VUKŠA DRAGOVIĆ O VUČIĆU: Bolje sa našim ljudima u opoziciji nego sa strancima na vlasti! (FOTO)

LIDER Srpskih suverenista Vukša Dragović podelio je utiske nakon razgovora sa liderom opozicije Aleksandrom Vučićem na proslavi Informera.

Foto: Printscreen

- Zvao Informer na proslavu, pa svratih posle emisije. Tamo sretnem čoveka koga sam tako žestoko napadao. Seli, jeli pili... I dok gledam kakvi su izdajnici i secikese seli na vlast, čovek mi postade mio. Bolje sa našim ljudima u opoziciji nego sa strancima na vlasti - navodi se u objavi na društvenoj mreži Iks.

Foto: Printscreen