Sada je i zvanično! Lalatović otkrio zbog čega se vratio u Novi Pazar!

Ponovo na mestu uspeha.

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Srpski stručnjak Nenad Lalatović imenovan je danas za trenera Novog Pazara, pet meseci nakon što je napustio klub.

Lalatović je na kraju prošle sezone odlučio da napusti Novi Pazar, sa kojim je na 16 utakmica ostvario je pet pobeda, četiri remija i sedam poraza.

- Imam utisak kao da nikad nisam odlazio, sedeli smo ovde pre nekoliko meseci. Znao da sam da ću opet biti ovde. Otišao jesam, srcem nisam, duša me je bolela kad sam odlazio. Kad sam ušao u ovaj grad, on je postao moj grad. Uvek ću pričati da se ovde osećam kao kod kuće. Ovde sam shvatio neke životne stvari, Novi Pazar me je mnogo promenio na bolje. Zahvalan sam svim stanovnicima Novog Pazara, uželeo sam se ovog grada - rekao je Lalatović na predstavljanju.

On je naveo da će dati sve od sebe da sa Novim Pazarom napravi dobre rezultate.

- Fikret Međedović ovde radi dobar posao. Ceo grad živi za fudbal i klub. Ovde svaki igrač daje sve od sebe. Imao sam nekoliko ponuda, rekao sam da neću preko leta da radim. Odbio sam dve primamljive ponude, imao sam i od Radničkog iz Niša, nismo se dogovorili. Sanjao sam da se ovde vratim. Najveći uspeh bi bilo da Novi Pazar odvedem u Evropu, ovaj grad, klub i navijači to zaslužuju. Ovaj tim treba da bude u prva četiri u ligi. Nisu imali sreće u nekim utakmicama - izjavio je trener kluba sa Jošanice.

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Apostrofira da mu je drago što se Adem Ljajić vratio u Novi Pazar.

- Drago mi je što se Adem vratio, jedva čekam prvi trening da se vidim sa njim i ostalima. Znači, treba da nastavimo da igramo ovako, samo da imamo veću koncentraciju - poručio je Lalatović.

Premijerni meč u drugom mandatu imaće protiv IMT.

- Rade Dunjić radi odličan posao, imaju kvalitetan tim. Moram da kažem da sam i u Vojvodini imao lepe trenutke, osvojio i trofej, ali ljubav kao u Pazaru nigde nisam doživeo. Jedna čekam da u nedelju nastavimo tamo gde smo stali. Sad bih potpisao da ostanem ovde do odlaska u inostranstvo. Prvi put sam rekao da želim da me isprate kako su me dočekali. Da nije bilo povreda, sigurno bismo igrali Evropu. - konstatovao je Nenad Lalatović novi-stari šef stručnog štaba Pazaraca.