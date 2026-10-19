Košarka

Kraj velike karijere: Dvajt Hauard otišao u penziju!

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

19. 10. 2026. u 18:48

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LEGENDARNI NBA igrač rekao zbogom košarci.

Крај велике каријере: Двајт Хауард отишао у пензију!

FOTO: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Čuveni centar, Dvajr Hauard, završio je karijeru. Njegov poslednji klub bio je Blek fortres iz Gruzije. Za taj tim je odigrao dva meča i prestao sa igranjem.

U prvom meču upisao je 12 poena, uz šut iz igre 5/8, dodao je i sedam skokova i tri blokade. To je bilo na utakmici protiv Iverionija.

Potom je nastupio protiv ekipe TSU i zabeležio učinak od 10 poena, četiri skoka i dve asistencije.

- Hauard odigrao poslednju utakmicu u karijeri i napustio ekipu - saopštio je njegov klub.

Ovaj 40-godišnjak je karijeru počeo 2004. godine kada je izabran kao prvi pik na draftu od strane Orlando medžika. U ekipi sa Floride je proveo čak osam godina i postao je jedan od najboljih centara u NBA ligi.

U bogatoj karijeri osvojio prsten. Uradio je to 2020. godine sa Los Anđeles lejkersima. Osam puta je bio učesnik Ol-stara, a pet puta se našao u prvoj petorci najjače lige na svetu.

Što se reprezentacije tiče, sa Sjedinjenim Američkim Državama ima zlato sa Olimpijskih igara 2008. godine i bronzu na Svetskom prvenstvu 2006.

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