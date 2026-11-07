Fudbal

Emeri iznenadio izjavom: Mančester junajted je isti nivo kao Barselona!

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

07. 11. 2026. u 20:07

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UNAJ Emeri, trener Aston Vile, mnoge je iznenadio izjavom pred utakmicu Premijer lige sa Mančester junajteom.

Емери изненадио изјавом: Манчестер јунајтед је исти ниво као Барселона!

FOTO: Tanjug/AP/Joan Monfort

Ova dva tima odmeriće snage u nedelju od 17.30 na "Old Trafordu", a španski stručnjak se najpre osvrnuo na nedavni duel sa Barselonom u Ligi šampiona u kom su Katalonci slavili sa 3:0.

Odigrali smo onako kako smo planirali protiv Barselone, ali to nije bilo dovoljno, jer je nivo fudbala sa kojim smo se suočili najveći mogućio. Kako u utakmicama Premijer lige, tako i Lige šampiona - rekao je Emeri.

Potom je začudio sve istakavši da je Junajted na istom nivou kao španski šampion.

U nedelju, Mančester junajted, a to je isti nivo kao Barselona. Biće veoma zahtevno. To je Mančester junajted i tamo nismo pobedili godinama. Dakle, to znači da nam je veoma teško.

FOTO: Tanjug/AP/Kin Cheung

Timu iz Birmingema ne prijaju "crveni đavoli", pošto su ih pobedili samo jednom u posledenje četiri godine.

Mančester junajted je fantastičan klub, igraju vrlo dobro, prošle godine su uspeli da izbore plasman u Ligu šampiona. U prvenstvu nisu u konstantnoj formi, ali trebalo bi da povrate tu konstantnost. Tako da je ovo veoma, veoma teška utakmica.

Prisetio i poraza iz prošle sezone kojim je Aston Vila ostala bez Lige šampiona.

- "Old Traford" je ogroman izazov – za mene, za igrače, pošto tamo ne pobeđujemo. Imali smo neke teške poraze, kao pre dve godine kada smo bili blizu da u poslednjoj utakmici obezbedimo Ligu šampiona, pa smo izgubili. Tako da je tamo uvek veoma, veoma teško. Moramo da odigramo najbolje što možemo. I na individualnom, ali i na timskom planu - zaključio je Emeri.

Aston Vila u ovaj meč ulazi sa 12. pozicije i 12 bodova, dok su "crveni đavoli" na 18. mestu sa samo sedam.

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