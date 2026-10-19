Otišao iz Partizana, nije našao novi klub, pa sad otišao kod čuvenog agenta

Srpski košarkaš i dalje je slobodan na tržištu.

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Napustio je Mitar Bošnjaković (20) ovog leta Partizan posle dve godine i još nije našao novi klub, ali zato jeste menadžera.

Mladi bek je dogovorio saradnju sa jednim od najpoznatijih evropskih agenata Miškom Ražnatovićem (60), koji je to i obelodanio na društvenim mrežama.

"Mitar Bošnjaković, bivši igrač Real Madrida i Partizana, rođen 2006. godine, postao je naš novi klijent. Imao je veoma uspešno leto sa reprezentacijom Srbije do 20 godina, pošto je osvojio srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu", napisao je Ražnatović na svom profilu na "Iksu".

Mitar Bosnjakovic, former player of Real Madrid and Partizan, 2006, is our new client! He had very good summer with Serbian NT u20, winning silver medal in EC! #BeoBasketNIL — Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) October 19, 2026

Podsetimo, momak rođen u Novom Sadu je igrao za mlađe selekcije Reala, pre nego što je leta 2024. došao u Partizan. Sarađivao je sa čuvenim trenerom Željkom Obradovićem, a u finišu prošle sezone i sa španskim stručnjakom Đoanom Penjarojom.

Međutim, Bošnjaković nije uspeo da se nametne i izbori za veću ulogu, pošto je minutažu dobijao uglavnom u ABA ligi, Kupu Radivoja Koraća i KLS. U biografiji ima titulu regionalnog prvaka, ali i šampiona države iz 2025. godine, dok je sa juniorskom selekcijom osvojio zlato i srebro na EP.