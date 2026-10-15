Haos u Tirani, UEFA morala hitno da reaguje
Antivladini studentski protesti u Tirani primorali su danas Evropsku fudbalsku uniju (Uefa) da utakmicu Lige konferencije između Egnatije i Midtjilanda premesti iz glavnog grada Albanije.
UEFA je u saopštenju navela da je, posle "razgovora sa lokalnim vlastima u svetlu tekućih protesta u Tirani", odlučeno da Egnatija dočeka Midtjiland u Elbasanu.
Ova utakmica Lige konferencija igra se večeras od 18.45, a navijačima će biti dozvoljen ulazak na Elbasan Arenu, saopštila je UEFA.
Elbasan je udaljen oko 35 kilometara od Tirane, u kojoj se treći dan održavaju protiv vlade premijera Edija Rame.
Rama je pod pritiskom da podnese ostavku tokom višemesečnih protesta zbog navodne korupcije, što uključuje i razvojni projekat povezan sa zetom američkog predsednika Donalda Trampa, Džaredom Kušnerom.
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