Nekadašnji krilni napadač Crvene zvezde postigao je prvi takmičarski gol posle 395 dana.

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Fudbaleri Čukaričkog savladali su Mladost iz Lučana rezultatom 3:1 u 17. kolu Superlige Srbije i tako stigli do treće uzastopne pobede, uprkos snežnim padavinama i teškim uslovima za igru.

Najvažniji trenutak za domaći tim dogodio se u završnici utakmice, kada je Nemanja Radonjić iskoristio kontranapad i postigao prvi pogodak u dresu Brđana. Prethodno je Čukarički dva puta sticao prednost, a gosti su između ta dva gola uspeli da vrate neizvesnost.

Nekadašnji krilni napadač Crvene zvezde je ove subote postigao prvi takmičarski gol posle 395 dana, prvi pogodak u Superligi još od večitog derbija pre 434 i prvi u dresu Brđana posle 3.482 dana, za koje je nastupao toko 2016. i 2017. godine.

Ekipa Mihajla Trajkovića povela je sredinom prvog poluvremena. Nikolić je uputio kvalitetan centaršut, a Sisoko se dobro namestio i preciznim udarcem glavom savladao Stamenkovića.

Čukarički je do odlaska na odmor imao kontrolu nad dešavanjima na terenu i nekoliko prilika da dodatno uveća prednost, ali se rezultat nije menjao.

Mladost je u nastavku zaigrala konkretnije i u 56. minutu stigla do izjednačenja. Đoković nije uspeo da interveniše posle ubačene lopte, već je praktično poslužio Merija, kojem nije bilo teško da pogodi mrežu.

Ipak, odgovor domaćina stigao je nakon što su Lučanci preuzeli inicijativu. Nikolić je iz slobodnog udarca pogodio stativu, lopta se odbila od Jovančića, a Maiga je iskoristio priliku i poslao je u praznu mrežu.

Konačan rezultat postavljen je posle kontre Čukaričkog, koju je golom završio Radonjić. Pre toga je bivši fudbaler Crvene zvezde propustio dve dobre prilike. Jedan šut je zaustavio Stamenković, a posle drugog je lopta prošla pored stative.

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