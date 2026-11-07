Fudbal

Borac pretrpeo treći poraz u ABA ligi

Olja Mrkić

07. 11. 2026. u 19:20

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Cedevita Olimpija slavila u Čačku

Борац претрпео трећи пораз у АБА лиги

FOTO: KK Borac/Duško Radišić/ABA liga

Košarkaši Borca poraženi su na svom terenu od Cedevita Olimpije rezultatom 85:71 u utakmici sedmog kola grupe A regionalne ABA lige.

Najefikasniji u redovima čačanskog tima bio je Jovan Novak sa 14 poena, dok je Kalil Spir postigao 13.

Goste iz Ljubljane do pobede su predvodili David Škara, Metju Hart i Entoni Kauan, koji su postigli po 16 poena.

Cedevita Olimpija posle ovog trijumfa zauzima prvo mesto na tabeli grupe A sa četiri pobede i dva poraza, dok je Borac četvrti sa učinkom od tri pobede i tri poraza.

U narednom, osmom kolu regionalnog takmičenja, čačanski tim će ugostiti Slovan iz Bratislave, dok Cedevita Olimpiju očekuje gostovanje Crvenoj zvezdi.

U drugom današnjem meču ABA lige, košarkaši Krke savladali su Igokeu na domaćem terenu rezultatom 73:67.

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