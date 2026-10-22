VUČIĆ SE OGLASIO NAKON VELIKOG SKUPA: Poručio samo jednu stvar! (VIDEO)

NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić oglasio se nakon predizbornog skupa u Hali sportova na Novom Beogradu putem zvaničnog Instagram naloga

Tanjug

Podelio je najlepše kadrove sa skupa, a u objavi poručio:

"Hvala za neverovatnu energiju!"

Tokom govora, istakao je da je ponosan na sve građane koji su bili uz njega i zahvalio im na podršci, kao i na sve oni koji su doprineli da Ujeinjena Srbija danas ima svoj stvarni program za razliku od drugih.

"Pogledajte ko ih je podržao. I ne moramo ništa da govorim ko nas podržava, jer je meni najvažnije da nas podržava običan narod, građani Srbije. A ko njih podržava? Nataša Kandić, Sonja Biserko, Aida Ćorović. Ne, mi nismo kao oni. Mi nismo kao oni", zaključio je Vučić.

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