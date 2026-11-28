SRBIN pokazao klasu!

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Fudbaleri Al Hilala pobedili su u gostima Al Itifak rezultatom 3:1 u meču 13. kola saudijskog prvenstva, a u strelce se upisao i Sergej Milinković Savić.

Gostujuća ekipa je povela u 30. minutu golom Olija Votkinsa, a zatim je Alvaro Medran 10 minuta kasnije pogodio za izjednačenje.

Srpski reprezentativac je u 61. minutu pogodio fantastično iz slobodnog udarca za novu prednost Al Hilala, a konačan rezultat postavio je Votkins u 74. minutu.

⚽ Milinkovic-Savic, 61. dakikada frikikten harika bir gole imza atarak takımını 2-1 öne geçirdi! ▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/5T9zKMXIof https://t.co/MN4vQ7l5Y4 — HT Spor (@HTSpor) November 28, 2026

Milinković Savić je ove sezone na 16 utakmica u svim takmičenjima zabeležio sedam golova i dve asistencije.

Al Hilal je vodeći na tabeli saudijskog prvenstva sa 33 boda, dok je Al Itifak na sedmom mestu sa 19.

U sledećem kolu, Al Hilal će dočekati Al Draih, a Al Itifak će gostovati Al Šababu.

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