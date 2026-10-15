SINIŠA MALI ODUVAO BLOKADERE: Ekspo donosi 360.000 radnih mesta

UKRAJINAC Volodimir Žuravljov, koji je u avgustu uhapšen u Puli zbog sumnje da je učestvovao u miniranju gasovoda Severni tok, zatražio je azil u Hrvatskoj, jer smatra da u Nemačkoj, koja traži njegovo izuručenje, ne bi imao pošteno suđenje, rekao je njegov advokat Ivan Gržić za RTL.