FIFA suspendovala pet klubova iz Srbije

Nema mira u srpskom fudbalu!

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Disciplinska komisija FIFA izrekla je Trajalu dve zabrane registracije novih fudbalera zbog neizmirenih obaveza iz prošle sezone.

Kako prenosi Sport klub, kruševački klub kažnjen je u dva odvojena slučaja. Jedna zabrana važi do izmirenja dugovanja, dok je druga određena za naredna tri prelazna roka.

Obaveze potiču iz perioda kada se Trajal takmičio u Prvoj ligi Srbije. Klub je u međuvremenu ispao u niži rang, ali su ugovorna dugovanja ostala, a njihovo neizmirivanje dovelo je do disciplinskih mera.

Trajal trenutno zauzima osmo mesto u Srpskoj ligi Istok, a zabrane predstavljaju dodatni problem prilikom planiranja pojačanja.

Prema informacijama Sport kluba, pod zabranom FIFA nalaze se i FAP, Jedinstvo iz Uba, Donji Srem i RFK Novi Sad 1921.