VUČIĆ SE OGLASIO NAKON VELIKOG SKUPA: Poručio samo jednu stvar! (VIDEO)
NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić oglasio se nakon predizbornog skupa u Hali sportova na Novom Beogradu putem zvaničnog Instagram naloga
Podelio je najlepše kadrove sa skupa, a u objavi poručio:
"Hvala za neverovatnu energiju!"
Tokom govora, istakao je da je ponosan na sve građane koji su bili uz njega i zahvalio im na podršci, kao i na sve oni koji su doprineli da Ujeinjena Srbija danas ima svoj stvarni program za razliku od drugih.
"Pogledajte ko ih je podržao. I ne moramo ništa da govorim ko nas podržava, jer je meni najvažnije da nas podržava običan narod, građani Srbije. A ko njih podržava? Nataša Kandić, Sonja Biserko, Aida Ćorović. Ne, mi nismo kao oni. Mi nismo kao oni", zaključio je Vučić.
BONUS VIDEO
Preporučujemo
DEMOKRATIJA JE POSTALA IDENTITETSKI FETIŠ: Kako glasa srpski kulturni obrazac
22. 10. 2026. u 13:25
LONČAR RASKRINKAO LAŽOVSKE MEDIJE: Bebe u Višegradskoj nisu bile ugrožene (VIDEO)
22. 10. 2026. u 12:40
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Amerikanac u Beogradu - zgranuo i nas i Hrvate: "Bez uvrede, ali Srbija..." (VIDEO)
AMERIKANAC Bret tokom šestomesečnog putovanja po Evropi posetio Srbiju pa se oduševio
18. 10. 2026. u 14:07
Komentari (0)