Bek Fenera poslao poruku navijačima pred obračun sa Partizanom: "Potrebna nam je vaša podrška za pobedu"
Košarkaše Fenerbahčea očekuje duel sa Partizanom, a Trent Forest uoči novog evroligaškog izazova naglasio je koliko će biti važno da ekipa ostane maksimalno fokusirana i fizički spremna.
Američki bek posebno je istakao značaj oporavka, s obzirom na to da istanbulski tim tokom ove nedelje ima dve utakmice u Evroligi. Prema njegovim rečima, pravilna priprema i očuvanje energije mogli bi da imaju važnu ulogu u predstojećem susretu.
- Pred nama je još jedna zahtevna utakmica u kojoj ćemo morati da budemo maksimalno koncentrisani. Pošto nas ove nedelje očekuju dva evroligaška meča, veoma je važno da se dobro oporavimo, vodimo računa o fizičkom stanju i spremni dočekamo novi izlazak na teren - poručio je Forest.
Bek Fenerbahčea iskoristio je priliku i da se obrati navijačima svog kluba, pozvavši ih da ispune tribine i pruže podršku ekipi u okršaju sa crno-belima.
- Pozivam sve naše navijače da dođu na utakmicu. Radujemo se što ćemo vas videti na tribinama, jer nam je vaša podrška neophodna na putu do pobede - istakao je američki košarkaš.
Podsetimo, meč između Fenera i Partizana igra se večeras od 19 časova i 45 minuta, a možete ga gledati direktno na kanalu Arena 2 premium.
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