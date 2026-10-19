Čuveni NBA igrač je sve objasnio: Evo šta navijači Zvezde mogu da očekuju od Koloka
CRVENA zvezda je pojačala poziciju centra. U klub je stigao Kristijan Koloko i na petici će igrati sa Džonatanom Motlijem i Ebukom Izunduom.
Šta crveno-beli mogu da očekuju od 211 centimetara visokog košarkaša iz Duale (Kamerun), najbolje opisuju reči čuvenog NBA igrača Paskala Sijakama.
On je iz istog mesta kao 26-godišnji Koloko i njih dvojica su ispisala istoriju NBA. Naime, 2022. godine postali su prvi igrači iz ove afričke zemlje koji su se našli u prvoj petorci na jednoj utakmici najjače lige na svetu.
- Mislim da će nam biti veoma važan. Nije jedan od onih visokih igrača koji ne mogu da se kreću. Dobro pomera noge i razume naš plan igre. Ne pravi mnogo grešaka, mada će ih, naravno, biti jer je novajlija. Ali veoma je inteligentan i mislim da će nam mnogo pomoći - rekao je Sijakam ubrzo posle debija Koloka za Toronto reptorse.
Bolest je sprečila visokog Kamerunca da pokaže pun potencijal. Sad je prvi put u Evropi i ostaje da se vidi kako će se snaći u dresu Crvene zvezde.
Još uvek nije poznato kada će Kristijan Koloko debitovati za crveno-bele. Najpre mora da prođe lekarske preglede i tek onda se stavi na raspolaganje Ibonu Navaru.
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