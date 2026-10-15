Politika

VUČIĆ O STUDENTSKOJ LISTI: Pobedićemo vas na ovim izborima, sve stare, olinjale, ofucale lopuže još iz dosovskog perioda

В. Н.

15. 10. 2026. u 18:50

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PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, obraćajući se na mitingu u Lazarevcu kazao je da će pobediti blokadere na izborima.

ВУЧИЋ О СТУДЕНТСКОЈ ЛИСТИ: Победићемо вас на овим изборима, све старе, олињале, офуцале лопуже још из досовског периода

Foto: printskrin TV Informer

Da kažete da ste spremni da glasate za 250 Nataša Kandić, to znači samo da ne volite Srbiju. Mi vam ne damo da 250 Nataša Kandić pobedi na ovim izborima. Zato ćemo vas pobediti na ovim izborima. Ko je tu pa novi čovek? Sve stare, olinjale, ofucale lopuže još iz dosovskog perioda. Nigde nikog novog nema, svećom da ga tražite. Kandidat Šoškić, kad ustanete umesto kakvo je vreme napolju, vi prvo pogledate kakav je kurs tog dana pa trk u banku da vam pare ne bi izgubile vrednost. Da natrpa pare u svoje džepove. On je sad glavni borac za nove vrednosti. Kaže glasajte za mladost, njihova lista 1750 godina starija od naše liste. 7 godina i nešto prosečno su stariji svaki njihov kandidat od našeg kandidtata. Glasajte za mladost - to znači glasajte za broj 1, za našu listu.

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