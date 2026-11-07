Borac pretrpeo treći poraz u ABA ligi
Cedevita Olimpija slavila u Čačku
Košarkaši Borca poraženi su na svom terenu od Cedevita Olimpije rezultatom 85:71 u utakmici sedmog kola grupe A regionalne ABA lige.
Najefikasniji u redovima čačanskog tima bio je Jovan Novak sa 14 poena, dok je Kalil Spir postigao 13.
Goste iz Ljubljane do pobede su predvodili David Škara, Metju Hart i Entoni Kauan, koji su postigli po 16 poena.
Cedevita Olimpija posle ovog trijumfa zauzima prvo mesto na tabeli grupe A sa četiri pobede i dva poraza, dok je Borac četvrti sa učinkom od tri pobede i tri poraza.
U narednom, osmom kolu regionalnog takmičenja, čačanski tim će ugostiti Slovan iz Bratislave, dok Cedevita Olimpiju očekuje gostovanje Crvenoj zvezdi.
U drugom današnjem meču ABA lige, košarkaši Krke savladali su Igokeu na domaćem terenu rezultatom 73:67.
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