LJubimac Delija bodri Crvenu zvezdu u Luganu (VIDEO)

POSEBNA podrška za crveno-bele na startu Lige konferencije!

FOTO: N. Paraušić

Na tribinama stadiona "Lugano Arena" nalazi se nekadašnji fudbaler Crvene zvezde i ljubimac navijača, Darko Lazović.

Darko Lazović uz crveno-bele u Luganu. 🔴⚪️ #fkcz #UECL https://t.co/L7bBnjKMAR — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) October 15, 2026

- Veliki pozdrav za sve navijače i igrače Zvezde. Želim im sreću u Luganu i da Ligu konferencija započnemo pobedom - poručio je bivši reprezentativac Srbije.

Lazović je dres Crvene zvezde nosio od 2009. do 2015. godine i u tom periodu je bio jedan od najboljih igrača kluba iz Ljutice Bogdana.

Ovaj 36-godišnji Čačanin je nakon toga nastupao u Italiji za Đenovu i Veronu, a ponikao je u Borcu odakle je i stigao među crveno-bele.

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