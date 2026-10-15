Svet

BOMBAMA NAS NEĆETE PRISILITI NA KAPITULACIJU: Pezeškijan zagrmeo, poslao poruku koja lomi volju SAD

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

15. 10. 2026. u 19:40

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IRANSKI predsednik Masud Pezeškijan izjavio je da bombama i raketama nije moguće naterati Iran na kapitulaciju.

БОМБАМА НАС НЕЋЕТЕ ПРИСИЛИТИ НА КАПИТУЛАЦИЈУ: Пезешкијан загрмео, послао поруку која ломи вољу САД

AP Photo/Heather Khalifa

 - Bombe i rakete ne mogu naterati jedan narod da se preda, ali ako se unutar zemlje podelimo, neprijatelj će ostvariti svoj cilj - rekao je Pezeškijan u četvrtak, tokom svečanosti povodom obeležavanja Nacionalnog dana medicinskih sestara, prenosi Mehr. 

Iranski predsednik upozorio je i na planove neprijatelja da iskoriste unutrašnje podele i postojeće probleme kako bi oslabili snagu i jedinstvo zemlje.

On je istakao da je iranski narod odlučio da istraje pred neprijateljima, koji povećavaju pritisak na zemlju različitim sredstvima, uključujući ograničenja transportnih i komunikacionih pravaca.

„Neprijatelj je verovao da će nestašice električne energije, vode i gasa, problemi sa gorivom, ekološki izazovi, teškoće u bankarskom sektoru, budžetski deficiti i problemi penzionih fondova podeliti iransko društvo. Međutim, istrajnost i solidarnost naroda pokazale su da su ta očekivanja bila pogrešna“, dodao je on.

Pezeškijan je pohvalio požrtvovanost medicinskih sestara i ostalih zdravstvenih radnika, kao i svih koji su u najtežim okolnostima istrajali u zaštiti bezbednosti i teritorijalnog integriteta zemlje.

Takođe je pozvao zvaničnike da izbegavaju reči i postupke koji bi mogli da naruše nacionalno jedinstvo i poručio im da iskoriste sve raspoložive resurse kako bi ojačali poverenje građana.

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