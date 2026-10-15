LJubimac Delija bodri Crvenu zvezdu u Luganu (VIDEO)
POSEBNA podrška za crveno-bele na startu Lige konferencije!
Na tribinama stadiona "Lugano Arena" nalazi se nekadašnji fudbaler Crvene zvezde i ljubimac navijača, Darko Lazović.
- Veliki pozdrav za sve navijače i igrače Zvezde. Želim im sreću u Luganu i da Ligu konferencija započnemo pobedom - poručio je bivši reprezentativac Srbije.
Lazović je dres Crvene zvezde nosio od 2009. do 2015. godine i u tom periodu je bio jedan od najboljih igrača kluba iz Ljutice Bogdana.
Ovaj 36-godišnji Čačanin je nakon toga nastupao u Italiji za Đenovu i Veronu, a ponikao je u Borcu odakle je i stigao među crveno-bele.
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