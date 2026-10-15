Košarka

Žan Montero MVP petog kola Evrolige

Танјуг

15. 10. 2026. u 12:30

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Košarkaš Olimpijakosa Žan Montero najkorisniji je igrač (MVP) petog kola Evrolige, saopšteno je danas na sajtu takmičenja.

Жан Монтеро МВП петог кола Евролиге

Irina R Hipolito / AFP / Profimedia

Montero je u velikom preokretu i pobedi Olimpijakosa protiv Valensije (102:97) za 31 minut na terenu zabeležio 26 poena i pet skokova, uz šut iz igre 8/12.

On je imao indeks korisnosti 35 i tako je drugi put u karijeri dobio priznanje za najboljeg igrača kola u Evroligi.

Jam Madar iz Makabija imao je indeks 31 u porazu od Barselone. Madar je za 27 minuta u igri upisao 22 poena i četiri asistencije, uz šut 8/11.

Košarkaš Efesa Dario Šarić i Ante Žižić iz Bešiktaša ostvarili su po 28 indeksnih poena.

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