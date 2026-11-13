UFC zvezda bez svesti prevezena u bolnicu, potez policije mu verovatno spasio život
Do sada je neporažen u ringu
Velika drama potresla je UFC svet, nakon što je jedan od najperspektivnijih mladih boraca pronađen bez svesti u toaletu noćnog kluba u Arizoni! Tomiju Mekmilenu (28), neporaženom UFC borcu perolake kategorije, pozlilo je tokom boravka u noćnom klubu „Kejk“ u Skotsdejlu, a prema informacijama koje je objavio TMZ, policajci su ga pronašli bez svesti u toaletu, a u njegovoj blizini navodno je primećena bela praškasta supstanca.
Pripadnici policije reagovali su i dali mu Narkan, odnosno nalokson, lek koji se koristi u hitnim slučajevima za poništavanje dejstva predoziranja opioidima. Nakon toga, Mekmilen je prevezen u bolnicu.
Prema informacijama koje je policija dostavila medijima, borac je po prijemu bio u stabilnom stanju i nije bilo naznaka komplikacija opasnih po život. Ipak, važno je naglasiti da uzrok njegovog gubitka svesti nije zvanično utvrđen, niti je potvrđeno da je zaista došlo do predoziranja.
U međuvremenu se oglasio i njegov trener Tim Velč, koji je doneo ohrabrujuće vesti. On je poručio da je Mekmilen potpuno dobro i otkrio da je već 11. novembra prisustvovao treningu.
Ovaj incident posebno je odjeknuo u MMA svetu jer je Mekmilen jedan od boraca od kojih se mnogo očekuje. Nadimak „Tommy Gun“ opravdao je rezultatima – u profesionalnoj karijeri ima savršen učinak od 12 pobeda bez poraza.
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