Marko Nikolić prozvao grčku televiziju posle meča LŠ, oni mu odmah odgovorili i pomenuli Luku Jovića
Srpski trener Marko Nikolić našao se u centru pažnje grčke javnosti nakon što je posle poraza AEK-a od Šahtjora (1:3) u Ligi šampiona direktno prozvao novinara televizije MEGA. Povod je bio način na koji je ova medijska kuća najavljivala utakmicu, a na kritike stratega atinskog kluba ubrzo je stigao i odgovor.
Naime, MEGA je uoči susreta na najavnoj grafici isticala fudbalera ukrajinskog Šahtjora, umesto nekog od igrača AEK-a, što je izazvalo nezadovoljstvo među navijačima grčkog kluba. Deo pristalica atinskog tima smatrao je da takav izbor nije bio slučajan, posebno zbog činjenice da je vlasnik televizije Vangelis Marinakis, prvi čovek Olimpijakosa, velikog rivala AEK-a.
- A da ja vama sada postavim jedno pitanje? Ko je igrač kojeg ste koristili u najavi utakmice AEK – Šahtjor u poslednja dva dana na vašem kanalu? Da li se sećate? Znate kako se preziva? – upitao je Nikolić novinara.
Reporter se u tom trenutku našao u neprijatnoj situaciji, a kada je potvrđeno da je reč o fudbaleru Šahtjora, Nikolić je reagovao osmehom, potapšao sagovornika po leđima i završio razgovor.
Međutim, priča se tu nije završila. Iz televizije MEGA ubrzo su odgovorili na kritike srpskog trenera, ističući da je na sam dan utakmice za najavu susreta korišćena i grafika sa napadačem AEK-a Lukom Jovićem.
- Gospodin Nikolić nam neće davati sugestije kako da promovišemo utakmicu – poručili su sa televizije.
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