A nakon debakla! Denver ostao bez jednog od glavnih igrača

JEDAN problem nikada ne ide bez drugog!

FOTO: Tanjug/AP/Matt Krohn

Košarkaši Denver Nagetsa nisu na najbolji način započeli novu sezonu u NBA ligi, pošto su u prvom kolu poraženi od Oklahome Siti Tander rezultatom 96:84.

Nije ni Nikola Jokić bio na svom prepoznatljivom nivou. Srpski centar je za 35 minuta na parketu upisao samo 13 poena, a iz igre je šutirao veoma loših 5/19. Uhvatio je Jokić sedam skokova i podelio pet asistencija, ali i zabeležio dve izgubljene lopte.

Ne izgledda Denver nikako dobro, a u nastavku takmičenja će imati još više problema nakon najnovijih informacija iz SAD.

Veliki peh predstavlja povreda Kamerona Džonsona, koji je na parketu proveo samo 11 mintua pre nego što je morao da napusti igru.

Oglasili su se odmah iz Denvera, te obavestili da se radi o uganuću desnog skočnog zgloba i jako bitan igrač će propustiti nekoliko mečeva na otvaranju sezone.