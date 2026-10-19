Košarka

Čuveni NBA igrač je sve objasnio: Evo šta navijači Zvezde mogu da očekuju od Koloka

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

19. 10. 2026. u 18:06

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

CRVENA zvezda je pojačala poziciju centra. U klub je stigao Kristijan Koloko i na petici će igrati sa Džonatanom Motlijem i Ebukom Izunduom.

Чувени НБА играч је све објаснио: Ево шта навијачи Звезде могу да очекују од Колока

FOTO: Ethan Miller / Getty images / Profimedia

Šta crveno-beli mogu da očekuju od 211 centimetara visokog košarkaša iz Duale (Kamerun), najbolje opisuju reči čuvenog NBA igrača Paskala Sijakama.

On je iz istog mesta kao 26-godišnji Koloko i njih dvojica su ispisala istoriju NBA. Naime, 2022. godine postali su prvi igrači iz ove afričke zemlje koji su se našli u prvoj petorci na jednoj utakmici najjače lige na svetu.

- Mislim da će nam biti veoma važan. Nije jedan od onih visokih igrača koji ne mogu da se kreću. Dobro pomera noge i razume naš plan igre. Ne pravi mnogo grešaka, mada će ih, naravno, biti jer je novajlija. Ali veoma je inteligentan i mislim da će nam mnogo pomoći - rekao je Sijakam ubrzo posle debija Koloka za Toronto reptorse.

Bolest je sprečila visokog Kamerunca da pokaže pun potencijal. Sad je prvi put u Evropi i ostaje da se vidi kako će se snaći u dresu Crvene zvezde.

Još uvek nije poznato kada će Kristijan Koloko debitovati za crveno-bele. Najpre mora da prođe lekarske preglede i tek onda se stavi na raspolaganje Ibonu Navaru.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NOVA SEZONA HUMANOSTI: Kada se zavesa podigne, dobra dela se nastavljaju

NOVA SEZONA HUMANOSTI: Kada se zavesa podigne, dobra dela se nastavljaju