PROLEĆNA ČORBICA: Sa pilećim ćuftama, sitnom testeninom i limunom
Sočne pileće ćufte, sitna testenina i mirisna čorba sa svežom notom limuna čine savršen spoj za lagan, a hranljiv obrok.
Sastojci
Za pileće ćufte:
- 500 gr mlevenog pilećeg mesa
- 1 jaje
- 3 kašike prezli
- 2 čena belog luka, sitno iseckana
- 2 kašike seckanog peršuna
- 30 gr rendanog parmezana
- so i biber po ukusu
Za čorbu:
- 1,5 l pilećeg bujona
- 2 šargarepe
- 2 stabljike celera
- 1 manja glavica crnog luka
- 2 čena belog luka
- 150 gr sitne testenine za supu
- 1 limun (sok i malo rendane korice)
- 2 kašike maslinovog ulja
- 2 kašike seckanog svežeg peršuna
- So i biber po ukusu
- po želji, malo parmezana za posluživanje
Priprema
1. Napravite ćufte. U činiji pomešajte mleveno pileće meso, jaje, prezle, beli luk, peršun, parmezan, so i biber. Od smese oblikujte male ćufte, približno veličine oraha.
2. Pripremite povrće. U većoj šerpi zagrejte maslinovo ulje, pa dodajte sitno iseckan crni luk, šargarepu i celer. Dinstajte pet do sedam minuta, dok povrće malo ne omekša. Dodajte seckani beli luk i kratko propržite.
3. Skuvajte ćufte. Sipajte pileći bujon i sačekajte da provri. Pažljivo spuštajte ćufte u čorbu, smanjite temperaturu i kuvajte oko 12–15 minuta, dok se potpuno ne skuvaju.
4. Dodajte testeninu. Ubacite sitnu testeninu i kuvajte prema uputstvu na pakovanju, obično pet do osam minuta, dok ne omekša.
5. Začinite limunom. Sklonite šerpu sa ringle, pa dodajte sok limuna, malo rendane korice i svež peršun. Probajte čorbu i po potrebi dodajte još soli i bibera.
6. Poslužite. Sipajte u činije i, ako volite, pospite rendanim parmezanom. Poslužite dok je čorba topla, uz parče svežeg hleba.
Prijatno!
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