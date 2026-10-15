Presudila prva četvrtina: Novi Beograd poveo pa stao
VATERPOLISTI Novog Beograda poraženi su od Ferencvaroša rezultatom 20:14 u prvom kolu Kupa Crnog mora koji se igra u gruzijskom gradu Batumiju.
Za konačan ishod meča presudna je bila prva četvrtina u kojoj je mađarski tim stekao osetniju prednost koju je uspeo da sačuva do samog kraja.
Osim početnog vođstva golom iz penala Vasilija Martinovića, malo toga je u ovom meču polazilo za rukom izabranicima trenera Zorana Bajića. Ferencvaroš je u potpunosti uspeo da nametne svoj ritam i na kraju zasluženo slavi.
Najzaslužniji za trijumf Ferencvaroša bili su Edoardo di Soma, Stilijanos Argiropulos i Vendel Vigvari sa po tri postignuta gola, dok se u ekipi Novog Beograda istakao Vasilije Martinović sa šest pogodaka.
U prvom meču B grupe Marsej je pobedio Dinamo Tbilisi sa 13:4. U drugom
kolu koje je na program u petak sastaju se: Novi Beograd – Marsej (12h) i Ferencvaroš – Dinamo Tbilisi (16h).
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