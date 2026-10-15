Politika

SINIŠA MALI ODUVAO BLOKADERE: Ekspo donosi 360.000 radnih mesta

В. Н.

15. 10. 2026. u 15:51

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ČLAN Predsedništva SNS, Siniša Mali, u sinoćnoj debati pokazao je studiju ekonomske opravdanosti koja crno na belo dokazuje da će projekat Ekspo 2027 doneti neverovatnih 360.000 novih radnih mesta, čime Srbija nastavlja svoj nezadrživ ekonomski uspon i razvoj.

СИНИША МАЛИ ОДУВАО БЛОКАДЕРЕ: Експо доноси 360.000 радних места

Foto: printskrin Insajder

Studija ekonomske opravdanosti projekta EXPO Belgrade 2027 pokazuje da će on Srbiji doneti 360.000 radnih mesta. Sve je veoma javno i transparentno objavljeno.

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