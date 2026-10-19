Posle otkaza u NBA: Partizan našao centra! Obradović ga je želeo, a hoće ga i Penjaroja!

Španski stručnjak na klupi crno-belih dobio bi veliko pojačanje.

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Košarkaši Partizana su prethodne nedelje slavili u "Zetri" protiv Bosne u 4. kolu ABA lige i vratili se na pobednički kolosek.

Prethodno su crno-beli doživeli dvostruki poraz u "duplom kolu" Evrolige, od Panatinaikosa i Fenerbahčea, što je pokazalo da su timu Đoana Penjaroje preko potrebna pojačanja. Naročito na centarskoj poziciji, gde se nedavno povredio i prvi izbog Tonje Džekiri.

Nedavno otpuštanje igrača u NBA ligi, navelo je klub iz Humske da ponovo krene u "lov na košarkaša" kojeg je hteo i prošlog leta. Reč je o nekadašnjoj "petici" Los Anđeles Lejkersa, a to je Dru Tim.

Još prošle sezone, kada je na klupi sedeo Željko Obradović, Dru je bio želja Partizana. Ovaj igrač je prošao stroge zahteve sada već trenera Panatinaikosa, koji ga je hteo po svaku cenu u timu, ali vrhuška regionalnog vicešampiona nije ispunila želju Čačanina.

Ipak, sada je došlo do novog interesovanja za 26-godišnjeg centra, pošto i Đoan Penjaroja veoma ceni njegove kvalitete i misli da bi pomogao ekipi u evroligaškim borbama.

Međutim, Dru tim nije jedini koga hoće Partizan, na spisku je i Redži Peri upravo iz Bosne, koji je protiv crno-belih odigrao simultanku. Na njegovu žalost, ni to nije pomoglo ekipi iz Zetre da savlada Penjarojinu četu.

Inače, Dru Tim se posle sjajnih partija na koledžu, gde je igrao za Gonzagu, oprobao u NBA, na njegovu nesreću, u najkvalitetnijoj ligi na svetu je do sada imao nezapažen bilans.

Upisao je najpre devet nastupa u dresu Bruklina i u proseku je beležio 12.1 poen za preko 28 minuta na parketu. Posle toga je prešao kod već pomenutih Lejkersa, ukazala mu se prilika da bude saigrač sa legendarnim Lebronom Džejmsom, ipak, ni tu nije imao značajnu ulogu.

Ostalo je zabeleženo da se 27 puta našao u timu Lejkersa, gde je prosečno imao 3.4 poena za nepunih devet minuta na parketu.

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