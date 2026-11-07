Fudbal

Arsenal nije dozvolio senzaciju: Martin Edegard srušio Hal u Premijer ligi!

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

07. 11. 2026. u 18:05

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

FUDBALERI Arsenala nisu blistali, ali uspeli su da upišu nova tri boda u Premijer ligi. "Tobdžije" su u Londonu u 10. kolu pobedile Hal sa 1:0.

Арсенал није дозволио сензацију: Мартин Едегард срушио Хал у Премијер лиги!

FOTO: Tanjug/Adam Davy/PA via AP

Namučio je tim Sergeja Jakirovića šampiona Engleske, ali na kraju je morao da se pomiri sa porazom i ovo mu je bio osmi vezani prvenstveni duel kako ne zna za trijumf.

Uputili su izabranici Mikela Artete čak 21 šut ka golu rivala (10 u okvir), ali samo jedna lopta, ispostaviće se dovoljna, je završila iza leđa Konstantinosa Colakisa.

Odlučujući trenutak utakmice dogodio se u 72. minutu kad je Martin Edegard natrčao na odbijenu loptu i poslao je u mrežu rivala.

Do kraja susreta nije bilo pravih prilika, "tobdžije" su bez problema sačuvale prednosti i ostvarile devetu pobedu.

Arsenal je prvi na tabeli sa 27 bodova, ima šest više od Mančester sitija koji tek treba da odigra meč 10. kola Premijer lige. Hal je na 13. poziciji sa 11 bodova.

Premijer liga, 10. kolo

Petak

Everton - Koventri 3:1 (0:0)
(Beri 56, 61, Duzberi-Hol 81 - Gboho 52)

Subota

Lids - Totenhem 1:0 (0:0)
(Okafor 79)
Arsenal - Hal 1:0 (0:0)
(Edegard 72)
Fulam - Njukasl 1:1 (0:0)
(Munjiz 83 - Marfi 80)
Notingem Forest - Mančester siti 18:30

Nedelja

Brajton - Brendford 15
Kristal Palas - Liverpul 15
Ipsvič - Bornmut 15
Sanderlend - Čelsi 15
Mančester junajted - Aston Vila 17:30

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Si treba da prelomi, Ukrajinci strepe! Dogovor koji bi promenio svet
Svet

0 0

Si treba da prelomi, Ukrajinci strepe! Dogovor koji bi promenio svet

POČETKOM 1945. godine čelnici Sjedinjenih Američkih Država, Sovjetskog Saveza i Velike Britanije sastali su se u Jalti na Krimu i postigli tajni dogovor kojim je Moskvi obećano posebno pravo u Kini u zamenu za njeno uključivanje u rat protiv Japana. No, Kina tada nije sedela za pregovaračkim stolom.

07. 11. 2026. u 12:52

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VIŠE OD 20 TRKA I BEZBROJ RAZLOGA ZA OSMEH: Fondacija Mozzart pet godina uz Invictus Challenge

VIŠE OD 20 TRKA I BEZBROJ RAZLOGA ZA OSMEH: Fondacija Mozzart pet godina uz Invictus Challenge