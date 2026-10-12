Košarka

Kakva panika! Najbolji igrač se povredio pred Crvenu zvezdu

М.П.

12. 10. 2026. u 06:41

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Loše vesti za francuski klub!

Каква паника! Најбољи играч се повредио пред Црвену звезду

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Naime, košarkaši Pariza savladali su Strazbur na svom parketu rezultatom 98:84 u okviru trećeg kola francuskog šampionata, ali je trijumf domaćeg tima ostao u potpunom senci teške povrede Nadira Hifija.

Francuski bek i jedan od ključnih igrača Pariza doživeo je povredu levog skočnog zgloba, zbog čega je morao van igre u 31. minutu susretu. Do trenutka izlaska sa terena sakupio je osam poena, a dodatni alarmi u ekipi upalili su se nakon meča, kada je viđen kako veoma otežano hoda.

U taboru Pariza sa velikom zebnjom prate razvoj situacije. Duže odsustvo Hifija predstavljalo bi ogroman udarac za tim, posebno pred predstojeće duplo kolo Evrolige.

Foto: Pedja Milosavljevic / Shutterstock Editorial / Profimedia

 

Francuski predstavnik u sredu najpre dočekuje Virtus iz Bolonje, dok samo dva dana kasnije, u petak, gostuje Crvenoj zvezdi u Beogradu.

Sa druge strane, stručni štab crveno-belih pažljivo prati situaciju u protivničkom taboru kako bi što bolje pripremio taktiku za ovaj važan evroligaški okršaj.


I tim sa Malog Kalemegdana ima sopstvene kadrovske probleme, i to pod košem. Zbog povreda su van stroja centri Ebuka Izundu i Džonatan Motli. Trener Ibon Navaro moraće po hitnomu postupku da pronađe rešenje u reketu.

Inače, crveno-beli trenutno u elitnom takmičenju imaju skor od dve pobede i dva poraza, a pre okršaja sa Parižanima očekuje ih gostovanje ekipi Asvela.
 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Dok drugi rade, on čita knjige: I to mu je posao
Panorama

0 0

Dok drugi rade, on čita knjige: I to mu je posao

ZAMISLITE radni dan u kom se, umesto jednolične buke mašina ili tišine koju prekida samo šuštanje materijala pod prstima, čuju novine, poezija, nastavci romana, istorijske priče i glas čoveka čiji je posao da drugima čita naglas.

11. 10. 2026. u 17:02 >> 17:05

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZBOG AFD-a: Izbegli iz Sirije, sada razmišljaju da se vrate

ZBOG AFD-a: Izbegli iz Sirije, sada razmišljaju da se vrate