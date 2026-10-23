KOŠARKAŠKI SVET JE ZATEČEN! Nikola Jokić ovo ne pamti

Trostruki MVP i aktuelni lider Denver Nagetsa, Nikola Jokić, počeo je novu NBA sezonu partijom koju će želeti što pre da zaboravi.

Javier Rojas / Zuma Press / Profimedia

U uvodnom meču sezone, Denver je pretrpeo ubedljiv poraz na gostovanju Oklahoma Siti Tanderu rezultatom 96:84, ali ono što je najviše šokiralo košarkašku javnost jeste neuobičajeno slaba partija srpskog centra.

Jokić je utakmicu završio sa 13 poena, 7 skokova i 5 asistencija. Na prvi pogled, ove brojke bi za većinu NBA igrača bile solidne, ali za standarde koje je Somborac postavio, ovo je jedno od njegovih najlošijih šuterskih izdanja u karijeri. Iz igre je šutirao skromnih 26,3% (svega 5 pogođenih šuteva iz 19 pokušaja), a posebno je zabrinjavajući podatak da je prvo poluvreme završio bez ijednog pogotka iz igre. Odbrana Oklahome potpuno je odsekla linije dodavanja i naterala Nagetse na čak 22 izgubljene lopte, ostavivši Denver bez ritma.

Da je ovaj start apsolutna anomalija, najbolje pokazuju istorijski podaci. Nikola Jokić je poznat kao igrač koji uvodne utakmice sezone koristi da odmah postavi visok ritam. Kroz svoju bogatu jedanaestogodišnju NBA karijeru, Jokić na mečevima "otvaranja sezone" prosečno beleži 18,5 poena, 10 skokova i 6,5 asistencija uz odličnih 51,9% šuta iz igre.

Samo godinu dana ranije, na otvaranju sezone protiv Golden Stejt Voriorsa, Jokić je dominirao upisavši svoj četvrti premijerni tripl-dabl u karijeri sa 21 poenom, 13 skokova i 10 asistencija.

Prethodnih sezona redovno je predvodio ligu u kategorijama efikasnosti i skokova (prethodnu regularnu sezonu završio je sa čak 27,7 poena, 12,9 skokova i 10,7 asistencija po utakmici), što uvodnu utakmicu protiv Oklahome čini još neverovatnijom.

Novi roster Denvera pretrpeo je promene tokom leta, pa se na parketu osetio nedostatak uigranosti. Odlazak nekih igrača sa klupe i dolazak DeMara DeRozana zahtevaju vreme kako bi se izgradila prepoznatljiva timska hemija.

Ipak, istorija nas uči da Jokić i stručni štab Denver Nagetsa brzo pronalaze rešenja za krizne momente. Već u narednom meču na domaćem terenu protiv Nju Orleansa, javnost očekuje povratak pravog, nezaustavljivog MVP-a.