Pojačanje crno-belih je nepoznanica u Evropi - Evo šta sve Frenks donosi Partizanu (VIDEO)
Amerikanac je imao zanimljiv put u karijeri.
Nisu prošla ni 24 časa otkako je KK Partizan objavio da je angažovao pojačanje u vidu beka Antonija Rivsa (25), a navijači su se ponovo obradovali, jer je stigao i toliko dugo čekani krilni centar! U pitanju je Robert Frenks (29), koji je, ruku na srce, velika nepoznanica za mnoge u Evropi, a pogotovo ljubitelje košarke na prostoru Balkana.
Reč je o momku rođenom 18. decembra 1996. u Sijetlu, visok je 203 centimetra, šutira desnom rukom, a pored "četvorke", može da pokrije i poziciju klasičnog krila. U srednjoj školi je bio proglašen za najboljeg juniora u državi, a potom se školovao na koledžu Vašington Stejt. U poslednjoj sezoni je imao prosečan učinak od 21,6 poena i 7,2 skokova po meču, ali 2019. na NBA draftu nije izabran.
Usledio je period u Razvojnoj ligi, gde je nastupao za Grinsboro, filijalu Šarlota. Trejdovan je ubrzo u Stokton Kingse, da bi krajem 2020. imao i kratku epizodu u Orlandu, za koji je odigrao sedam mečeva. Sa rezervnim timom Lejklend Medžikom osvojio je šampionski prsten u Džej-ligi.
Rešio je Amerikanac da leta 2021. ode iz zemlje i oproba se u Australiji, gde je branio boje Brizbejna i Adelejda. Kratko se 2023. zadržao u izraelskom Hapoel Gilboa Galilu, a najbolje partije pružao je u Japanu, za Nagoju i Ibaraki.
Frenks je u sezoni 2025/26. prosečno beležio 17,1 poen i 6,9 skokova po utakmici, uz sjajnih 40 procenata šuta za tri. U Humsku stiže nakon kratke epizode u kineskom timu Nanđingu, sa kojim je sporazumno raskinuo ugovor kada je dobio poziv crno-belih.
Ono što partizanovce najviše zanima jeste šta Robert konkretno može da donese ekipi Đoana Penjaroje i koji su njegovi glavni aduti. Usled povreda Dereka Vilisa i Tonje Džekirija, jasno je da je "parni valjak" veoma oslabljen u reketu i da mu je neophodna sveža krv.
Upravo to bi Amerikanac trebao da nadomesti, jer važi za pouzdanog šutera sa distance, pogotovo za tri poena. Jako je dobar u pik-en-pop situacijama i širenju protivničke odbrane, sposoban je da poentira sa posta, ali i kada se licem okrene ka košu. Siguran je na skoku, a ima i solidan osećaj za asistenciju.
Ipak, mana mu je što nema iskustva igranja u Evroligi, koja je potpuno drugi nivo u odnosu na Australiju, Japan ili Kinu. Zato će mu sigurno trebati malo vremena da se adaptira na kriterijum suđenja, jake odbrane, ali i nove saigrače i sistem španskog trenera na klupi crno-belih.
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