BOMBAMA NAS NEĆETE PRISILITI NA KAPITULACIJU: Pezeškijan zagrmeo, poslao poruku koja lomi volju SAD
IRANSKI predsednik Masud Pezeškijan izjavio je da bombama i raketama nije moguće naterati Iran na kapitulaciju.
- Bombe i rakete ne mogu naterati jedan narod da se preda, ali ako se unutar zemlje podelimo, neprijatelj će ostvariti svoj cilj - rekao je Pezeškijan u četvrtak, tokom svečanosti povodom obeležavanja Nacionalnog dana medicinskih sestara, prenosi Mehr.
Iranski predsednik upozorio je i na planove neprijatelja da iskoriste unutrašnje podele i postojeće probleme kako bi oslabili snagu i jedinstvo zemlje.
On je istakao da je iranski narod odlučio da istraje pred neprijateljima, koji povećavaju pritisak na zemlju različitim sredstvima, uključujući ograničenja transportnih i komunikacionih pravaca.
„Neprijatelj je verovao da će nestašice električne energije, vode i gasa, problemi sa gorivom, ekološki izazovi, teškoće u bankarskom sektoru, budžetski deficiti i problemi penzionih fondova podeliti iransko društvo. Međutim, istrajnost i solidarnost naroda pokazale su da su ta očekivanja bila pogrešna“, dodao je on.
Pezeškijan je pohvalio požrtvovanost medicinskih sestara i ostalih zdravstvenih radnika, kao i svih koji su u najtežim okolnostima istrajali u zaštiti bezbednosti i teritorijalnog integriteta zemlje.
Takođe je pozvao zvaničnike da izbegavaju reči i postupke koji bi mogli da naruše nacionalno jedinstvo i poručio im da iskoriste sve raspoložive resurse kako bi ojačali poverenje građana.
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