ŠEŠELJ O UŽASNIM SCENAMA POSLE IZBORA: To radi najgori ološ

Dr Vojislav Šešelj: Blokadersko prekrečavanje murala Ratku Mladiću i grafita ’Kad se vojska na Kosovo vrati’ je sramotno. Pogađa me ta ljudska glupost, pogađa me taj atavizam koji se javlja kod nekih ljudi, ta mržnja. To rade plaćenici, za sitan novac. To radi najgori ološ. To je strašno uvredljivo, to razdire dušu svakog Srbina. Sa ponosom uvek, kad vidim ’Kad se vojska na Kosovo vrati’, pročitam ponovo. Pa vratiće se jednog dana. Meni je to jedna od najdražih pesama — ’Ječam žela Kosovka devojka’, koju su komunisti falsifikovali, pa kao: ’svatovski ga konji pozobali’. Nisu svatovski, nego junački vrani konji hrabre srpske vojske. Kad se vojska na Kosovo vrati — vratiće se. TV Informer, emisija "Info dan", 3. novembar 2026. — Srpski radikali (@srpski_radikali) November 7, 2026