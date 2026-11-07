Penjaroja prelomio: Partizanov igrač dobio poziv koji se ne odbija!
Crno-beli u Evroligi savladali Makabi Tel Aviv.
Partizan je u Beogradskoj areni deklasirao "Ponos Izraela" 86:67, a junak trijumfa Beograđana bio je Itan Tompson.
Amerikanac sa portorikanskim pasošem bio je najefikasniji akter meča sa 16 poena i najzaslužniji za trijumf tima Đoana Penjaroje u desetoj rundi elitnog ranga.
Ipak, samo dan kasnije, u tabor crno-belih stigla je vest koja su "grobari" nerado čuli. Naime, Tompson je uvršten na spisak košarkaške reprezentacije Portorika, uoči narednih FIBA kvalifikacionih novembarsloh prozora, za plasman na Mundobasket.
As Partizana je, bez dileme, jedan od najboljih sa kojima raspolaže selektor ove države iz Centralne Amerike. Itan je obeležio i avgustovske akcije, kada se istakao kao najbolji poenter selekcije. Zato ga Portorikanci ponovo žele u timu pred utakmice protiv Paname (27. novembar) i tri dana kasnije, kada se sastaju sa Urugvajcima.
Međutim, zgusnut kalendar Evrolige napravio je novi haos. Izabranici Đoana Penjaroje 25. novembra igraju izuzetno teško gostovanje u Dubaiju u okviru 14. kola elitnog takmičenja.
Prema pisanju "Mozzart Sporta", u Humskoj nisu imali dileme oko odluke da li će zadržati Itana Tompsona.
Partizan, nezvanično, nema nameru da pusti svog raspucanog beka na drugi kraj sveta usred najvažnijih evroligaških okršaja! Dakle, Tompson ostaje sa ostatkom ekipe, neće putovati na reprezentativne obaveze u novembru i biće maksimalno fokusiran isključivo na teško gostovanje u Emiratima.
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