlenih, koja su maloletna, koja potpuno drugačije procesuiraju realnost. Koju ne možete da objasnite. Ćerka jedne koleginice me je pitala: "Šta se dešava, hoćemo da preživimo?" Šta da joj kažem? Užasno mi je. Ja ne mogu da lažem. Mene niko... znam da mi je teško, jer možda ljudima to da poveruju... ja ne mogu da kažem laž. Kažem, nemam pojma, ne znam šta će da bude. Dete od deset godina. Kao, nešto pokušavam da animiram, ali ne mogu da slažem. Kažem: "Ma jok, bre, super će sve da bude." Ne mogu to da kažem. Tu su psi koji su po prirodi jako osetljiva bića, jako ih je puno bilo. Tu smo svi mi koji smo ljudi, ja ne znam bolje ljude od ljudi koji rade na Informeru.

Govorila je o evakuaciji sa Informera nakon napada.

- To je najgori deo. To je bukvalno najgori deo. Ja ne znam, evo, gradativno da idem, ti ljudi koji nemaju mozak, nego ovako šupljina, neka gledaju me tim mrtvim očima, to je prvo. Drugo je bila policija sa kojom sam ušla u raspravu, pitala sam ih: "Zbog čega ne možete?" Morate da mi date odgovor. Ja sam odgovorna građanka, recite mi zašto ne možete da nas zaštitite. Ne možemo, vidite kako se oni ponašaju. I ja sam se osećala kao, to je ono, zamena: ko je žrtva, ko je agresor. Ja sam u tom trenutku agresor, jer insistiram na odgovorima. Oni su rekli: "Krenite, ne možemo da vam garantujemo bezbednost." I rekli su: "Hajde..." Sproveli su nas na način na koji su nas... Izgovorili su mi jednu rečenicu tada, pustili su vas da se sami snalazite po ulici, pa šta vam Bog da. I meni je rekao jedan policajac: "Sad nemoj da se praviš pametna", nego šta ću, moram da se pravim pametna. Pogotovo u takvim situacijama kad ja nemam više šta da izgubim.

- Rekli su: "Krenite, trčite, idu za vama." Ja sam rekla: "Neću da trčim, ne mogu da trčim, i nijedan od razloga nije zdravstvene prirode." Ali neću, ne mogu da trčim. Imam 46 godina, ovo je moj grad. Ako vi ne radite posao, pa nek me ubiju, to je najviše što mogu da uradim.

Dragana Ćendić

- Mnogo mi je drago što sam danas ovde i što, Ivana kaže, da. Kao neko ko je zaista prošao i na svojoj koži osetio šta znači teror i šta znači blokaderska sila primenjena na nekom reporteru ili novinaru, mogu da kažem da u potpunosti razumem kako se Vučko oseća danas tamo, i mogu da zamislim, u stvari, kako se sam oseća, zaista. Moji prethodni govornici većinom su sve rekli, tako da ja bih se verovatno i ponavljala. Dolazimo možda samo do toga, do odgovornosti, i ko je odgovoran za to sve, jer to je negde pitanje koje treba da postavimo. Ja lično mislim da smo svi mi odgovorni, i da svako od nas kao pojedinac je odgovoran za sve ovo što nam se dešava.

- Ovi izbori koji su bili, znamo šta su nam doneli. Doneli su nam, je l' tako, tu neku "slobodnu" Srbiju. Njihova sloboda, izgleda, nije vid slobode koju mi doživljavamo i koju mi gledamo. Za njih je ta sloboda nešto drugo, za nas opet nešto drugo. Ali to je i onaj naziv, demokratija, gde oni demokratiju doživljavaju kao jednostranu demokratiju, a mi opet gledamo tu demokratiju sa neke druge strane. Tako da, biću kratka, Ivana, neću dužiti. Znam da ima još govornika ovde. Ono što je rekla Goca Uzelac, moja koleginica, dakle, ovde nije samo Vučićević u pritvoru, već i cela njegova porodica koja na svojim leđima nosi to. I supruga Marija, i Vukašin, i sva ostala deca, pre svega, kojima je vrlo teško. Ja sam sinoć videla kod Marije na Instagramu, odnosno jutros, gde je okačila jedan stori, evo, ja sad bih mogla da zaplačem, gde deca kažu: "Pošalji tati da pada sneg napolju." Ja samo, eto, da zamolim nadležne institucije da razmisle da li je to ono što nam treba i da li je to ono što je sloboda. Da li smo glasali za to, i da li svi oni dva miliona i nešto, koliko je zaokružilo Studentsku listu, da li je to ono za šta ste glasali. Sigurna sam da nije, i sigurna sam da, sve će ovo proći, kao i što sve prođe, ali mi ostajemo da se pitamo gde je ko kad bio, gde je ko bio uz koga. Znate, lepo je kad je lepo. Svima nam je lepo, igramo, pevamo, super nam je sve. Ali kada je teško, e, tad vidimo ko je zapravo kakav čovek. A mislim da je to najbitnije: ko je kakav čovek, ko šta oseća, i ko u duši smatra da je ispravno postupio.

Andrijana Nešić

- Dobar dan svima, pozdrav i puno podrške Vučkoj porodici, stvarno borite se, ne znam šta drugo da vam kažem. Ja sam napisala i jedan govor, lično ja, nisam pisala uz ChatGPT, nema tu nikakvih ovaploćenja i ostalih stvari, ali ga sada neću pročitati u celosti jer imamo malo vremena. Samo ću podsetiti na situaciju koja se desila 2021. godine, kada je Bajden pobedio na izborima u Americi. Tada je bilo zabranjeno, a cenzori su bili fekt-čekeri, da se govori o tome da Bajden spava na konferencijama, iako su postojali snimci. Bojim se da sada dolazimo u situaciju da nećemo moći da kažemo ukoliko vidimo da je neko zaspao. I to je najbenignija stvar koju mogu da nam zabrane, jer mogu da nam zabrane upravo ono što je i Vučićević pričao, da se u Srebrenici — da Srbi nisu "genocidan narod", da Jasenovac jeste logor za Srbe. Tako da, puna podrška, ovaj, ne samo Draganu Vučićeviću, nego i svim kolegama, i malo smelosti ostalim kolegama koji danas nisu ovde sa nama, da se osmele i da dođu.

Foto: Novosti

- Da bismo govorili o slobodi medija i profesionalnoj odgovornosti novinara, zahteva da se vratimo u 2021. godinu, kada je Džo Bajden postao predsednik Amerike. Svi se dobro sećate da je Donaldu Trampu, dok je bio predsednik Amerike, ugašen Tviter nalog. Nešto slično desilo se i u Srbiji ove godine, kada su predsedniku, tada već lideru opozicije Aleksandru Vučiću, smanjili vidljivost na digitalnim platformama. I tu cenzura u digitalnim medijima tek počinje. Još tokom Bajdenove predsedničke kampanje, različite organizacije za proveru činjenica, kako svetske tako i regionalne, počele su intenzivno da se bave sadržajima koji su se odnosili na analizu samog izveštavanja medija o Bajdenu. Među finansijerima tih organizacija bile su NED, organizacija čije je finansiranje Donald Tramp kasnije pokušao da zaustavi, ali ipak nije. I ne to Trampovom krivicom, nego odlukama nekih drugih. Među donorima pojedinih fekt-čekera nalazi se i Soroševa Fondacija za otvoreno društvo. I to nije nikakva tajna, budući da su ti podaci javno dostupni na njihovim zvaničnim stranicama. Tokom Bajdenovog predsedničkog mandata, u više navrata smo bili svedoci situacija u kojima su se snimci na kojima je izgledalo kao da američki predsednik spava, tokom zvaničnih sastanaka, ocenjivali kao lažni, montirani i obmanjujući.

- Od medija su zahtevane "ispravke", a negativne ocene fekt-čekera kao posledice nosile su smanjenje vidljivosti sadržaja na društvenim mrežama i Guglu, i time su doprineli da određeni mediji nestaju u javnom prostoru. Još tada se među novinarima i kolegama novinarima postavljalo pitanje: kako onda uopšte slobodno možemo da pišemo i da govorimo, kada nešto što vidimo sami, svojim očima, ocenjuju kao lažno, a to upravo rade neki misteriozni cenzori? Za razliku od influensera, uloga novinara i obaveza novinara je da izveštava, bez obzira da li se to nekome dopada ili se to nekome ne dopada, jer mi služimo prvenstveno narodu i da narodu ukažemo na ono što smo videli na terenu, što smo snimili na terenu ili zabeležili na terenu. Novinar takođe ima pravo da preispituje odluke zvaničnika i da im postavlja neprijatna pitanja. I takođe, svaka greška novinara ne znači da je on povredio kodeks ili da je počinio krivično delo, ali za to opet postoje neka prava, neki sudovi, a ne odmah da strpaju novinare iza rešetaka.

- Ipak, od formiranja Skupštine i preuzimanja vlasti od strane Studentske liste, videli smo da novi režim nije raspoložen da odgovara na pitanja novinara, da traži dosijee novinara i da hapsi novinare. Kada sve to sagledamo, možemo da zaključimo da je slobodno novinarstvo pred velikim izazovom u Srbiji, jer postavlja se pitanje da li ćemo moći da napišemo da je neko zaspao, ukoliko smo to videli sopstvenim očima. Da li ćemo moći da kažemo da se u Srebrenici nije dogodio genocid, da li ćemo Jasenovac moći da nazivamo logorom za Srbe, ili će nam diktirati šta da pišemo i o čemu da govorimo. Ozbiljno smo suočeni sa pitanjem da li ćemo moći da imamo i sopstvenu uređivačku politiku prema Kosovu i Metohiji, našoj južnoj pokrajini, ili ćemo možda morati da koristimo reč Kosovo i, suprotno, a ukoliko to ne uradimo, biti kažnjavani.

Borko Kašanski

- Pre svega, reč-dve o Vučku: asocirao me gospodin Raković izlazeći, imao je, ovaj, jaknu sa nekim sportskim motivom, fudbalskim, pa me asocirao da, ono, koliko ja znam Vučka, znam ga, nikad kafu nismo popili mimo posla, ali radili smo zajedno. Za mene je tu jedna sportska terminologija koja njega dobro opisuje, a koja kaže: ko prati fudbal, znaće, on potura glavu tamo gde drugi ne bi ni nogu. I mislim da je to jedan dobar opis onoga kako se on bavi svojim poslom. Druga stvar: gospodin Antić je rekao jednu reč, "princip". Ja sam ovde došao ne da bih branio Dragana J. Vučićevića, nego da bih branio princip. A princip kaže: nijedan novinar, zbog izgovorene reči, kome god taboru pripadao — ako tabori u novinarstvu uopšte treba da postoje, ne sme da odgovara na ovaj način, posebno ne da bude hapšen, pritvaran ili nešto treće.

Printskrin

- To kažem jer mi se ponekad ne sviđa ovo poređenje kad mnogi govornici su i ovde i na televizijama govore o N1, o ovome, pa zašto niste njih, pa — ne, ja mislim da ne treba ni njih progoniti kao što ne treba progoniti ni Dragana Vučićevića. Znači, i zato jutros sam se s Matejićem na jednoj televiziji poluraspravljao. Ne volim ni kad se kaže: "Vučko je otac šestoro dece", "Vučko je dobar čovek", "Vučko..." Nije bitno. Da je najgori čovek na svetu, da nema nikog, da nema nijedno dete, ne sme da se radi ovo bilo kojem novinaru. I treće, i završno: opet smo pominjali Novu, N1 i tako dalje. Ja sam u najkraćem uspeo, bukvalno u 2 minuta, evo, pobrojaću: Jovanu Gligorijević, Željka Veljkovića, Nastasiju Stošić, čoveka koji — ne mogu se sad setiti imena — koji s njom vodi jutarnji program. To su ljudi koji su se radovali i otvoreno likovali u programu, ili u nekim gostovanjima, nad onim što se desilo Draganu Vučićeviću. Meni je to — nisam bio ni besan, ni ogorčen, ni ljut, bio sam samo tužan. Tužan zato što smo mi deo iste profesije, oni su novinari, mi smo novinari, svi drugi u Srbiji koji se bave novinarstvom su novinari, i ja samo time ću zaključiti: sa ovog mesta bih, ako ikako do njih dođe neki glas, poručio da sa istim žarom kao što branim Vučka i zastupam njegova prava, zastupao bih i njih da im se, ne daj Bože, nešto slično desi.

Sanja Purić

- Sad sve vreme gledam ovo: novinar ne može biti politički zatvorenik, i razmišljam: novinar može biti politički zatvorenik, a to dalje znači da svaki građanin Srbije može da bude politički zatvorenik. I mi smo to pre mesec dana zapravo dobili dolaskom slobode u našu zemlju, kako to kažu sadašnje vlasti. Govorim vrlo kratko: može da se napravi paralela istorijska, ali sa onom posle '45, nažalost. Profesor je, čini mi se, rekao: "Nekako smo zaboravili tome da učimo, ili nas nisu dovoljno naučili, našu decu i unuke." I ono čega se plašim je da će otići ministar za informisanje, i da ćemo mi dobiti mešavinu, recimo, Ministarstva policije i Ministarstva istine, to nekako će da bude zajedno. I ne možemo da kažemo da ovo nije iznenađenje. Mislim, sve vreme u kampanji i tokom protesta je najavljivano da će biti revolucionarne pravde, i ona se upravo dešava.

Printskrin

- Dragan je prvi. Zašto je to važno? Zato što, ako to možete da uradite nekome ko je poznat, i nekome ko je vlasnik jedne televizije i novinar, onda može da vas denuncira, kao posle te '45, svaki komšija, i da se sudite. Ono što, evo, samo za kraj, ostaje kao moje pitanje: borićemo se dugo? Ne, nisam optimistična, nećemo kratko. Ali ja se, recimo, pitam da li ćemo ovu srpsku Novu godinu morati da slavimo u tajnosti, kao posle tih četrdeset petih i dugo, dugo posle toga. Bojim se da sa novim vlastima hoćemo i da dolazimo u jednu situaciju neslobode, na koju moramo da se naviknemo, i moraćemo da razradimo kako, kako u svemu tome.

Adam Šukalo

- Kao što vidimo, novinar ne može biti politički zatvorenik. Pa evo, u državi Srbiji, koja je u srcu Evrope, upravo suprotno. Znači, može biti. Ne, nije ovo neki film, ovo je naša realnost. I ovde jedno pitanje mi svi treba sebi da postavimo, a ono je ključno, a ima i jedna činjenica vezana za ovu temu: da je on jedini politički zatvorenik novinar u Evropi danas. Nešto sam i provjeravao maloprije, da ne bi ispalo da izbacujem neke floskule ili bombe.

Printskrin

- Ima jedan proces u Turskoj za jednu novinarku, potpuno je drugačiji kontekst, azijski dio, pa eto. S obzirom da su oni članica Savjeta Evrope, Turska, pa negdje da ih, ovaj, s te strane, potpuno je geografski i vrijednosno svoje ja tamo, ali nikad ovako nešto nije bilo zabilježeno. Prema tome, moguće je, i ja mislim da je drugo pitanje koje treba sebi da postavimo: šta ćemo mi uraditi, a ne kako ćemo lijepo dijagnostikovati tu situaciju, opisati, dramatizovati retorički, i s tom pričom otići kući, leći, i onda ujutru, s istom tom tegobom, s brigom, zapitati sebe: kako živjeti u današnjoj Srbiji? Ne kako će Dragan živjeti i njegova porodica, nego kako će živjeti novinari Informer televizije koji su doživjeli monstruozan napad za koji u državi Srbiji niko od strane institucija koje su nadležne za to, a evo, tu su advokati, tu su članovi pravnog tima.

- Evo, ja sam kao fizičko lice podneo tu krivičnu prijavu, imajući unutrašnju potrebu i zvanje diplomiranog pravnika da smatram, i dalje je negde da tračak nade da postoji pravna država. Međutim, svaki dan me demantuje stvarnost. Evo, recimo, u postupku koji sam ja želeo da pokrenem, pošto tužilac, koji je nadležni, ili dežurni, ili postupajući, kako god da ga nazovemo, koji je po službenoj dužnosti to morao da uradi, nije uradio. Pa sam ja onda uradio to kao fizičko lice, i nema odgovora. U onom prijemnom štambilju nema čak ni broja, da ne kažem ime tužioca. A šta ima? Znači, imamo političkog zatvorenika koji se progoni i zatvara u pritvor, da čami tamo i leži, da bi se poslala upravo ona poruka, kao što je uvaženi profesor Rakić rekao, kolektivne psihoze, da bi svako, ujutru kad ustane, kad krene, negde trebao da se osvrće i da u ovoj, je li, novoj Srbiji bude zadovoljan, je li, ili siguran? Nema više sigurnosti. Vrijeme je za otpor, za miran otpor, ali vrlo konkretan, i ja ću danas da predložim jednu vrlo konkretnu stvar koja ima veze i sa postupkom, koja ima veze i sa naslovom i sa činjenicom, a to je da sa današnjeg skupa zahtijevamo, s obzirom da će u ponedeljak advokatski tim predati žalbu, da se Draganu J. Vučićeviću odobri mogućnost da se brani sa slobode, i da država Srbija više ne bude poznata po tome da jedina ima političkog zatvorenika novinara.

Predrag Azejković

- Negde sad, i Vukila je rekao da imamo te dvostruke aršine, i ja bih stvarno voleo da se mi tu držimo ni po babu ni po stričevima. I sada, kad je uopšte i REM u pitanju, mi imamo apsolutno da je targetirana jedna televizija i određeni mediji, dok se drugima apsolutno sve toleriše, samo zato što su oni trenutno na istoj političkoj strani, što je meni neprihvatljivo. A i s druge strane, imamo da je ovaj slučaj očigledno politički motivisan, jer kad vam jedna politička organizacija kaže u svom predizbornom obećanju: "Mi ćemo da. Uhapsimo? Ili u skupštini kažemo: "Uhapsićemo tog i tog"? S jedne strane možemo da kažemo: "Vi, narodni poslanici, ne možete nikoga da hapsite, jer niste nadležni", ali to je poslata poruka, pre svega tužilaštvu, šta tu treba da se radi. I ja mislim da će oni nastaviti to, ali pošto je čitava njihova kampanja bila dobro marketinški odrađena, oni će stvarno svaki put kad treba da skrenu pažnju sa neke rezolucije ili sa nekog potpisa nekoga da uhapse i kažu: "Evo sad gledajte u ovo, a nemojte da gledate u našu nesposobnost."

Printskrin

- I kada vi imate takvu politiku, gde stvarno terate sve nas ovde da gledamo: "Jao, šta li sam pre 3 godine napisao na Tviteru i da li sad zbog toga mogu da me hapse?", vi krenete da, pre nego što bilo šta otkucate, dobro razmišljate i da se uplašite, i onda vi živite u jednoj strahovladi, i to se u stvari preliva i na sve ostale ljude koji, ajde, mi kao i javne ličnosti, kao i novinari, neko će, neko udruženje će da izađe da nas brani. Običnog čoveka nema toliko zaleđina, i onda kreće da živi u stvarnoj strahovladi. Ali ja bih stvarno izdvojio neke primere kako nema tog principa "ni po babu ni po stričevima" kad su u pitanju danas N1, Nova.

- Znači, Dragana J. Vučićevića terete za izazivanje panike i nereda u produženom trajanju. Imali smo, i imao je tu, kao, najave krvoprolića, Majdana i građanskog rata, uh, i policija ih opisuje da su to bile lažne vesti, i zbog toga je uhapšen. 7. jula ove godine, Hanibal Kovač u podkastu Nove S kaže da ova vlast neće otići ako "da ne bude krvi". Mi smo to čuli hiljadu puta sa tih televizija, a to je prvi krenuo Goran Marković još 2020. godine, kad je rekao: "Neće predati vlast bez krvi". I onda je to hiljadu puta ponovljeno za sve ove godine, nikome ništa. I sada, kao, mi možemo da kažemo: aha, to je bila stara vlast, tužilaštvo nije radilo svoj posao, evo sad je došla sloboda, sad će oni da rade, ali ni sada oni neće nikoga od njih da pozovu i da ga pitaju, šta, šta ste vi hteli s tim, da li je to bilo izazivanje panike. Srđan Milivojević je posle protesta 15. marta u agenciji Beta rekao da studenti nisu prekinuli skup, došlo bi do krvoprolića i građanskog rata.

- I taj građanski rat, mi smo čuli tu najavu hiljadu puta, i nije se desio, što znači da je bila lažna vest. Hoće li ikome od njih zakucati na vrata i da ih uhapse? Neće. Takođe, imamo događaj ispred Informera, gde imate žrtvu: novinari i zaposleni koji nisu novinari su bili žrtve napada, i sad, umesto te negde empatije prema njima, mi imamo policiju koja, umesto da radi svoj posao, dolazi i kuca žrtvi na vrata i kaže: "E, sad te mi teramo zbog toga što si objavio i imao direktan prenos upada u tvoju televiziju i rekao si da je to bila talačka kriza". I to je bilo neprihvatljivo po zakonu. I sad gledate ono što se sve dešavalo na Informeru: da, to jeste bila talačka kriza, oni nisu mogli da izađu, oni su ucenjivali ljude, "ne možeš da izađeš dok se ne izviniš ovom narodu", što jeste jedan skandal i apsolutno neprihvatljiv. I imamo isto da se tereti za ometanje pravde, jer je objavio podatke tužiteljke i određene sudske spise.

- Samo da vas podsetim: posle svakog hapšenja bilo kog studenta išao je tekst na N1, u "Danasu", u "Novoj S", ko je sudija koja je uhapsila studenta. Bilo ih je gomila, ja ih imam ovde 6 komada. Da li će ikome od njih da zakuca bilo ko na vrata? Kaže: "Izvinite, vi ste targetirali sudiju i tužioce zato što su radili svoj posao." Neprihvatljivo. I sada tu, da ne upadnem u to: "Mi smo žrtve, mi smo jadni, samo sad kukamo ovde vama." Nešto treba i da. I ja očekujem negde i od pravnika da nam kaže: "A šta mi sad možemo da radimo?" Jeste, država nas maltretira, mi smo ovde nemogući, izgubili smo poluge vlasti, moći, čega već. Šta ćemo? Kako ćemo? Da li ćemo se okretati Evropskom sudu za ljudska prava, ili ćemo da tužimo državu jer nas maltretira, ili ćemo da izlazimo na ulice? Nešto mora da se radi, jer samo ne bih voleo da upadnem u to da smo mi jadni i sada kukamo, plačemo i očekujemo— Je l' mogu nešto kratko da vas samo pitam, za sam kraj, ako nije problem? Inicijativa za razrešenje... Aha, da. Dobro. Ja sam juče podneo tu inicijativu za razrešenje Saveta REM-a, ali to ima veze sa RTS-om. RTS je u blokadi, i vi vidite da ova vlast pokušava da RTS uništi. Mi nemamo upravni odbor. Upravni odbor je trebalo tih 6 članova kojima je istekao mandat trebalo još u februaru prošle godine da izglasaju nove. Oni to nisu uradili. Još su najavili: "Nećemo ni naredna 4 meseca da ih izglasamo." Što znači da će RTS ući u 2027. godinu bez direktora, bez 2 v. d. direktora, bez programskog i finansijskog plana za 2027. godinu. Što znači, u jednoj takvoj pauzi i u takvom jednom rasulu, ali to izgleda i cilj, da se RTS malo uništi, jer i to je jedna vrsta osvete, i to su najavili u svom predizbornom— Malo ili potpuno, videćemo kako će to da dođe.

Gordana Uzelac

- Deceniju i nešto, izuzetna hrabrost, ali evo, osvrt na sve ovo što nam se dešava, tek će nam biti potrebna hrabrost. Da, dobar dan svima. Samo da, Dene, kažem da taj termin "zaposleni" je zapravo potekao od novinara televizije N1, kada nisu mogli da izgovore naša imena i da smo mi novinari, i onda je samo UNS to preuzeo. A razmišljala sam, profesor Rakić, kada je govorio da je video na društvenim mrežama da se preispituju da li su dobro nešto rekli i zašto će možda biti uhapšeni ili progonjeni, i evo, razmišljam da li mogu da me progone, uhapse, kazne za to što branim stav svoje kuće ili branim kolegu Dragana J. Vučićevića, pa samo to tako preispitujemo, ali možda i zbog toga. Pričali ste o svemu, možda smo rekli sve, ali nismo rekli da smo mi novinari pre svega ljudi, i da iza naše novinarske profesije se zapravo krije jedan život, i da postoji porodica koja ne mora da trpi sve ovo. Zapravo, oni nas nekako uvek, kad dođemo, kad završimo naš posao, čekaju kod kuće. Vukašin i njegov brat i sestra, i Marija i njena deca čekaju Dragana. Neće ga videti neko vreme, nažalost, i zajedno sa njim oni onda izdržavaju tu kaznu na neki drugi.

Foto: Novosti

- Način, ali o tome niko ni ne govori, ni ne razmišlja, nego samo razmišlja o tome kako da, ne znam, kazni nekoga ko je imao drugačije mišljenje, ko je govorio drugačije od onoga što im se ne sviđa. I zato ovde ne govorim samo o našoj novinarskoj profesiji, zapravo govorim o nama, novinarima, kao ljudima. Kao novinar, pa, više od dve decenije se bavim ovom profesijom, zaista mislim da nekako u ovim vremenima najmanje solidarnosti ima. To je rekao i Novica, ne znam iz kojih razloga. Ako branimo novinara, branimo ga bez obzira na njegove i političke, ideološke i, ne znam, novinarske stavove, zato što tada branimo zapravo i sebe, a branimo i novinarsku profesiju. Ono što je još meni, zapravo, svih ovih dana, kako je uhapšen Vučko, bilo najstrašnije jeste to da ne govori se o porodici, da su naše porodice samim tim žrtve ovog našeg posla. To ne bi trebalo da budu. Da ne dužim, zapravo, pristala sam da dođem ovde zbog Vučka kao prijatelja, kao beka, i kao profesionalac, jer je uvek stao uz mene, znate šta se meni sve dešavalo. A i da nije stao, nekako imam tu ljudskost i, ne znam, moralnu obavezu da mu pružim podršku i da nekako kažem svim kolegama da bar ona, ta solidarnost među nama, je u ovim trenucima najpotrebnija.

Novica Popović

- E sad, zarad objektivnog informisanja javnosti, ja sam onaj koji je sve govornike na ovoj tribini prekidao i provocirao nekontrolisanim kašljem, zato sam se i javio da kažem nešto preko reda. Neću ja ništa mnogo dugo i mnogo pametno, samo ono što se dogodilo Draganu J. Vučićeviću, što se i dalje događa, kao i redakciji i televiziji Informer, je u stvari pokazna vežba, je u stvari poruka svakom mediju, svaki novinar u Srbiji, kako će proći ukoliko se drzne da slobodno iznese svoj stav i kao novinar i kao medijski radnik? Dakle, tome prisustvujemo, i otuda možda ovoliki strah i odsustvo kolega iz drugih redakcija, bez obzira na uređivačku politiku koju sprovode i slede. Dakle, vidno je odsustvo solidarnosti novinarske.

- Sve ono što ja se duže od 30 godina bavim novinarstvom, i nikada to nije bio slučaj, ni devedesetih, kad je bilo takođe velikih podela u medijima, kad je bilo i velike represije i sputavanja slobode govora i javne reči. I tada su novinari, uslovno rečeno, suprotstavljenim stranama bili solidarni jedni prema drugima. Danas to nije slučaj, zbog čega mi je izuzetno žao, ali nadamo se da će proći ovo teško vreme. Dolazi još teže, pretpostavljam, da neće trajati dugo i da ćemo ponovo živeti u nekoj, koliko-toliko, uređenoj i normalnoj zemlji.

Dejan Vukelić

- Evo, dok sam još na slobodi, pošto ja poslednjih dana dobijam poruke da sam ja sledeći, da su mi spremili ćeliju, iskopavaju neke moje reči sa nekih emisija čije ime, evo, u ovoj slobodnoj, oslobođenoj Srbiji ne smemo da izgovorimo u ovom terminu. Ali ja bih govorio sada, ovde, o pravdi. Mi ovde imamo vrhunske pravnike; ako se ne varam, postoji ona izreka, kaže: "pravo" i "pravda" nisu isto. Ima i ona boginja pravde, je l' tako, ona je boginja pravde, a ne prava. I u Justiciji ona ima neki povez na očima; taj povez valjda simboliše da ona ne sme da vidi ništa osim činjenica, ničiji politički uticaj, ničiju moć, ničiji novac. I da onda se odlučuje po pravdi, po istini. Mi, u slučaju Dragana J. Vučićevića, imamo kršenje i prava i pravde. U pravo se ne razumem toliko; ponavljam, nisam pravnik, ali kao i svaki čovek, mogu da registrujem pravdu i mogu da registrujem nepravdu.

Foto: Novosti

- I mislim da je osnovni preduslov da bi pravda bila ispoštovana, da bi pravda zaživela u nekom društvu, da ne postoje dvostruki standardi i da ne postoje dvostruki aršini. Ja bih govorio o tim dvostrukim aršinima kada je reč i o pojedinim kolegama i strukovnim udruženjima, o državnim institucijama, o tome je ovde bilo najviše reči, i o nekim predstavnicima međunarodnih institucija i nevladinih organizacija ovde u Srbiji. Često se ovo poslednje svodi na jedno te isto. Kada je reč o pojedinim kolegama i udruženjima, prvo da se zahvalim Asocijaciji novinara Srbije koja je organizovala ovaj skup i koja dosledno od svog osnivanja nema te dvostruke aršine i ispunjava to nešto što ja smatram pravdom. Ali evo, mi se nalazimo u prostorijama Udruženja novinara Srbije. Platili smo, naravno, ovaj termin. I najavili skupove, moram da kažem. I najavili skupove, da. Koji su bili, već smo dobili pritužbe za to, ali zaista je sve bilo. Sve po zakonu. Udruženje novinara Srbije objavi u proseku jedno saopštenje dnevno.

- Dobro. Ne postoji saopštenje da je uhapšen vlasnik i glavni odgovorni urednik jedne televizije, igrom slučaja najgledanije televizije u Srbiji u ovom trenutku. Ja ću vam sad pročitati koja su dva saopštenja objavljena na dan kada je uhapšen Dragan J. Vučićević. Kaže: to je 25. novembar, sreda. Kaže: "UNS: neprihvatljivo ometanje u radu i vređanje ekipa televizije N1." Saglasan. Apsolutno. Drugo: UNS kaže Vučiću da prestane sa diskvalifikacijama RTS-a i njegovih novinara i urednika. Reč jedna nema da je tog dana uhapšen Dragan J. Vučićević. Ja ću vam sada pročitati. Ima jedno saopštenje koje se ticalo Informera i, naravno, i Dragana J. Vučićevića, koje je objavio UNS 26. oktobra 2026. godine, kada se desio onaj upad u našu redakciju i pokušaj.

- Ja bih rekao pokušaj ubistva Dragana Vučićevića, pre svega, i naših kolega koji su se tada nalazili tamo. Naslov tog saopštenja glasi: "UNS poziva policiju da obezbedi fizičku sigurnost zaposlenih u Informeru i Pinku." U svim drugim saopštenjima, kada su neki novinari ugroženi, piše "novinari", "urednici" i tako dalje. Mi smo zaposleni u Informeru. Ovako glasi to saopštenje: "Udruženje novinara Srbije ističe da ugrožavanje fizičke sigurnosti zaposlenih u Informeru i Pinku nije odgovor na nezakonitost rada i kršenje novinarskog kodeksa kojima je obilovao program ovih medija, kao i na hajke koje su godinama vođene protiv brojnih građana Srbije." Dakle, imamo politički stav o našoj uređivačkoj politici. Kaže: "UNS poziva REM odmah." Dakle, ovo saopštenje, 26. oktobar, dakle, moguće da je i verovatno je pisano u trenucima dok zaposleni u Informeru nisu znali da li će izvući žive glave. Oni pozivaju REM da preispita rad ovih medijskih kuća, primeni neophodne sankcije, a policiju poziva da obezbedi fizičku.

- Sigurnost zaposlenih u ovim medijima. Ljudi moji, evo, ovo je logo Udruženja novinara Srbije 1881, stara institucija, trebalo bi po ovoj godini rođenja, da se tako izrazim, da bude i ugledna i da nema te dvostruke aršine, i da zadovoljava taj osećaj pravde kod zaposlenih, kod novinara, ali oni jednostavno nas ne smatraju novinarima. Šta reći o nekim drugim kolegama koji su, i nekim drugim strukovnim udruženjima koji su, koji učestvuju u ovoj hajci protiv Informera, koja se vodi na nekoliko frontova? Ja sam više puta govorio o tome. Program Informera je počeo našim, ajde da se tako izrazim, odnosom sa REM-om i onim što REM radi takođe uz dvostruke aršine. Nastavio se našim pomeranjem na listama kablovskih operatera, na 130–142. mesto i tako dalje, a onda i pravnim ili nepravnim, nepravednim progonom Dragana J. Vučićevića. On je pre nego što je uhapšen.

- Dobijao nekako, igrom slučaja, odjednom bio zatrpan raznim ročištima, po nekim privatnim tužbama. Otišao tako jednom u Kragujevac, 3 sata se vozio da bi tamo saznao da je sudija bila bolesna. Institucije Srbije, očigledno, te institucije prava i pravde bi trebalo da budu, učestvuju u nekom organizovanom... nekoj organizovanoj delatnosti. Od strane koga? Evo, razmislite sami, sve se to dešava nakon 25. oktobra. Dragan je optužen za širenje panike i nereda, je l' tako beše? Zato što je iznosio svoj politički stav na koji ima pravo. Svuda u svetu novinari imaju pravo na politički stav. Nikakva panika i nered, o tome su ovde govorili prethodnici, nikakva panika i nered nisu nastupili u Srbiji. Ali kad govorimo o dvostrukim aršinima, nastupili su, recimo, i to je spomenuto ovde.

- Kada je izmišljen 16-godišnji dečak u Valjevu, da je navodno ubijen od strane policije, to je rezultiralo huliganskim napadom na prostorije Srpske napredne stranke, koje su se nalazile u stambenoj zgradi u kojoj je u tom trenutku bilo dece. Napadom na policajce. Satanizovanjem tih policajaca. Neki od tih policajaca nisu ni bili u Valjevu tog dana, poput Vasilija Lalovića iz Priboja, koji je oduzeo sebi život nakon, vrlo ću se precizno izraziti, neću reći "zbog", nakon, mnogobrojnih poruka uznemiravanja i maltretiranja i njega i njegove porodice. Dakle, mi imamo situaciju kada je izazivanje panike i nereda putem medija, uslovno rečeno, urodilo plodom. Mi to u slučaju Dragana J. Vučićevića nemamo. A čak i da imamo, zašto niko to nije pokrenuo protiv onih koji su tu paniku i nered izazivali?

- Mi smo ovih dana u našim emisijama objavili jedan video, koleginica zaposlenih na N1, Danice Vučenić i Žakline Tatalović. Danica Vučenić sedi u studiju i kaže: "Žaklina, šta to vidim?" Sad parafraziram: "Šta to vidimo? Vidimo hamere neke, oni su došli tu da gaze ljude." Kaže Žaklina Tatalović: "Da, da." Je l' to izazivanje panike i nereda? Je l' neko pozvao, uhapsio Žaklinu Tatalović ili Danicu Vučenić? Nije. Nebrojeno mnogo je takvih primera. To je kada govorimo o dvostrukim aršinima institucija. Kada je reč o dvostrukim aršinima predstavnika međunarodne zajednice ovde u Srbiji i nevladinih organizacija, evo da podsetimo na izjavu Andreasa fon Bekerata, on je sada već, je l' tako, bivši ambasador Evropske unije u Srbiji. To je dan, Međunarodni dan borbe protiv nekažnjivosti zločina nad novinarima, 2. novembar. Andreas fon Bekerat daje izjavu, kaže: "Poručio je povodom Međunarodnog dana borbe protiv nekažnjivosti zločina nad novinarima da nasilje nad novinarima mora biti jasno osuđeno i da Srbija nije izuzetak kada je reč o tom problemu." Fon Bekerat je naglasio da nema demokratije bez slobode medija, niti slobodnog društva bez novinara koji rade bez straha od pretnji, napada i pritisaka.

- Upozorio je da napad na medijske radnike podriva temelje demokratskog društva, pa svaki pokušaj zastrašivanja mora biti brzo, nezavisno i delotvorno istražen. Mi smo saglasni sa svim ovim. A da vidimo sada kako se to odnosi na slučaj Informera i Dragana J. Vučićevića. Zašto nije— prvo, evo, pitao bih i gospodina Bekerata, i njegovog naslednika, i sve druge— zašto nije spomenut Informer u tom kontekstu? Ovde je takođe rečeno isto tužilaštvo koje je uhapsilo, naložilo hapšenje Dragana J. Vučićevića, zatražilo pritvor od 30 dana, što je kasnije sud potvrdio, je nadležno i za onaj huliganski upad u Informer. Dakle, ovde sad nemamo— ovo više nije ni— ovo više nisu ni dvostruki standardi, ovo je jednostavno nepravda gde jedna institucija čiji posao je da obezbedi pravdu ovom narodu, nama obezbeđuje nepravdu.

- Nijedan, nijedna osoba iz te rulje koja je upala u Informer i u prenosu koji je trajao nekoliko sati u direktnom prenosu, maltretirala Dragana J. Vučićevića i ostale kolege, razbijala naše prostorije, uništavala našu opremu. Nije pozvana ni na informativni razgovor. Tamo je bilo poznatih ličnosti, poput Dijane Hrkalović. Tužilaštvo nije reagovalo po službenoj dužnosti. Član našeg pravnog tima, Adam Šukalo, koji sedi ovde, je podneo krivičnu prijavu. Išao je pre neki dan da proveri šta se dešava sa tom krivičnom prijavom, da li je neki tužilac zadužio predmet. Ja sad ne znam da li se izražavam pravnim rečnikom, ali razumećete šta hoću da kažem: nije, ništa se ne dešava. To isto tužilaštvo je naložilo da Dragan J. Vučićević bude uhapšen. Pa to više nisu ni dvostruki aršini. To je jednostavno nepravda. Evo, ja sam ovde, govorim već koliko verovatno iskoristio, promašio nekoliko nekih pravnih termina, ali ja kao čovek, ja kao čovek osećam nepravdu. I ako mi pristanemo svi da živimo u nepravdi, promeniće se ovo, doći će neka druga vremena. Ali hoćemo li mi sad, u ovom narednom periodu, naučiti neke mlade ljude, prosto naučiti društvo da je pravda da smo mi u pravu i da mi možemo da radimo šta hoćemo, a da su oni drugi uvek u krivu i da mi možemo da im radimo šta hoćemo? Nadam se da nećemo — ako to, ako to u nekom narednom periodu uradimo, svi treba da se zapitamo u kakvoj zemlji će živeti naša deca i naši unuci i naredna pokoljenja.

- Dakle, poruka Miloša Garića, člana Saveta REM-a: Pozdravljam članove Asocijacije novinara Srbije, hvala na pozivu. Nisam u prilici da prisustvujem vašem današnjem skupu, ali slažem se sa principijelnom tezom da novinar ne bi trebalo da bude politički zatvorenik, da ne bi trebalo da bude progonjen zbog svog stava i izgovorene reči. Napominjem, nisam detaljno upućen u optužbe koje se stavljaju na teret Draganu J. Vučićeviću, ali nadam se da će on u najkraćem roku dobiti mogućnost da sa slobode iznese odbranu u ovom slučaju. Takođe, smatram da je za sve medije i novinare u Srbiji obaveza poštovanja zakona i profesionalnih standarda u oblasti javnog informisanja. Javni interes je medijskim zakonima javno definisan, i redakcija treba da se u punom formatu pridržava ovih normi. U tom smislu, želim vam puno uspeha u daljem radu.

- Ja mogu lično da se zahvalim Milošu Gariću, i možda da mu kažem na kraju, Miloše, izdrži, pošto ova poruka na kraju prilično odiše strahom, ja bih rekao.

Olivera Miletović

- Prvo sam htela da kažem da je osnovno pitanje da li ćemo poetizovati činjenice na način Selenića, ili ćemo govoriti istinu. Uvažene kolege su dosta toga rekle, ne bih htela da se ponavljam, ali ono što... mada je bilo zaista asocijativnih ovde, tema na temu istorije, da li nam se to ranije dešavalo. Ono što želim da kažem, po mom mišljenju, Dragan Vučićević je državni neprijatelj broj 1 u ovom trenutku, i to je bio u protekle 2 godine.

Foto: Novosti

- Informer, naravno, nastaviće da radi na isti način, ali Informer sa Vučićevićem i bez Vučićevića apsolutno nije isto, i toga su svi svesni. Dalo se očekivati da će se sve ovo ovako završiti, i sad, ako bismo verovali Orvelu koji kaže da su politika simboli, onda bismo mogli zaključiti nekoliko stvari. Dakle, politički simboli: pre tog 25. noću, ako se sećate, 24. došao je jedan nepoznat čovek koji je bacio neko sredstvo, bombu. Naš kolega je 20%, odnosno 80%, izgubio sluh. Došla je policija, s njim su lepo razgovarali, odveli su ga, nije bilo lisica, nije krivično odgovarao. I to je bila kao jedna zlosutna najava da se nešto priprema. 26., kao što znate, desio se upad jedne rulje koja je, svi ste to videli, lomila, pretila, kidala. Koleginica koja ima epilepsiju, koja je doživela napad, borili smo se za njen život. Hitna pomoć nije htela da dođe, policija nije htela da dođe. Rečeno nam je kasnije da su u automobilu pronađene velike kante sa benzinom, i svi mi smo sigurni, naravno, da je tog 26. dan nakon pobede studentske liste, Informer trebao da gori i Dragan Vučićević, kao buktinja, kao orvelovski simbol jedne, da kažem, političke priče koja više apsolutno nema mesta. E sad, ako analiziramo, to je naravno negativno prihvaćeno i kod ljudi koji nisu pristalice televizije Informer, i uopšte koji nisu naši gledaoci, onda su morali ovi iz Evropske unije da se oglase i da kažu: sloboda mišljenja, i krenuli su na ono što mi prepoznajemo preko Haškog tribunala: institucionalizacija krivice. Onda je došao REM, pa su došla saslušanja, prijave, međutim, i to se pokazalo kao loša stvar jer je Dragan Vučićević dominirao, to smo svi u direktnom prenosu gledali, i dokazao da je mnogo bolji novinar od njih, da se mnogo bolje razume u kodeks novinarstva, i on je tu priču, bez obzira na kazne, dobio sa 10:0. E, onda se krenulo opet na nivou institucija: hapšenja, naravno, sa lisicama, koja je, mislim, to je jedna slika, onako prilično bolna i sramna, rekla bih, imajući u vidu činjenicu i da je on, i svi znaju, težak srčani bolesnik, i da je imao tešku operaciju srca. Ne vidim uopšte da je bilo razloga za to. Ali je zanimljivo, recimo, da je njemu pritvor, pr- pritvor, da, od 30 dana određen 26. Dakle, mesec dana nakon što je ona rulja upala u Informer, sa kantama benzina, i kada je to sve trebalo da se završi mnogo tragičnije. Naravno, tužba protiv tih lica je podneta, ali u pisarnici niko nije odgovarao, iako smo ih svi videli. I sad, orvelovski, šta mi možemo da zaključimo? Mi možemo da zaključimo da je dozvoljeno ubijati novinare Informera, da je dozvoljeno, možda i poželjno, zapaliti televiziju Informer, da je dozvoljeno eliminisati, likvidirati Dragana Vučićevića. Jer kako objasniti da se nakon mesec dana apsolutno ni jednom rečju ne pominje niko od onih koji su polomili naša stakla, udarali, tukli, pretili? I već kolege znaju šta se dešavalo tu noć.

- Dragan Vučićević je uhapšen 25., dakle baš na dan pobede studentske liste, a tog istog dana opet su, oko Orvela i simbola, da se podsetimo, Dinka Gruhonjića oslobodili onih optužbi. Vodio se proces, optužili su ga zbog onog što je rekao u Dubrovniku, da srpske crkve treba pretvoriti u "pabove". Evropski parlament je usvojio rezoluciju o srpskoj krivici u Strazburu 26. I čuli smo ogroman aplauz sa balkona, i to me podsetilo na vest kada je predsednik Vučić rekao da je Dragan Vučićević uhapšen. Onda smo čuli gromoglasan aplauz i sa balkona i od predstavnika, od poslanika studentske liste, što opet jeste jedan veoma važan, čini mi se, i značajan politički simbol. Da je tako i nikako drugačije, pokazuju reakcije iz regiona. Imamo jednu uglednu rediteljku iz Sarajeva koja se ponudila, da citiram, "da bude svjedokinja protiv Informera i Dragana Vučićevića", to je Jasmila Žbanić, čuvena režiserka filmova "Grbavica" i "Kvo vadis, Aida?".

- Hrvatski portali već sad kalkulišu sa kaznom koju će Dragan Vučićević dobiti, pominje se 5 godina. Dakle, neobično je da su toliko zainteresovani za hapšenje jednog srpskog novinara, pod uslovom da na neki način on ne predstavlja za njih nekakav, da kažem, politički problem. U kom smislu? Nama se prebacuju ti termini, mislim, reči koje su izgovorene. Neću sad da dužim, ali sve te reči su se dešavale nakon velikih ekscesa. Ali mi imamo novinu koja je objavila 86 tekstova hrvatskog agenta, špijuna, koji se sam pohvalio da je obučavao naše mlade u Beogradu u obojenoj revoluciji. I nisam— što je, naravno, krivično delo, jer je hrvatski agent i naveo imena s kim je kontaktirao. Dakle, svi su znali ko je.

- Međutim, to, koliko vidim, nije predmet bilo čijeg interesovanja. Šta hoću da kažem: možda je najbolji odgovor dao jedan naš kolega sa jedne televizije iz Luksemburga, mislim juče ili prekjuče, kada je Dragan odveden u zatvor. On je rekao: "Nema više ko da grmi, Vučićević je u zatvoru" kada, evo, usvojena je rezolucija o Vukovaru u Strazburu. Da, nema više ko da grmi. I mislim da je to, zapravo, ključna stvar, jer mnoge stvari—a svi znamo, obaveze i ostalo—će se dešavati u mraku. Ja nisam optimista kao profesor Rakić, volela bih da ste vi u pravu, a da ja grešim. Cure rokovi, i mislim da, znate, koliko god mi verovali da ono "ne sudite, da vam ne sude", kakvim sudom sudite, takvim će vam suditi. To veruju oni ljudi koji veruju u Božju pravdu. Oni koji ne veruju, oni se ne drže toga. Sigurna sam da će mnogo karijera biti izgrađeno na slučaju Dragana Vučićevića.

- Postoji nešto što je profesor Čeda Antić pomenuo, ali prvo ću kratko, neću da vas zadržavam. Sigurna sam da se Vučićević, kao hrabar čovek, ne plaši suda kao što mislim da sud treba da se plaši nevinih ljudi, jer njihovom osudom oni sebe, zapravo, uvaljuju u zločin. Ali sudbina Dragana Vučićevića je, zapravo, sudbina nas kao naroda. On je sin, da kažem, zapadne— zapadne Srbije, iz sela Šarenik, Ivanjica, to je četnički kraj. On se rodio u Češkoj, jer otac, kao potomak onih koji su bili na Ceru kod Lugara, nije mogao da nađe posao, ali se vratio u svoje rodno selo. I insistirao je upravo na tom selu Šarenik, i svi smo ga zapamtili, ono kao što je, recimo, Petar Kočić insistirao na svom "Zmijanju", pa je postalo poznato.

- Govorio je da su to njegovi, hm, najvažniji univerziteti u selu Šarenik. To selo je dobilo prvi put struju početkom 80-ih godina, i on je odrastao tako što je živeo u tom selu koje je u mraku, a preko puta je selo Stambolića koje je, kaže, svetlelo kao Los Anđeles. On je svim svojim silama se trudio, borio, da to selo dobije struju. Oni su dobili 80-ih, ali te bandere, to je nešto sve, nekad imaju, nekad nemaju. I on je to uspeo 2016. I uspeo je čak i put da napravi, da asfaltira. Bio je veoma ponosan na to. Dakle, 2016. godine, to selo je, nećete verovati, dobilo konačno struju, gde mogu da rade frižideri i asfaltni put. Najveći deo, sad govorimo o našem mentalitetu, je glasao iz tog sela za studentsku listu. E, to je sudbina, sudbina našeg mentaliteta. To smo mi. I to je nešto o čemu.

- Ne možemo sad, nije ni mesto ni prilika, ali nešto o čemu trebamo razmisliti. Da, Naser Orić je uhapšen, to je prošlo potpuno nezapaženo, bez euforije. Ali hapšenje Dragana Vučićevića, koji je sve u životu što je stekao u svojoj karijeri stekao sam, bez telefona, bez veza, bez bogatog tate, bez ujaka na položaju. Poznajemo se jako dugo, i smatram da je on u poslednjih 50 godina među prvih 3 novinara koje smo mi imali. To smo videli delimično na suđenju u REM-u, a mislim da ćemo toga postati svesni. Voleo je da pliva uz vodu, uvek. Mnogima se to nije dopadalo, ali njegova je sentenca bila: "Da živi ljudi plivaju uz vodu, a leševi niz vodu." Hvala vam, izvinite što sam odužila.

Branko Rakić

- Da počnemo od jedne stvari koja je jedan utisak koji je stalno prisutan, a nekako slikovito ovo što ću vam reći. Ja na društvenim mrežama imam uglavnom te prijatelje, uglavnom mlade ljude, pošto sam, eto, kao profesor, imam dobru komunikaciju sa tom decom i tako. I vidim, jedna devojka, ili mlada žena, kači, kaže: "Stalno se preispitujem šta sam zgrešila." Kaže: "Zbog čega bi mogli da me gone?" Kaže: "Setim se tako da sam u gimnaziji nisam vratila jednu knjigu na vreme u biblioteku." I tako. Znači, ljudi se, ovo jeste možda zvuči kao šala, ali je zaista, se ljudima uliva strah, i ljudi se plaše. I ja mislim da se mnogi zapravo okreću nazad i gledaju: sačekaj, da li će, ako hapse ljude za sve i svašta, i tako, da li će možda i mene za nešto da uhapse, i onda počnete da tražite, i tako. To je stvar. Nažalost, mi smo narod koji bi trebalo da nešto nauči kroz svoje iskustvo. Možda nije slučajno što su sada ovu decu upregli da budu nosioci, i tako, jer oni nemaju sećanje na prethodna, uh, loša iskustva. Ali znate, gledali ste "Otac na službenom putu", ovaj je otišao na službeni put zato što je na onu karikaturu Marks iza njega slika Staljina rekao: "Pa malo ga preteraše".

Foto: Novosti

- I tako, to je bio osnov da ide, da ide na, uh, službeni put, jel', u vreme. Imate, to je relativno skoro, da vam kažem, operacija Sablja posle ubistva, ubistva Đinđića, koliko ja znam, 12.000 ljudi je uhapšeno. I tako. Jedino nisu otkrili i osudili one koji su organizovali Đinđićevo ubistvo, a ovih 12.000 su sve i plaćali su ozbiljne, ozbiljne naknade posle, jer se to, jer se, jer se to plaća. Znači, ovo je jedna kampanja, s jedne strane zastrašivanja, s druge strane eliminisanja. Ja nikako ne volim kada se upotrebi reč, kaže, "osveta" ili "revanšizam" i tako, za šta se revanšira. Znači, mora da postoji nešto zbog čega se revanšira, da bi se koristila reč revanš. Ovde ja to, ja to, ja to ne vidim. Prosto, hoće, hoće da eliminišu. I Dragan, kao jedan od ljudi koji je, eto, najviše im izgao, možda zgazio na žulj zbog toga što je iznosio činjenice, je neko ko može nekome da se sviđa ili da se ne sviđa.

- Znate, u Informer televiziji postoji jedna poštena stvar: nikad nisu krili da zastupaju određeni stav, za razliku od mnogih drugih koji su sa druge strane pa su glumili da imaju nešto. Ovde je makar iskreno. I vi, kao gledalac, znate. U društvu koje je podeljeno, kao što je naše društvo, da li je neko, kad su se dešavale—evo, imamo prethodne 2 godine, imamo stalna dešavanja na ulici i tako—da li je iko uključio RTS da bi video šta se dešava? Znači, znate da je neki protest, da je nešto, da je neka gužva i tako. Da li je iko uključio RTS da vidi? Ja nisam. Zato što kod njih, znači, njihova navodna neutralnost. Sad da vam kažem, tada su urednik—ja znam čoveka, pošto sam ja advokatisao u Hagu svojevremeno, bio sam jedan od branilaca Slobodana Miloševića—znači, tamo je, ovaj, viđao sam, kako se beše, Nenada Stefanovića, on je radio za Vreme, znači to daleko od toga da je to neka sad Vučićeva ekipa, Bujošević i tako. Kažem, ali njihova ta neka neutralnost je bila pokušaj neutralnosti, bilo zato što nisu informisali i tako. I sad, ako je narod hteo da se informiše, on bi pustio Informer, ili eventualno, da čuje šta kažu ovi drugi, pustio bi ovaj N1, ovu—i tako. I verovatno bi sa druge strane pustili prevashodno N1 i ovu, a onda bi malo pustili Informer da vide. U jednom podeljenom društvu, tako mora da izgleda sistem. I čak, ja sam baš gospodinu Borisu i posao u sudskoj praksi Evropskog suda za ljudska prava imate, imate upravo to. On dozvoljava, to se zove polje slobodne ocene, i dozvoljava da neka država predvidi da i svaka pojedinačna medijska kuća, posebno tamo gde su ta tržišta, da kažem, medijska mala, gde ima malo medijskih kuća, može da traži pluralizam, da sama kuća svaka ima. Ali on, u većini ovih velikih zemalja, zapravo ne traži se pluralizam u svakoj kući, da svako informiše, da kažem, balansirano i tako, nego se traži da je pluralizam ukupno u društvu. E, čak i tamo gde postoji obaveza da se taj pluralizam postoji i u okviru pojedine kuće, ceni se u kontekstu i u sklopu ukupne medijske, da kažem, scene u datom društvu. Znači, morate da ga stavite u kontekst i kako drugi informišu. Pa onda, ako ste vi, da kažem, na neki način kontrateža, ono, ono i teži tamo, i tako, onda je to prihvatljivo i tako. Taj konkretni slučaj koji sam baš izdvojio, sam jednu gde je zabranjena jedna televizija u Moldaviji, Moldavija je sve, samo nije slobodna zemlja, i tako, ovaj, to je neka opozicija.

- Opozicija i ovim Evropljanima tamošnjim. Ali njima su čak 3 godine su im izdavali te neke manje sankcije i tako, pa onda su konstatovali da oni nisu to primenili, pa su onda na kraju im izrekli zabranu. Ali 3 godine? E sad, ovi verovatno žure, oni neće ostati na vlasti 3 godine, pa moraju to brže. Koliko žure, toliko će ostati na vlasti, ja bih tako rekao. Tako da ima nešto dobro u ovoj žurbi njihovoj. Ali, kažem, u svakom slučaju, ovde je jednostavno jedna kampanja zastrašivanja. Znate, tu imate sve, kontra sve, što je izuzetak. Znate, neka zabrana ili tako nešto, znači ograničavanje slobode govora, to može da bude samo neki izuzetak. Imaju sad neka 3 uslova, aj sad da ne držim čas, i tako, koji moraju da budu ispunjeni da bi to moglo, i tako. A onda, drugo, imate i mere koje se... Ja se sećam, ja sam radio moje prvo, kad sam završio fakultet, radio sam... to je bilo, znači, socijalističko vreme još, komunističko, da kažem, znači sad, 80-ih godina. I bio sam pripravnik u sudu, moje prvo zaposlenje je pritvorski predmet, pa? A slučajno nisu ovi dostavljači? Stigne pritvorski predmet, nisu tu dostavljači, ovi iz, eh, sudski. Meni, ja sam išao, trčao sam okolo, kao pripravnik. Ja mislim da sam više bio po terenu, tako noseći te neke pozive i tako, zato što, zato što je hitan predmet, znači postupa se hitno i samo izuzetno se određuje, odre- određuje pritvor, i u najkraćem i tako. Ovo sad je postalo pritvor, je zapravo mera koja se primenjuje ne da bi se obezbedilo ono, onih nekoliko stvari, eventu- eh, alternativno ili kumulativno tamo nabrojanih u odgovarajućoj odredbi, eh, Zakona o krivičnom postupku, nego se primenjuje zapravo kao vrsta sankcije, kao, kao kazna. I ovde je to očigledno, i Dragan Vučićević je, eh, očigledno žrtva toga. On je čovek koji je možda, na neki način, bio tu i najistaknutiji, naj- kao, eto, neko ko je na čelu medija, koji, kažem, pošteno i otvoreno nije krio da zastupa određene, određene političke stavove. Svi mi zastupamo određene političke stavove, tako ako vam neko glumi neutralnost, taj laže. Eto. Tako da, eto, ovaj, znači, mislim, prosto, to je tako. Nadamo se da ovo ludilo neće baš da traje toliko dugo, ja se nadam, ja se nadam, pošto je do 30 dana, da će to biti mnogo kraće od 30 dana.

Boris Bratina

- Nekako, čini se da slobodnog izražavanja, bar u nekoj skorijoj budućnosti, više neće biti. Znate, mi u stvari prisustvujemo nečemu što je, svi se nekako slažu da je u pitanju, ovaj, dakle, zabrana javne, slobodne novinarske reči i tako dalje, uopšte gušenje slobodne reči, što je jedno od temeljnih ljudskih prava. Ovaj... Ali vidimo da je, da na neki način, posledice koje dolaze su daleko veće. Mi smo, mi smo izgleda pogrešno shvatili, ili bar nekim da se su ovo bili izbori, ovo bi međutim bio referendum u Srbiji. I posledice ovog referenduma su brojne. Bilo kakve da su, iteracije koje se pojavljuju sada, nama, ovih dana, kao "neće biti uvođenja sankcija Rusiji" i tako dalje, ovaj, to su sve pogrešne priče. Naravno da će se uvesti sankcije Rusiji, i sve ono što smo svi smatrali da će biti urađeno, i biće urađeno. Međutim, gledano u svemu tome, dakle, potpuno odsustvo slobode govora. I da se ne bismo pretvarali: nema danas slobodnog govora. Nema ga ni u Evropi, ni u Americi, nema ga nigde, zapravo. Tako da, ovo što se događa, pogotovo pod vođstvom onih koji su zapravo glavni uzročnici celokupnog ovog izbornog prevrata, ja bih ga tako nazvao pre nego, ne znam, obojena revolucija, iako ona nekako ušla u opštu terminologiju. Usput, oni su— pošto istorija ne može da se kreće apstraktnim putem, nego uvek ima svoja konkretna istorijska utelovljenja— mi vidimo da su oni na neki način, Dragan Vučićević zapravo otelovljenje vremena u kome se mi nalazimo.

Foto: Novosti

- Na neki način, čitava ova hajka koja se na njega vodi, i na sve vas, dakle, mogli bismo da kažemo na sve nas, je l'? Ovaj, zapravo će ga svrstati u jednom trenutku u istoriju novinarstva, uz, uz ljude kao što su Bob Vudvord ili Džulijan Asanž, ili tako dalje, dakle neki veliki ljudi koji su, koji su u pitanju, i čini mi se da mu istorijsku uslugu čine ovakvim tretmanom. On je, ako bismo i sveli njegovu ulogu, i uopšte vaše televizije, tako da kažem, on je u najmanju ruku, da kažemo, regionalni, regionalni Džulijan Asanž bio ovde, pronoseći sve one istine koje se nisu mogle da se čuju, bilo na drugim televizijama, bilo, bilo čak i na društvenim mrežama koje su upravo služile za to. E sad, pošto sam ja taj medijski ministar bio, i sad sam u tehničkom mandatu, ovaj, ja moram da kažem da su, da je ovo što su mediji prikazali do sada kao "shadow banning", dakle kao vidljivost i dostupnost vidljivosti, u stvari samo jedna od mogućnosti koje današnja, današnja elektronska sredstva pružaju. Bilo Palantir, bilo Antropik, oni mogu, dakle, potpuno bez učešća takozvanih botova, da sami bustuju poruke protiv nekoga ili za nekoga. Drugim rečima, ako mi sada rešimo da nekoga proglasimo da treba da bude pevač, najpopularniji pevač, mi to možemo praktično za nedelju dana da uradimo. To su današnje tehnološke mogućnosti. Nešto o tome je zapravo govorio Mladi Vukša, budući da su mu se neki ljudi javljali, ali ono što je, ono što su studenti imali, na svoju upotrebu je nešto što, nešto što je mnogo jače. I sam je svedočio o tome, ovaj, mladi kolega Dragović.

- Dakle, pored svega toga, videli smo da od brojnih ljudi koji dolaze da gostuju kod vas, u većini slučajeva je došlo do uverenja da, na neki način, da su ovu promenu izvele društvene mreže. Pri čemu, da kažemo još jednu stvar o Draganu, koja je takođe, koja je takođe realna: ako je u koroni, ako je u koroni Vučićeve svetlosti išta postojalo, to je bila ličnost Dragana Jovančevića i vaše televizije, koje su zapravo čitavo vreme ne samo dopunjavale, nego, nego strasno novinarski zapravo pokazivale sve druge, sve druge liste. Meni je žao, recimo, što je u proteklih godinu dana, budući da se situacija tako zaoštrila, što je trpela, možemo da kažemo, spoljna politika. Ali, ali, ovaj, bilo kako bilo, mi u ovom času ulazimo u vremena koja su potpuno nepredvidiva. Zato što imamo instaliranu vlast koja ima sada neograničenu mogućnost, budući da može da vlada ovako nekontrolisano, ovaj, dokle god ne formira vladu, odnosno nove institucije. Formiranje novih institucija, međutim, zapravo ne znači ništa. Pošto je među nama i Danilo, koji je završio Filozofski fakultet na sociologiji, ja samo da postavim: to su suštinske odredbe postmoderne, sve je moguće. Znate, Dragana Vučićevića je moguće, moguće s njim bilo šta učiniti u ovakvim trenucima. I onda se vi ponadate da dolazite u trenutak kada će važiti bar neki zakoni. Ali, gle, mi zapravo 50 ili nešto manje, možda godina, sa našeg područja barem 40 godina živi odavno već u vremenu anomije. To je i mejnstrim stori Zapada kada je u pitanju raspad Jugoslavije. I to je sve do, evo sada, do jednog pojedinačnog, sasvim ličnostnog utelovljenja, kao što je, kao što je Dragan Vučićević, koji zapravo predstavlja potpuni, potpunog neprijatelja svima onima koji su hteli da sprovedu ono što su hteli.

- U tom smislu, Dragan mi ostaje—Dragan, a i vi sa njime—i Dragan pre svega ostaje zabeležen kao zvezda našeg novinarstva za dugo vremena. On će se svakako pridružiti ljudima poput pokojnog Tirketa ili takvih veličina. Znate, ima tu i drugih, naravno, ljudi iz našeg novinarstva, i davnjašnjeg, pa čak i savremenog, koji su zaista— Ali, dakle, uz sve to, recimo, jedan takav istinonosac kao što je naš Dragan je, na primer, Maks Blumental, koji je bukvalno povučen sa svih stranica interneta i tako dalje. To očekujem, nažalost, i u vašoj borbi, medijskoj borbi, dakle, i vas. A to je to stalno skidanje sa jednog kanala, proterivanje, rekli ste pogrešne reči, izmišljanje, fact-checking ekipe koje zapravo su samo mesta gde se vrše, gde se odabire meso za optužbe i tako dalje. Tako da, ovo više nije ni distopija. Mi smo zapravo u vremenu koje bismo morali da nazovemo ne više postmodernom, nego postpostmodernom. Dakle, kada se već dogodila kriza opštih mesta, u tom smislu da je pravo—ne znamo više šta—pravo je nepravo, gde potpuno funkcionišu te orvelovske istine koje su potpuno, zapravo, postmoderne, savremene. I nemojmo se, nemojmo zamišljati da smo mi u tome sada poseban slučaj ili nešto. Sve to isto se događa u Zapadnoj Evropi, njihove televizije su još gore od naših, tako da je to, tako da... nama ostaje borba za nas same. I, naravno, onoliko i sa onima koji vide neke alternative, bilo u sadašnjem, dakle, globalnom poretku, pa i delom i u ovom našem evropskom poretku, ovaj, budući da zemlje nekadašnje Centralne i Istočne Evrope su postale vrlo, ovaj, vrlo nezadovoljne datim stanjima stvari. Vidimo to i po glasanju oko budžeta, i tako dalje. Tako da, borba, borba, borba.

Boris Bogdanović

- Pre nekog vremena sam čitao o nekim advokatskim odbranama iz perioda socijalističke Jugoslavije, kada su neki hrabri advokati—neću da govorim o advokatima, ali da kažem dokle to može da ide—kada su branili klijente baš zbog verbalnog delikta, pa je bilo slučajeva: advokat brani klijenta za verbalni delikt, a onda i sam advokat bude optužen za isto krivično delo zato što je na pretresu dokazivao da nije u pitanju verbalni delikt i da je, na primer, tvrdnja tačna, ili tome slično. Znači, vrlo lako se ode do nekih potpuno apsurdnih stvari. Ali ne pričamo sada o tome. Kada ste pitali vezano za REM, ja sam rekao i više puta podvukao pred članovima Saveta REM-a: sve, na primer, što se toga tiče, odvija se u potpuno nezabeleženoj atmosferi nečuvenog javnog pritiska na REM, koji traje od, recimo, nekog 26. ili 27. oktobra. Podneta je inicijativa, ne znam koliko nevladinih organizacija, da se Informer odmah zabrani, što je potpuno protivzakonito. Od članova REM-a javno se tražilo da zasedaju iz dana u dan, što je takođe protivzakonito.

Foto: Novosti

- Članovi REM-a su evidentno na dramatičan način promenili svoje postupanje u odnosu na neki raniji period. Informer televiziji izrečena zabrana kolegijuma prvo na 10 dana, pa na 5, ili obrnuto, nije važno, ukupno 25 dana, sukcesivno, nadovezuju se jedna za drugom. Očekujemo nove postupke. Ja sam pokušao da pronađem u arhivi REM-a, mislim da nije zabeležen nijedan slučaj da je bilo koja televizija, bilo koji elektronski medij, izgubio dozvolu izricanjem tih najtežih mera. Neke su dozvole prestale zbog drugih razloga, ali zbog tih najtežih mera nijedna nije ukinuta. A ono što je posebno zabrinjavajuće je da, da se sad vratimo na Dragana Vučićevića, da se njemu pritvor određuje da ne bi ponovio krivično delo, a najveći deo onoga za šta ga terete, tim prijavama, je vezano za neki period od pre 18 meseci, 19 meseci, 3 godine, i tako dalje. Pa je vrlo logično pitanje: Pa, da li je to bilo krivično delo i prošle godine, ili nije bilo, ili je postalo krivično delo sada? Da li je tužilaštvo bilo slepo, nemo, gluvo do sada, a sada je progledalo, ili nije? O čemu se radi?

- Ja ne bih izvodio zaključke. Mislim, treba svako da se zamisli, to nije pitanje za mene, ali meni to stvarno izaziva veliku pažnju, veliku zabrinutost.

- Ja moram da kažem, gospodin Vučićević i ja smo bili u policiji, on je u svojstvu predstavnika oštećene strane dao jednu izjavu, ali meni je privukla pažnju jedna druga stvar: da kada se to dešavalo, te večeri, ako se ne varam, to je bio 26. oktobar, u programu se moglo videti da on poziva policiju u više navrata i da to ostaje bez ikakve reakcije. Mislim da je to ono što je možda najveći razlog za zabrinutost. I onda dolazi do upada, znači ne dešava se to na nekoj zabačenoj lokaciji gde se ne može stići. Nije baš centar grada, ali, ali je na Voždovcu, vrlo dobro se zna gde se nalazi. On je pozivao u više navrata policiju, nikad se nije niko pojavio dok, dok praktično sve nije bilo gotovo. Tako da mislim da je možda to, mene lično kao građanina, možda bi, možda je to najviše zabrinulo. Jer ako se to dozvoli, onda, onda stvarno idemo u pogrešnom pravcu.

- Njemu je određen pritvor do 30 dana. To može da se eventualno preispita i ranije, ali videćemo. Mi ćemo, kao njegovi branioci, podneti u ponedeljak naše žalbe. U roku od par dana će se odlučivati o tome, pa ćemo, pa ćemo vrlo brzo znati.

Dragoslav Ljubičanović

- Evo, ja ću uzeti prvi reč, s obzirom da sam imao priliku da juče posetim i vidim Dragana, ja moram da se osvrnem i da ukažem da on, onog dana kada je doveden u tužilaštvo na saslušanje, i kada je susreo svoju suprugu i sina ispred dežurane, to ga je, jel'te, emotivno pogodilo. Što je i uobičajeno: ljudi kada se nađu u takvoj situaciji, pre svega brinu o svojim najbližima, kako će na njih to delovati. Međutim, onda je, kada je izašao na poverljiv razgovor s nama, opazio da su se neki ljudi okupili ispred, i upitao: "Ko su ovi ljudi?" Kad je dobio odgovor da su došli da mu pruže podršku, instinktivno je mahnuo, i narod je reagovao oduševljeno, mislim da su čak i njegovo ime uzvikivali. I tad je nastala i ona fotografija kada je on podigao ruku i dobio je osmeh. E, da, dobio je osmeh na licu, pogledajte. Ovo ne deluje na poraženog čoveka, ne deluje na utamničenog čoveka, na nekoga ko strahuje za svoju sudbinu, već na nekoga ko je svestan da je tu, ne zato što je nešto uradio, već zato što je u pitanju politički i medijski progon.

Foto: Novosti

- I time dolazimo do onoga da on se tu ne nalazi zbog nečega što je uradio ili nije uradio, već zbog toga što smo svi svedoci da je u proteklih mesec dana, a bogami i duže, jedna od glavnih tema u medijima bila da se uhapsi Dragan Vučićević. I tu dolazimo do onoga na šta je zaista maestralno ukazao profesor Antić, i meni kao pravniku zaista je to sagledavanje istorijskog kretanja pravosuđa u Srbiji, i na to ću se posle osvrnuti, ukazalo na to. Dakle, nije suština da li je on kriv ili nije kriv, nego: uvedite ga u jedan kafkijanski postupak, pa ćemo da vidimo. A posledice su katastrofalne, ne za neko krivično delo sa nekom posledicom, već za izgovorenu reč. Ali, sticajem okolnosti, ova krivična dela koja mu se stavljaju na teret su takozvana posledična krivična dela, i bez jasno utvrđene posledice i opredeljene posledice njih ne može biti. Kada kažete da je neko.

- Osnovano sumnjiv da je izvršio krivično delo ometanje pravde i izazivanje nereda i panike. Vi morate da opredelite kako zakon kaže: koji su to neredi, kakva je to panika, kakvo remećenje javnog reda i mira su, kada i gde konkretno nastupili, i da dovedete uzročno-posledičnu vezu sa izgovorenim rečima koje mu stavljate na teret. Ali da stvar bude još gora, oni nisu opredelili čak ni reči koje je on to navodno izgovorio. Tako da, ko iole se bavi pravom, nakon što se upozna sa onime što se njemu stavlja tim krivičnim prijavama na teret, i onime što je tužilaštvo prepoznalo kao razlog za predlaganje pritvora, i onoga što je sud prihvatio kao razloge za određivanje pritvora, a to je da se delo ne ponovi, ne može se prihvatiti, s obzirom da nisu ispunjeni ni osnov ni elementi, a to je postojanje osnovane sumnje da je on to učinio i da postoji to krivično delo.

- Zato je jasno da je u pitanju, ono kako je to i profesor prepoznao, pokušaj nekih koji sada, posle godinu i po dana i više od navodnog izvršenja tih dela, da primenom jedne ipak krajnje i hitne mere, koja se preduzima da se ne bi ponovilo u kratkom periodu, ponovilo to isto delo, sada primenjuju ove mere. Ali, isto tako, da podsetim, i zbog ljudi koji ovo gledaju: ovo isto što je navodno želelo da se postigne, a to je da se ne ponovi, da se čuje njegova reč, moglo se postići i nekim drugim merama, bilo zabranom pristupa Informer televiziji, bilo određivanjem zabrane napuštanja stana. To su sve neke mere kojima se ista svrha postiže, ali ne, ovde nije to bio cilj. Bio je cilj da se postigne ona mera koja se u javnosti mogla čuti kao zahtev jedne političke grupacije, i da se time, očigledno, pokuša dodvoriti. Jer ovo nisu nikakvi novi ljudi, nikakva nova vlast, nikakvi novi tužioci, nikakve nove sudije, već oni isti koji su tu 5, 10, 15, 20, 25 godina i nisu se promenili u ovih mesec dana, već su ostali oni isti.

- Da stvar bude još strašnija, isto ovo tužilaštvo je nadležno i za postupanje po krivičnim prijavama za onaj upad na Informer televiziju u noći 26. oktobra, i do danas nisu preduzeli nijednu radnju radi utvrđivanja da li postoji osnovana sumnja da je neko krivično delo izvršeno na štetu ljudi koji su pretrpeli onaj napad. Zato ovo upravo predstavlja jedan presedan na kome ćemo mi videti da li će se u Srbiji poštovati prava ne samo novinara i medija, već i, zapravo, građana. Da li će to što će nečije ime dovoljno puta biti izgovoreno u medijima kao poželjno da bude lišeno slobode i pokrenut postupak, da li će to onda predstavljati i, zapravo, jedini razlog za hapšenje, procesuiranje i određivanje pritvora ili primene nekih težih mera protiv tih lica, ostaje na nama da vidimo. I zaista je tačno, i ovo što je profesor ukazao, zaista.

- Olako se poseže za tim, za tim merama i za tim stvarima, kao što je vođenje postupaka i određivanje nekih mera, a opet u svrhu: "pa neka se utvrdi". Pa ako nije kriv, videćemo. Znate, opet ćemo mi svi kao društvo biti neko ko to plaća, ali posledice koje su nastupile za tog koji je možda kasnije i oslobođen su nenadoknadive. To su stvari koje će opredeliti da li mi zaista jesmo, ili težimo, ili ćemo biti, uh, država u kojoj se ostvaruje vladavina prava. Da li smo pravna država, na kraju krajeva? Jer ovo što je sada primenjeno, s naše pozicije kao pravnika koji u tome učestvuju, je zaista bez presedana i ne može se sagledati kao ostvarivanje vladavine prava. Eto, toliko.

Aleksandar Raković

- Dakle, ja sam jedan od onih koji su osmislili mirotvornu pobunu u Crnoj Gori, poznatu kao Litije. Moja uloga je bila javna. Kao što je bila uloga svih ostalih koji su to osmislili i koji su učestvovali, posebno oni koji su osmislili, dakle. To su bili episkopi Srpske pravoslavne crkve, sveštenici Srpske pravoslavne crkve, profesori, naučnici, biznismeni, političari, aktivisti; ništa nije bilo tajno. Kod nas nisu odlučivale tajne organizacije poznate kao plenumi, nego smo odlučivali mi Srbi, a rukovodilo nas je naše srpsko srce, u kojem nije bilo mržnje, u kojem nije bilo nikakve netrpeljivosti prema protivniku, u kojem je postojala samo želja da se protivnik savlada na izborima i da se odbrani Srpska pravoslavna crkva i srpski narod u Crnoj Gori. Mi smo uspešno sproveli hrišćansku pobunu i srpsku revoluciju, ali kada imate hrišćansku pobunu u vašem srcu, koja se završila pobednički, u vašem srcu nema netrpeljivosti prema protivniku.

Foto: Novosti

- Mi nismo imali spiskove: koga treba da uhapsimo, koga treba da jašemo, koga treba da bijemo, koga treba da linčujemo, koga treba da zatvaramo, i nad kim treba da izvršimo represiju. To je suštinska razlika između događaja u Crnoj Gori 2020. i događaja u Srbiji 2020, iako je bilo pokušaja da ovi protesti u Srbiji prethodne 2 godine nalikuju litijama u Crnoj Gori. To se nije dogodilo. Tako da, kada govorimo o litijskom pokretu iz 2020, i kada govorimo o studentskom pokretu iz 2006, ili takozvanom studentskom pokretu iz 2020, vidimo suštinsku razliku u njenom odnosu prema srpstvu i njenom odnosu prema crkvi. Dakle, dok su naši protesti bili ovakvi, ali srpski.

- Nažalost, ovi protesti koji su bili u Srbiji bili su u velikoj meri bogobojazni. Ako neko ne zna šta znači bogobojazni, to znači da su u njima učestvovali oni koji se bore protiv Boga, odnosno oni koji se bore protiv Srpske pravoslavne crkve. Mi smo videli da su neki istaknuti nosioci tog takozvanog studentskog protesta, govorim o onima koji su odrasli, zreli ljudi, davali neke vrlo loše izjave o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, o njenim visokodostojnicima, i čak im određivali jesu li oni dostojni ili nisu dostojni da budu na svojim tronovima: patrijaršijskim, arhiepiskopskim, mitropolitskim, episkopskim, dakle tronovima. I to je reč o ljudima, makar onima koji su poreklom iz Crne Gore, koji apsolutno nisu igrali nikakvu ulogu u litijskom pokretu koji je doveo do ostvarivanja slobode za Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori.

- Dakle, niko od ovih istaknutih danas i poslanika ove studentske liste, koji su poreklom iz Crne Gore—govorim o četvorici najistaknutijih—nije ničim doprineo da se odbrane prava Srpske pravoslavne crkve i Srba u Crnoj Gori. A izvesno je reč o političnim ljudima, čim ih interesuju događaji u Srbiji. Dakle, jako su politični. Kako ih onda nisu interesovali ti događaji u Crnoj Gori? Nisu ih interesovali zbog toga što se radi o dve drugačije pobune: hrišćanske i ona koja nije hrišćanska. Tako da, kada me pitate da li živimo danas u demokratskom društvu, a pitate me upravo u ovom kontekstu hapšenja Dragana J. Vučićevića, ja ne prepoznajem društvo u Srbiji više. Ne prepoznajem ga. Ne prepoznajem naš poredak. Ne prepoznajem identitet naše države. Mi kao da smo se 26. oktobra probudili u sasvim drugačijoj državi, koju ne možemo da prepoznamo. A kada je reč o Draganu J. Vučićeviću.

- Svi događaji kojima je bio izložen, i onaj upad na televiziju Informer, i raznorazna, uh, raznorazna zasedanja REM-a na kojima je on učestvovao. Na kraju i ovo kako je uhapšen, prvo priveden, pa onda mu je određen pritvor, znači lišen je slobode, što je u stvari samo jedna ređa mera koja se propisuje ljudima. Takve mere se ne propisuju često ni ljudima koji su lišili života druge ljude, ako je to bilo iz nehata. Ovde je ta mera pripisana iz razloga u koje nisam dovoljno kompetentan da ulazim, ali je jako čudno. Dakle, svi ti događaji napraviće od Dragana J. Vučićevića istorijsku ličnost. Možda on ne bi bio istorijska ličnost da nije svega ovoga čemu je bio izložen i mera koje su protiv njega pokrenute. Njemu, naravno, želim da izdrži: napravio je televiziju koja je u velikoj meri govorila, i u najvećoj meri govorila, odnosno izveštavala, tačno.

- Da. U tom izveštavanju često je bilo prevelike neposrednosti, koja se meni lično nije dopadala, previše žargona koji se meni lično nije dopadao, ali ko zbog toga još treba da bude lišen slobode? Ako je neko s tim imao problem, mogao je na drugi način, raznoraznim penalima, već kakvih ima po našim propisima, da se obračuna sa govorom koji mu se, na primer, nije dopadao. S druge strane, nije bilo nikakve simetrije prema televizijama, kablovskim televizijama, koje su emitovale, kako su emitovale, sa raznim neistinama koje su širile, od Valjeva pa nadalje. Takvih neistina bilo je više. Dakle, osim da REM, koliko sam ja video, a gospodo advokati to bolje znaju, pošalje neko pismo u Luksemburg. Pa to je prosto uvredljivo za inteligenciju ljudi, ne samo obrazovanih ljudi, bilo kog. Pa šta, onda je svako mogao da se izmesti van svoje zemlje u Luksemburg i da emituje program. To je ono, to su one kao, one situacije kada Radio Luksemburg ili Radio London sa nekog broda emituju.

- Možda ne bi dao NATO. To je drugo, naravno. Ali mogli su, recimo, u Rusiju da se izmeste. To bi možda Rusija dala, znaš. Ali zašto bi se neko to uradio ako je ovo naša zemlja, je l' tako? Valjda je to zemlja tih ljudi koji emituju sa tih emitera koji su registrovani u Luksemburgu. To je taktički potez bio, verovatno. Dobro osmišljen potez. Tako da, ostaje nam da budemo strpljivi. Ja vas molim sve da reagujemo mirno na sve što se događa, i da čekamo priliku da pravda i pravo budu zadovoljeni u nekim normalnijim uslovima za život, jer mi smo danas počeli da se navikavamo na to ko je uhapšen, šta je zapaljeno, ko je prebijen, kome su upali na slavu, a sve to nisu nikakva obeležja demokratskog, pristojnog društva. I zato sam rekao da mi kao da smo se probudili u drugoj zemlji, možda i jesmo, pa ćemo videti.

Čedomir Antić

- Hajde da govorimo o Drugoj republici, o ustavnosti koju smo dobili i višestranačkoj demokratiji koja je uspostavljena posle septembra 1990. godine. Mi ovako nešto nismo imali. Za vreme rata, za vreme neposredne ratne opasnosti, ratnog stanja, imali smo progon jednog vlasnika novina, jednog urednika, ali je taj progon bio vršen po tadašnjim zakonima. Da li sam ja bio saglasan sa njim? Nisam. Da li sam bio kritičan? Nisam. Da li sam se plašio da će se sve završiti kako se završilo? Jesam. Međutim, sve to tada bilo je u nekim varljivim okolnostima, strašnim okolnostima, i nažalost mi pravdu za taj slučaj do kraja nismo dobili. Međutim, opet kažem, to je vreme rata, sankcija koje nisu bile tada sankcije Ujedinjenih nacija. Govorim, naravno, o Slavku Ćuruviji, govorim o Dnevnom Telegrafu, Evropljaninu, i govorim o nečemu što svakako ne da nije imalo, već nije smelo imati kontinuitet posle 2000. godine. Zato što ne samo da je došlo do izvesne demokratizacije zemlje, već je i zemlja izašla iz direktnog napada velikih sila koje i danas uglavnom seju zlo širom sveta, a posebno ovde. Ono što se sada dešava velika je sramota srpske države. To nije sramota ni nove vlasti, niti pojedinih političara. Ja bih rekao da moj utisak nije ni nekompetentnost ni osvetoljubivost blokaderskog pokreta i blokaderske liste. Njihova totalitarnost, oni ne daju ni da ih čovek zove onakvim kakvi jesu, a nastali su na nezakonitim i protivustavnim blokadama. Već bi hteli i to da hapse, ako već ne daju, ako već nemaju mogućnost da svoje protivnike i one koji im ne odgovaraju ubijaju, što, videli smo, nije daleko od njihovih želja. Ovo ovde je sramota jednog dela srpske države koji je otet posle 2000. godine. To je sramota sudstva. Dakle, ništa se nije promenilo. Bili su izbori, te izbore je prvo priznao onaj ko je bio na vlasti, a ko je izgubio. Sve ono što su imali u svojim fiokama, ladicama, sefovima, cipelama, gaćama, gde drže već, sve su imali i ranije. I mi sad treba da verujemo da su dobili izliv hrabrosti u srce i možda ni udar pameti tokom proteklih mesec, mesec i po dana. Drugo, oni govore o krivičnom delu, koliko sam razumeo, a evo, neka me isprave advokati, koje je Dragan Vučićević izvršio u vreme kada su nepoznati izgrednici, ljudi koji krše Ustav ove zemlje, koji hoće da vladaju preko zborova, plenuma, upali u njegovu redakciju koja nije državna zgrada. Pa i da je državna, mora da postoji neki dnevni red u njoj, mora da postoje neki zakoni koje moramo da poštujemo. I kažu: "On je širio netačne vesti, širio je paniku." Moram da pitam: šta je učinio onaj ko je lagao da je dete ubijeno u Valjevu? Tu imamo bivšeg narodnog poslanika. Ko je to govorio? Imamo novinara, novinare. Imamo urednicu koja kaže, posle ne znam koliko meseci: "Eto, to se dogodilo." To nije bilo tačno. Više joj je krivo što se to desilo nego što oseća neko kajanje. Da li je pokušaj da u ovoj zemlji bude izazvan građanski rat, i da jedan deo građana iz osvete zbog ubijenog deteta, navodno ubijenog deteta, ubijaju druge ljude? Da li je to širenje panike? Međutim, toliko je uloženo od njih, očigledno da budu neka vrsta novih kvislinga, a ne da budu uvažene sudije, a ima tu i nekih drugih zanimanja koja su isto tako. Oni, osim što su se našli u novom ruhu i naučili nešto novih stranih reči, nisu otišli dalje od Nušićevog pogleda na politiku i na narodnog poslanika. Ako se sećate, a sećate se svakako, kada jedan dobri čovek, trgovac koji međutim mnogo voli politiku, hoće da se kandiduje, a nema nekakve talente, osim što stvarno želi da bude narodni poslanik, onda ga jedan poznanik poučava za novac, je li, i savetuje ga tako da, ovaj, u jednom trenutku, koliko god naivan bio, pita: "A nije li to krivica, nije li to što hoćeš da ja uradim krivično delo?" A ovaj mu kaže: "Budi ti izabran, dobi ti većinu, pa ćemo videti da li je i čije je krivično delo." E, to je danas srpsko pravosuđe. I ja nisam siguran da će se oni promeniti kada vlada blokaderske liste dođe na čelo Srbije. Biće jednako... poltroni, biće jednako uzajamna grana vlasti u srpskoj državi i biće odani onima koji su ih slali po inostranstvu i plaćali im lepe plate - počeo je Antić, pa dodao:

Foto: Novosti

- Čitao sam da su ih jednom slali čak na Tajland, da vide tamo kako funkcioniše pravosuđe. Tako da, to je problem. I sad, kad govorimo o istoriji, ja bih rekao nešto o narodnoj poeziji. Dakle, sve je to rečeno u smrti vojvode Momčila, je li, kada izda neverna Vukosava kralju Vukašinu. Vojvodu Momčila. Na kraju, vojvoda Momčila savetuje kralja Vukašina da ipak ne uzme nevernu Vukosavu, jer će ona i njemu biti neverna. E sad, ta mizogina pesma, koja će možda biti zabranjena kad dođe potomak čoveka koji je ubio samuraja 36 godina pošto je ukinut samurajski red, ipak govori o tome da jedna gomila zlih ljudi je pomislila da su srpska država i da mogu da rade šta žele, a listu koja je došla na vlast vidim kao deo, isto, nastojanja da nam stvore istinsku političku partiju o kojoj ćemo znati samo toliko koliko nam daju.

- Ja imam svoje mišljenje i o Informeru i o Draganu J Vučićeviću, ali u Srbiji štampa mora biti slobodna. Ako imate neku želju da nekoga kaznite, radite to po zakonu. A nažalost, mi smo se jako bunili što je Miloševićev režim zadržao bio jedan segment verbalnog delikta, a to je da ako slučajno kažete nešto protiv predsednika, premijera, ali i predsednika opštine, on može da vas tuži ne samo za uvredu, klevetu, koje su tad bile inkriminacije, već i za krivično delo prema državi Srbiji. I postojala je mogućnost da neko za to dobije, ne znam, milion dinara, što je tad bilo jako mnogo, je li, kazne, a da onda dobije i do 3 godine robije. U to vreme, a toliko o Miloševiću i njegovim očima, niko nije dobio tu vrstu kazne. Sve je to kasnije ukinuto, trebalo je vremena, naravno, nije DOS odmah to ukinuo, ali kada je ukinuo, oni su uveli jedan model koji je, po mom verovanju, još pakleniji, još infernalniji. Naime, oni su uveli princip po kome vas kažnjavaju procesom.

- Dakle, dovoljno je da se nađe dovoljno podli tužilac ili islednik, pa da nekoga ko možda jeste korumpiran uspe da tokom istrage uputi da je možda imao podstrekače. I onda može bilo ko, prodavac novina, da završi u pritvoru zato što je podstrekivao. Pa, dok se to dokaže, mesec plus mesec, u vreme jednog mog, nažalost, poznanika iz doba studentskog protesta, kad je on bio Alfa i Omega tog ministarstva, to 5 godina može da se leži tako. I posle fino tužite državu Srbiju i od sebe, svojih roditelja, svih vas, uzmete lepu odštetu, ali vaš život je završen, izgubili ste posao, možda ste izgubili i porodicu, a onaj ko vas je poslao kaže da nema s tim veze. To je sve zakon. Dakle, oni ljudi u doba komunizma ipak su morali da kažu: mi branimo zemlju proletera i za to smo spremni da uradimo to, to, to i to. Ovi ne moraju ništa da kažu. Samo treba da imaju. I, naravno, očekujem da u narednom periodu ojačaju to takvo kilavo i slabo tužilaštvo.

- Da li treba da ih podsećam da u "Junacima doba zlog" je gospođa Dolovac bila jedan od junaka doba zlog, pa sad se to promenilo, jel'? Bila je ona nekad i na onoj drugoj strani, nju je neka druga vlast izabrala, dakle dugo je ona tu. Tako da, to je sve jako loše, i mislim da ona demokratija koju mi imamo, takva kakva je, ne može se biti baš demokratska država sa ovakvom Nemačkom, sa ovakvom Britanijom, sa Sjedinjenim Američkim Državama koje lutaju, pa ponekad imaju dobrog predsednika, ali većinom imaju ljude koji dovode u opasnost ljudski rod, planetu Zemlju. Bojim se da ulazimo u vreme u kojima će nam algoritmi i moć digitalnog marketinga, koja vrlo često svoje sedište ima negde izvan dometa ovdašnjih poreskih obveznika, određivati sudbinu, i jedina naša odbrana to je princip, princip. I zbog tog principa sam i ja sada sa vama. Dakle, pre 12 godina jedna grupa kriminalaca je zauzela moj fakultet, niko nije reagovao 3 meseca. Dekan, profesori su ćutali, stizala je plata, zahtevi su bili glupi, ali oni su očigledno spremali ono što sada.

- Da, postoji. A to je pesnica; tada nije postojalo telo, od pesnice je pravljena, sada postoji telo. I nadajmo se da postoji mozak. Kad vidim neke ljude koji se bave ruskim integracijama u belom svetu, pitam se da li postoji mozak, i onaj biološki, ali dobro. Ko sam ja da pobednicima dajem savete, je li, a posebno da im vidim nedostatke? Uglavnom, tada je to prošlo, niko nije reagovao. Vlast se tada malo podsmevala fakultetu koji ne može sa studentima da izađe na kraj, a bilo je njih 60, od kojih više od pola nisu bili sa fakulteta. Ja sam tužio dvoje koji su napali moje studente, koji su napali mene, koji su nas ponižavali, koji su primenjivali tu Galtongovu teoriju, da mogu da, prosto, određen nivo nasilja, klevete i tako dalje, vrše a da ne budu krivi. I pobedio sam i na sudu. Međutim, evo, čekam poslednju instancu, 12. godinu, a sadašnji dekan mog fakulteta i veliki pobednik ovih izbora, mada je maca pojela jezik u vreme kada je vrlo ozbiljne greške pravio i krivična dela koja, naravno, nisu kažnjena zato što ove zemlje ne odlučuju, ne odlučuje vlada ove zemlje.

- On me je pre 7 godina molio da prestanem da "progonim" te ljude, iako je tvrdio da ih nije poznavao. Međutim, ja nisam hteo. E sad, slično se desilo i 2024. godine, i iako danas netačno tvrde da su "studenti" pobedili, moji studenti su nepoznati mladi ljudi, a nisu samo bili mladi, nego su ih izbacivali sa nastave tada. I ja sam svedok toga. Tako da, pred nama su teška vremena. Uteha je da to što nas blate, što nas kriminalizuju, što mogu da uhapse, i ja mislim da treba da uhapse, jer ako se bude igralo o slobodu Srbije i o pravima srpskog naroda, pošto su maske pale, svi ishodi su mogući. Svi ishodi su mogući. Tako da treba sad da urade sve što mogu da urade. Naša borba tu mora biti uporna i mora biti trajna, jer to nije reč o Čedomiru, o Aleksandru, o Draganu. Reč je o pravdi, slobodi, ustavnosti, i reč je o jednom delu ljudi koji nisu sada ni vlast ni opozicija, a koje je nekom nesrećom. Neko iz Srbije, i neko iz inostranstva, postavio da vode oteti deo srpske države i da rade sa njom ono što žele, a na svoju korist i na korist onih koje procenjuju kao moćne, pre svega u inostranstvu. To treba sprečiti. Bojim se da ćemo se često viđati u narednim godinama.

Ivana Vučićević: Okupili smo se da branimo pravo na slobodnu reč

- Ne morate da se slažete da Draganom J. Vučićevićem, ali morate da branite njegovo pravo da slobodno govori i misli - kaže Vučićević.

Foto: Printskrin Informer TV

- Danas branimo Vučićevića, sutra ćemo braniti svakog novinara čija su prava ugrožena - ističe Vučićevića.

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