PROLEĆNA ČORBICA: Sa pilećim ćuftama, sitnom testeninom i limunom

Sočne pileće ćufte, sitna testenina i mirisna čorba sa svežom notom limuna čine savršen spoj za lagan, a hranljiv obrok.

FOTO: Novosti

Sastojci

Za pileće ćufte:

500 gr mlevenog pilećeg mesa

1 jaje

3 kašike prezli

2 čena belog luka, sitno iseckana

2 kašike seckanog peršuna

30 gr rendanog parmezana

so i biber po ukusu

Za čorbu:

1,5 l pilećeg bujona

2 šargarepe

2 stabljike celera

1 manja glavica crnog luka

2 čena belog luka

150 gr sitne testenine za supu

1 limun (sok i malo rendane korice)

2 kašike maslinovog ulja

2 kašike seckanog svežeg peršuna

So i biber po ukusu

po želji, malo parmezana za posluživanje

Priprema

1. Napravite ćufte. U činiji pomešajte mleveno pileće meso, jaje, prezle, beli luk, peršun, parmezan, so i biber. Od smese oblikujte male ćufte, približno veličine oraha.

2. Pripremite povrće. U većoj šerpi zagrejte maslinovo ulje, pa dodajte sitno iseckan crni luk, šargarepu i celer. Dinstajte pet do sedam minuta, dok povrće malo ne omekša. Dodajte seckani beli luk i kratko propržite.

3. Skuvajte ćufte. Sipajte pileći bujon i sačekajte da provri. Pažljivo spuštajte ćufte u čorbu, smanjite temperaturu i kuvajte oko 12–15 minuta, dok se potpuno ne skuvaju.

4. Dodajte testeninu. Ubacite sitnu testeninu i kuvajte prema uputstvu na pakovanju, obično pet do osam minuta, dok ne omekša.

5. Začinite limunom. Sklonite šerpu sa ringle, pa dodajte sok limuna, malo rendane korice i svež peršun. Probajte čorbu i po potrebi dodajte još soli i bibera.

6. Poslužite. Sipajte u činije i, ako volite, pospite rendanim parmezanom. Poslužite dok je čorba topla, uz parče svežeg hleba.

Prijatno!