Superliga Srbije: Železničar posle preokreta pobedio Radnički (VIDEO)

FUDBALERI Železničara pobedili su u Pančevu kragujevački Radnički rezultatom 3:1 u utakmici 15. kola Superlige Srbije.

FOTO: FK Železničar Pančevo

Strelci za "dizelku" bili su Miloš Pantović u 26. i drugom minutu nadoknade, dok je Vanja Tomić u 50. minutu postigao autogol.

Zanimljivo to nije bio jedini autogol na utakmici. Isto je uradio Marko Milikić u 16. minutu. Nije se dobro razumeo sa golmanom Jovanom Miladinovićem i mladi čuvar mreže je morao da vadi loptu iz mreže.

Fudbaleri Železničara se nalaze na trećem mestu na tabeli Superlige Srbije sa 29 bodova uz meč manje. Ekipa iz Kragujevca se nalazi na petoj poziciji sa 23 boda.

Tim iz Pančeva će u narednom, 16. kolu gostovati Mladosti u Lučanima, dok će Radnički na "Čika Dači" dočekati Čukarički.

Superliga Srbije, 15. kolo

Subota

Zemun - IMT 1:1 (0:0)

(Kalat 51 - Kasas 87)

Čukarički - Radnički Niš 2:1 (0:1)

(Jovanović 65, Miladinović 75 - Vidović 4)

Železničar - Radnički Kragujevac 3:1 (1:1)

(Pantović p. 26, Ankeje 49, Pantović 92 – Milikić ag 16)

Nedelja

Novi Pazar - Mladost Lučani 13.00

Radnik Surdulica - OFK Beograd 13.00

Partizan - Mačva 17.00

Vojvodina - Crvena zvezda 19.00

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