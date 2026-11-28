CRVENA zvezda nakon remija sa Gentom (1:1) u Ligi konferencije nastavlja sa obavezama u Superligi Srbije. Rival crveno-belih je Novi Pazar, a pred taj meč oglasio se Albert Rijera.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

Trener šampiona naše zemlje, najpre je govorio o zdravstvenom biltenu.

- Nema novih informacija o četvorici igrača koji su izostali sa prethodne utakmice. Tebo je danas dobio temperaturu, koja se kreće oko 38 stepeni, tako da neće biti u sastavu. Odlučili smo se da ga izostavimo, kako ne bi bio u blizini ostalih igrača koji nisu bolesni. Što se tiče Ristića, i on će biti van ekipe. Danas smo dobili potvrdu onoga što sam mogao da primetim na poslednjoj utakmici, da se nije osećao prijatno na terenu. Odmah po povratku iz Belgije odradili smo magnetnu rezonancu. Uradio je magnetnu rezonancu i potvrđeno je da ima povredu, pa će odsustvovati verovatno oko tri ili četiri nedelje. U pitanju je povreda mišića. Sada je jasno i zašto se nije osećao dobro tokom utakmice i zašto sam odlučio da ga zamenim - rekao je Rijera za klupski sajt.

Španac je naglasio da je ekipa imala malo vremena za pripremu utakmice.

- Trenutno sam fokusiran i istovremeno zabrinut za fizički oporavak igrača, jer smo stigli sinoć. Danas smo trenirali nešto kasnije, pošto sam želeo da im jutro bude slobodno kako bi mogli malo duže da spavaju. Sada nas ponovo očekuje putovanje od četiri sata do Novog Pazara. Zato sam trenutno zabrinut zbog toga. Ako sutra budu sveži, nemam nikakvih nedoumica oko načina na koji ćemo igrati. Imamo plan, već smo ga uvežbali, znamo kako ćemo igrati i ko će igrati. Dakle, za sada nema nikakvih nedoumica. Sada je na igračima da vidimo koliko će biti sveži. Naravno, napravićemo nekoliko rotacija i potrebno nam je da svi budu spremni za sutrašnju utakmicu.

Istakao je da je kolektiv jako važan faktor svakog tima.

- Ne, trener nikada nije glavna snaga. Glavni su igrači. Igrači su protagonisti svega. Oni su jedini koji mogu da postignu gol, asistiraju i prirede zaista, zaista dobar spektakl, sutra će ponovo 22 igrača biti na terenu.

Potom je analizirao protivnika koji od povratka Nenada Lalatovića na klupu igra veoma dobro.

- Tim, ceo tim, jer ne igrate protiv jednog, dva ili tri igrača, već protiv kolektiva. To je ekipa koja igra direktno, dugim loptama, jer imaju napadača koji je visok preko dva metra. Fokusirani smo na to i, kao što sam već rekao, imamo plan kako da se branimo, a kada imamo loptu i kako da igramo svoju igru.

Novinare je zanimalo da li će mesto bonusa zauzeti Vasilije Kostov i Stefan Gudelj.

- Nemamo samo njih, imamo mnogo igrača koji imaju status bonus igrača. Sutra ćemo, u skladu sa pravilima, naravno, imati dvojicu, ali ne zbog pravila, već zato što to zaslužuju. Ipak, imaćemo i više od dvojice bonus igrača.

Za kraj se dotakao stanja terena, koji zbog padavina sigurno neće biti u idalnom stanju.

- Nikada ne donosim odluke samo na osnovu toga da li će teren biti loš zbog snega, da li je veštački ili prirodni. Plan je uvek isti, želimo da budemo dominantni, da budemo protagonisti, a nakon toga zavisi od igrača da li će se osećati prijatnije da igraju kraćim ili nešto dužim pasovima. Ne menjamo stil i koncept igre samo zbog terena. To je nešto što nije u našim rukama i ne brinem o stvarima koje ne mogu da kontrolišem. Fokusiran sam samo na ono što mogu da kontrolišem, a to je plan i pružanje svih informacija igračima kako bi bili sigurni šta treba da rade sa loptom i bez nje - zaključio je Rijera.

Podsetimo, utakmica Novi Pazar - Crvena zvezda igra se u nedelju od 15.30.

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