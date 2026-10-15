Fudbal

Drama u Atini! Evo šta su uradili navijači Borca iz Banjaluke pred meč sa Panatinaikosm

М.П.

15. 10. 2026. u 12:41

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Noć uoči utakmice Panatinaikosa i Borca u prvom kolu Lige konferencije, navijači kluba iz Baja Luke napravili su opšti haos u centru Atine.

Драма у Атини! Ево шта су урадили навијачи Борца из Бањалуке пред меч са Панатинаикосм

Sports Press Photo / Sipa USA / Profimedia

Kako javljaju grčki mediji, povređen je jedan policajac, a uhapšeno je 11 navijača. Grčki mediji navode da je u centru Atine došlo do ozbiljnog incidenta usred noći između srede i četvrtka.

Oko 150 navijača Borca okupilo se u centru grada, u blizini hotela u kome su odseli. Vrlo brzo je cela situacija izmakla kontroli. Navijači su napali policiju kamenicama i "drugim opasnim objektima".

Jedan policajac je povređen i prevezen u bolnicu, a uhapšeno je 11 navijača Borca.

Prema izveštajima policije, do incidenta je došlo u ranim jutarnjim časovima kada je grupa od oko 150 lica došla u centar Atine i sve je počelo tako što su ometali saobraćaj. Policija navodi da su nosili kamenice, baklje, metalne šipke i druge objekte koji mogu da se koriste za napade.

Policija je na ulice poslala "Akcioni tim" koji je patrolirao širim centrom grada i koji se odmah zaputio na mesto na kome su prijavljeni neredi. Čim se policija pojavila, navijači su odmah napali policajce ali i okupljenje ljude što je dovelo do tenzija i intervencije policije.

- Policija je intervenisala taktički, uz upotrebu sile čime je sprečila dalju eskalaciju sukoba. To je dovelo do hapšenja 11 lica. Uz to je privedeno 12 lica u cilju sprovođenja detaljne istrage incidenta“, navedeno je iz policije.

Uz povredu jednog policajca, prijavljeno je i da je naneta šteta na policijskoj opremi i da su polomljeni prozori, stolovi i stolice u hotelskom dvorištu.

Tokom pretrage, policija je pronašla i zaplenila četiri metalne šipke i jednu baklju. Protiv 11 uhapšenih je pokrenut postupak i oni će biti saslušani pred dežurnim tužiocem.

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