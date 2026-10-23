DRONOVI PADALI K'O KRUŠKE! Ruska PVO tokom noći "skrljala" 443 letelice
TOKOM protekle noći dežurne snage protivvazdušne odbrane presrele su i uništile 443 ukrajinska drona avionskog tipa.
Akcije su izvedene iznad Smolenske, Nižegorodske, Belgorodske, Brjanske, Kurske, Kaluške, Tulske, Orlovske, Lipecke, Tambovske, Voronješke, Rjazanjske, Vladimirske, Rostovske i Volgogradske oblasti, Permskog i Krasnodarskog kraja, Moskovske oblasti, republike Tatarstan, Udmurtije i Krima, kao i iznad Crnog i Azovskog mora.
(Sputnjik)
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