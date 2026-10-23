Svet

DRONOVI PADALI K'O KRUŠKE! Ruska PVO tokom noći "skrljala" 443 letelice

P. Đurđević

23. 10. 2026. u 09:15

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TOKOM protekle noći dežurne snage protivvazdušne odbrane presrele su i uništile 443 ukrajinska drona avionskog tipa.

ДРОНОВИ ПАДАЛИ КО КРУШКЕ! Руска ПВО током ноћи скрљала 443 летелице

Foto: AI generated/ChatGPT

Akcije su izvedene iznad Smolenske, Nižegorodske, Belgorodske, Brjanske, Kurske, Kaluške, Tulske, Orlovske, Lipecke, Tambovske, Voronješke, Rjazanjske, Vladimirske, Rostovske i Volgogradske oblasti, Permskog i Krasnodarskog kraja, Moskovske oblasti, republike Tatarstan, Udmurtije i Krima, kao i iznad Crnog i Azovskog mora.

(Sputnjik)

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