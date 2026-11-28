Samo su Avramović i Smailagić ostali na spisku.

FOTO TANJUG/ OLIVER BUNIĆ/ bg

Košarkaška reprezentacija Srbije u nedelju će protiv Italije (19.00) pokušati da se vrati na pobednički kolosek u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2027. godine u Kataru, a selektor Dušan Alimpijević odredio je 12 igrača na koje će računati u beogradskoj dvorani „Aleksandar Nikolić“.

U odnosu na prethodni susret sa Litvanijom, u kojem su "orlovi" poraženi (97:78), Alimpijević je promenio sastav i za duel sa Italijanima odabrao ekipu sa nekoliko košarkaša koji nastupaju u Evroligi i Evrokupu.

Na spisku su se našli samo Aleksa Avramović i Alen Smailagić od igrača koji su nastupali u Klaipedi.

Među pozvanima su Vasilije Micić, Aleksa Avramović, Marko Gudurić, Ognjen Dobrić, Vanja Marinković, Vladimir Lučić, Dejan Davidovac i Nemanja Dangubić, dok će unutrašnju liniju činiti Filip Petrušev, Alen Smailagić, Nikola Tanasković i Uroš Plavšić.

Sa druge strane, selektor Italije Luka Banki takođe je odabrao 12 košarkaša za gostovanje u Beogradu. Na raspolaganju će imati i Alesandra Pajolu, igrača Partizana.

Sastav Italije za meč protiv Srbije:

Alesandro Pajola, Marko Spisu, Niko Menion, Leonardo Kandi, Tomaso Baldaso, Mirza Alibegović, Đovani Veronezi, Stefano Tonut, Đampaolo Riči, Nikola Akele, Muhamet Dijuf i Đovani Emejuru.