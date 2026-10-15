Trener Lugana spominjao osvetu: Rijera mu dvaput "zasmetao", ali sada...

Šampion Srbije gostuje na "AOL areni" u premijernom meču Lige konferencije.

Credit: Andrea Branca / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbaleri Crvene zvezde započinju istorijsko poglavlje u najmlađem UEFA takmičenju, protiv vodećeg tima švajcarskog prvenstva.

Lugano je u prethodnih 10 mečeva nacionalnog šampionata ostvario devet pobeda, uz jedan remi, pa se očekuje krajnje neizvesna utakmica.

Ono što posebno privlači pažnju jeste okršaj dvojice trenera Matije Kroči-Tortija i Alberta Rijere, koji su imali duele u prošlosti.

Naime, dok je šef struke Zvezde sedeo na klupi Celja, oba puta je "zapržio čorbu" strategu Švajcaraca.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Međutim, Kroči-Torti ne gleda na prošlost, već insistira na tome da je pred njegovim timom novi izazov, prenosi portal “Korijere del Tićino”.

Zato mnogi gledaju na večerašnji okršaj sa epitetom "osvete"...

"Ne zovite to osvetom. Tortijev duel sa Crvenom zvezdom nije lični obračun sa trenerom Albertom Rijerom. To je sasvim razumljivo. Potpuno opravdano: sve emocije koje prate prvu pravu evropsku fudbalsku noć, koju su Lugano i njegovi navijači zaslužili da ponovo dožive na svom stadionu, ne bi trebalo da ostave prostora za bilo šta osim radosti i euforije", navodi pomenuti portal “Korijere del Tićino".

Isti medij se pozabavio odlukom Rijere da suspenduje Aleksandra Kataija na dve utakmice, koliko će iskusni fudbaler provesti van tima:

"Albert Rijera nikad nije bio čovek koji ostavlja ravnodušan utisak, ni tokom igračke karijere ni sada, kada radi kao trener. Španca su kroz fudbalski put pratili brojni kontroverzni događaji, od sukoba sa Felipeom Melom u vreme dok je igrao za Galatasaraj do javnih kritika na račun Rafaela Beniteza, svog trenera u Liverpulu. Snažan karakter i odlučnost u donošenju odluka pokazao je i neposredno pred gostovanje u Švajcarskoj, kada je Aleksandra Kataija, jednog od kapitena i simbola Crvene zvezde, udaljio iz ekipe na dve utakmice zbog burne reakcije prilikom izmene", piše dalje u tekstu.

Ipak, Kroči-Torti ceni rad svog kolege, koji ga je iznenadio dva puta:

- Imam veliko poštovanje prema svima koji znaju kako da njihove ekipe igraju dobar fudbal, a Rijera je jedan od njih. Ipak, uveren sam da možemo da mu otežamo posao, kao što smo već uspevali u prošlosti.

On je tom prilikom podsetio na prethodne poraze, kada je Lugano u poslednjem međusobnom susretu pobedio Celje sa 4:2 u Sloveniji, iako je prethodno doživeo ubedljiv poraz (0:5).

Trener Švajcaraca, uprkos tome, ne želi da u prvi plan pred duel Lugana i Zvezde stavi reč "osveta".

- Ovo je jednostavno Lugano - Crvena zvezda - zaključio je Matija Kroči-Torti.

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