Kakva panika! Najbolji igrač se povredio pred Crvenu zvezdu
Loše vesti za francuski klub!
Naime, košarkaši Pariza savladali su Strazbur na svom parketu rezultatom 98:84 u okviru trećeg kola francuskog šampionata, ali je trijumf domaćeg tima ostao u potpunom senci teške povrede Nadira Hifija.
Francuski bek i jedan od ključnih igrača Pariza doživeo je povredu levog skočnog zgloba, zbog čega je morao van igre u 31. minutu susretu. Do trenutka izlaska sa terena sakupio je osam poena, a dodatni alarmi u ekipi upalili su se nakon meča, kada je viđen kako veoma otežano hoda.
U taboru Pariza sa velikom zebnjom prate razvoj situacije. Duže odsustvo Hifija predstavljalo bi ogroman udarac za tim, posebno pred predstojeće duplo kolo Evrolige.
Francuski predstavnik u sredu najpre dočekuje Virtus iz Bolonje, dok samo dva dana kasnije, u petak, gostuje Crvenoj zvezdi u Beogradu.
Sa druge strane, stručni štab crveno-belih pažljivo prati situaciju u protivničkom taboru kako bi što bolje pripremio taktiku za ovaj važan evroligaški okršaj.
I tim sa Malog Kalemegdana ima sopstvene kadrovske probleme, i to pod košem. Zbog povreda su van stroja centri Ebuka Izundu i Džonatan Motli. Trener Ibon Navaro moraće po hitnomu postupku da pronađe rešenje u reketu.
Inače, crveno-beli trenutno u elitnom takmičenju imaju skor od dve pobede i dva poraza, a pre okršaja sa Parižanima očekuje ih gostovanje ekipi Asvela.
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