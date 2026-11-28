NEMAČKA strahuje da bi se ukrajinski sukob mogao proširiti na region Baltičkog mora i poslednjih nedelja je na različitim nivoima već pozivala Kijev na uzdržanost, prenosi „Špigl“, pozivajući se na izvore.

Foto: Kirill Makarov/Panthermedia/Evgeny Odinokov/Sputnik/Profimedia

- Proširenje zone borbenih dejstava na Baltičko more nosi nepredvidiv rizik od eskalacije sukoba - navodi se u tekstu.

Nemačka odavno strahuje od takvog scenarija, a nemački ministar odbrane Boris Pistorijus poručio je svom ukrajinskom kolegi Jevgeniju Hmari da bi proširenje napada u regionu moglo da ugrozi napore za podršku Kijevu.

Berlin strahuje da bi, ukoliko Ukrajina deluje u Baltičkom moru, ruski odgovor bio znatno oštriji, kao i da bi Moskva mogla da optuži NATO za pomaganje u napadima. Nemačka vlada takođe smatra da su moguće negativne posledice slične onima koje su nastale u Ormuskom moreuzu — na primer, značajno povećanje troškova pomorskog transporta robe.

Pistorijus je 23. novembra, nakon sastanka sa Hmarom u Berlinu, izjavio da sukob ne bi trebalo da se proširi na Baltičko more. Istovremeno, prema njegovim rečima, Kijev snosi „posebnu odgovornost“ da osigura da do toga ne dođe.

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