Partizan čeka izuzetno težak posao u petak: Žalgiris silovit u Bolonji

Jonas Valančijunas najavio duel sa Partizanom.

Credit: Augustinas MeĹˇkeleviÄŤius / imago sportfotodienst / Profimedia

Košarkaši Žalgirisa pobedili su Virtus u Bolonji rezultatom 91:74 u osmom kolu Evrolige i tako stigli do četvrtog trijumfa u sezoni. Litvanski tim je posle lošijeg početka preuzeo kontrolu nad utakmicom, a najzaslužniji za ubedljiv rezultat bio je Jonas Valančijunas, koji je ostvario dabl-dabl učinak sa 17 poena i 11 skokova.

Sterling Braun dodao je 14 poena, Dastin Sliva 13, a Marijus Grigonis 12, uz četiri asistencije. U redovima domaćina najefikasniji je bio Derik Alston sa 18 poena, dok su Trej Frejzer i Amara Dijara postigli 14, odnosno 13.

Zapažen učinak imao je i Ažuolas Tubelis, koji je uz devet poena sakupio 11 skokova i pomogao Valančijunasu u kontroli reketa.

Ovaj rezultat posebno je značajan i za Partizan, koji će u devetom kolu gostovati Žalgirisu u Kaunasu, u petak, 30. oktobra. Crno-beli će tako u narednom evroligaškom izazovu igrati protiv ekipe koja je u Bolonji pokazala da može da dominira u gostima. Podsećanja radi, košarkaši Partizana prethodno su poraženi od Asvela u Vilerbanu rezultatom 82:75, iako su u završnici imali 11 poena prednosti, ali je domaćin serijom 15:0 preokrenuo utakmicu.

Posle osam odigranih kola, Žalgiris i Virtus imaju po četiri pobede i četiri poraza. U narednoj rundi litvanski predstavnik dočekuje Partizan, dok će Virtus na svom parketu igrati protiv Bešiktaša.

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