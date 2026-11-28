Majstorija Milinković Savića: Srbin pogodio u pobedi Al Hilala (VIDEO)
SRBIN pokazao klasu!
Fudbaleri Al Hilala pobedili su u gostima Al Itifak rezultatom 3:1 u meču 13. kola saudijskog prvenstva, a u strelce se upisao i Sergej Milinković Savić.
Gostujuća ekipa je povela u 30. minutu golom Olija Votkinsa, a zatim je Alvaro Medran 10 minuta kasnije pogodio za izjednačenje.
Srpski reprezentativac je u 61. minutu pogodio fantastično iz slobodnog udarca za novu prednost Al Hilala, a konačan rezultat postavio je Votkins u 74. minutu.
Milinković Savić je ove sezone na 16 utakmica u svim takmičenjima zabeležio sedam golova i dve asistencije.
Al Hilal je vodeći na tabeli saudijskog prvenstva sa 33 boda, dok je Al Itifak na sedmom mestu sa 19.
U sledećem kolu, Al Hilal će dočekati Al Draih, a Al Itifak će gostovati Al Šababu.
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