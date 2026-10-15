Fudbal

LJubimac Delija bodri Crvenu zvezdu u Luganu (VIDEO)

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

15. 10. 2026. u 19:08

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POSEBNA podrška za crveno-bele na startu Lige konferencije!

Љубимац Делија бодри Црвену звезду у Лугану (ВИДЕО)

FOTO: N. Paraušić

Na tribinama stadiona "Lugano Arena" nalazi se nekadašnji fudbaler Crvene zvezde i ljubimac navijača, Darko Lazović.

- Veliki pozdrav za sve navijače i igrače Zvezde. Želim im sreću u Luganu i da Ligu konferencija započnemo pobedom - poručio je bivši reprezentativac Srbije.

Lazović je dres Crvene zvezde nosio od 2009. do 2015. godine i u tom periodu je bio jedan od najboljih igrača kluba iz Ljutice Bogdana.

Ovaj 36-godišnji Čačanin je nakon toga nastupao u Italiji za Đenovu i Veronu, a ponikao je u Borcu odakle je i stigao među crveno-bele.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

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