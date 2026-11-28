Alimpijević odabrao 12 za Italiju: Srbija sada izgleda mnogo moćnije, čak 10 novih igrača
Samo su Avramović i Smailagić ostali na spisku.
Košarkaška reprezentacija Srbije u nedelju će protiv Italije (19.00) pokušati da se vrati na pobednički kolosek u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2027. godine u Kataru, a selektor Dušan Alimpijević odredio je 12 igrača na koje će računati u beogradskoj dvorani „Aleksandar Nikolić“.
U odnosu na prethodni susret sa Litvanijom, u kojem su "orlovi" poraženi (97:78), Alimpijević je promenio sastav i za duel sa Italijanima odabrao ekipu sa nekoliko košarkaša koji nastupaju u Evroligi i Evrokupu.
Na spisku su se našli samo Aleksa Avramović i Alen Smailagić od igrača koji su nastupali u Klaipedi.
Među pozvanima su Vasilije Micić, Aleksa Avramović, Marko Gudurić, Ognjen Dobrić, Vanja Marinković, Vladimir Lučić, Dejan Davidovac i Nemanja Dangubić, dok će unutrašnju liniju činiti Filip Petrušev, Alen Smailagić, Nikola Tanasković i Uroš Plavšić.
Sa druge strane, selektor Italije Luka Banki takođe je odabrao 12 košarkaša za gostovanje u Beogradu. Na raspolaganju će imati i Alesandra Pajolu, igrača Partizana.
Sastav Italije za meč protiv Srbije:
Alesandro Pajola, Marko Spisu, Niko Menion, Leonardo Kandi, Tomaso Baldaso, Mirza Alibegović, Đovani Veronezi, Stefano Tonut, Đampaolo Riči, Nikola Akele, Muhamet Dijuf i Đovani Emejuru.
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