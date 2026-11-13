Fight club

UFC zvezda bez svesti prevezena u bolnicu, potez policije mu verovatno spasio život

М.М.

13. 11. 2026. u 11:33

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Do sada je neporažen u ringu

УФЦ звезда без свести превезена у болницу, потез полиције му вероватно спасио живот

Foto: Instagram/tommygun145

Velika drama potresla je UFC svet, nakon što je jedan od najperspektivnijih mladih boraca pronađen bez svesti u toaletu noćnog kluba u Arizoni! Tomiju Mekmilenu (28), neporaženom UFC borcu perolake kategorije, pozlilo je tokom boravka u noćnom klubu „Kejk“ u Skotsdejlu, a prema informacijama koje je objavio TMZ, policajci su ga pronašli bez svesti u toaletu, a u njegovoj blizini navodno je primećena bela praškasta supstanca.

Pripadnici policije reagovali su i dali mu Narkan, odnosno nalokson, lek koji se koristi u hitnim slučajevima za poništavanje dejstva predoziranja opioidima. Nakon toga, Mekmilen je prevezen u bolnicu.

Prema informacijama koje je policija dostavila medijima, borac je po prijemu bio u stabilnom stanju i nije bilo naznaka komplikacija opasnih po život. Ipak, važno je naglasiti da uzrok njegovog gubitka svesti nije zvanično utvrđen, niti je potvrđeno da je zaista došlo do predoziranja.

U međuvremenu se oglasio i njegov trener Tim Velč, koji je doneo ohrabrujuće vesti. On je poručio da je Mekmilen potpuno dobro i otkrio da je već 11. novembra prisustvovao treningu.

Ovaj incident posebno je odjeknuo u MMA svetu jer je Mekmilen jedan od boraca od kojih se mnogo očekuje. Nadimak „Tommy Gun“  opravdao je rezultatima – u profesionalnoj karijeri ima savršen učinak od 12 pobeda bez poraza.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Više od 19.000.000 dinara za podršku zdravstvu: Fondacija Mozzart nastavlja sa donacijama širom Srbije

Više od 19.000.000 dinara za podršku zdravstvu: Fondacija Mozzart nastavlja sa donacijama širom Srbije