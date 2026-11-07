Politika

VUKŠA DRAGOVIĆ O VUČIĆU: Bolje sa našim ljudima u opoziciji nego sa strancima na vlasti! (FOTO)

В.Н.

07. 11. 2026. u 17:58

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LIDER Srpskih suverenista Vukša Dragović podelio je utiske nakon razgovora sa liderom opozicije Aleksandrom Vučićem na proslavi Informera.

ВУКША ДРАГОВИЋ О ВУЧИЋУ: Боље са нашим људима у опозицији него са странцима на власти! (ФОТО)

Foto: Printscreen

- Zvao Informer na proslavu, pa svratih posle emisije. Tamo sretnem čoveka koga sam tako žestoko napadao. Seli, jeli pili... I dok gledam kakvi su izdajnici i secikese seli na vlast, čovek mi postade mio. Bolje sa našim ljudima u opoziciji nego sa strancima na vlasti - navodi se u objavi na društvenoj mreži Iks. 

Foto: Printscreen

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