Arsenal nije dozvolio senzaciju: Martin Edegard srušio Hal u Premijer ligi!

FUDBALERI Arsenala nisu blistali, ali uspeli su da upišu nova tri boda u Premijer ligi. "Tobdžije" su u Londonu u 10. kolu pobedile Hal sa 1:0.

FOTO: Tanjug/Adam Davy/PA via AP

Namučio je tim Sergeja Jakirovića šampiona Engleske, ali na kraju je morao da se pomiri sa porazom i ovo mu je bio osmi vezani prvenstveni duel kako ne zna za trijumf.

Uputili su izabranici Mikela Artete čak 21 šut ka golu rivala (10 u okvir), ali samo jedna lopta, ispostaviće se dovoljna, je završila iza leđa Konstantinosa Colakisa.

Odlučujući trenutak utakmice dogodio se u 72. minutu kad je Martin Edegard natrčao na odbijenu loptu i poslao je u mrežu rivala.

Do kraja susreta nije bilo pravih prilika, "tobdžije" su bez problema sačuvale prednosti i ostvarile devetu pobedu.

Arsenal je prvi na tabeli sa 27 bodova, ima šest više od Mančester sitija koji tek treba da odigra meč 10. kola Premijer lige. Hal je na 13. poziciji sa 11 bodova.

Premijer liga, 10. kolo

Petak

Everton - Koventri 3:1 (0:0)

(Beri 56, 61, Duzberi-Hol 81 - Gboho 52)

Subota

Lids - Totenhem 1:0 (0:0)

(Okafor 79)

Arsenal - Hal 1:0 (0:0)

(Edegard 72)

Fulam - Njukasl 1:1 (0:0)

(Munjiz 83 - Marfi 80)

Notingem Forest - Mančester siti 18:30

Nedelja

Brajton - Brendford 15

Kristal Palas - Liverpul 15

Ipsvič - Bornmut 15

Sanderlend - Čelsi 15

Mančester junajted - Aston Vila 17:30

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