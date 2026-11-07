Arsenal nije dozvolio senzaciju: Martin Edegard srušio Hal u Premijer ligi!
FUDBALERI Arsenala nisu blistali, ali uspeli su da upišu nova tri boda u Premijer ligi. "Tobdžije" su u Londonu u 10. kolu pobedile Hal sa 1:0.
Namučio je tim Sergeja Jakirovića šampiona Engleske, ali na kraju je morao da se pomiri sa porazom i ovo mu je bio osmi vezani prvenstveni duel kako ne zna za trijumf.
Uputili su izabranici Mikela Artete čak 21 šut ka golu rivala (10 u okvir), ali samo jedna lopta, ispostaviće se dovoljna, je završila iza leđa Konstantinosa Colakisa.
Odlučujući trenutak utakmice dogodio se u 72. minutu kad je Martin Edegard natrčao na odbijenu loptu i poslao je u mrežu rivala.
Do kraja susreta nije bilo pravih prilika, "tobdžije" su bez problema sačuvale prednosti i ostvarile devetu pobedu.
Arsenal je prvi na tabeli sa 27 bodova, ima šest više od Mančester sitija koji tek treba da odigra meč 10. kola Premijer lige. Hal je na 13. poziciji sa 11 bodova.
Premijer liga, 10. kolo
Petak
Everton - Koventri 3:1 (0:0)
(Beri 56, 61, Duzberi-Hol 81 - Gboho 52)
Subota
Lids - Totenhem 1:0 (0:0)
(Okafor 79)
Arsenal - Hal 1:0 (0:0)
(Edegard 72)
Fulam - Njukasl 1:1 (0:0)
(Munjiz 83 - Marfi 80)
Notingem Forest - Mančester siti 18:30
Nedelja
Brajton - Brendford 15
Kristal Palas - Liverpul 15
Ipsvič - Bornmut 15
Sanderlend - Čelsi 15
Mančester junajted - Aston Vila 17:30
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