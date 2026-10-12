Košarka

Oglasio se Nikola Jokić nakon tripl-dabla

М.П.

12. 10. 2026. u 08:30

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Sezona u najjačoj košarkaškoj ligi sveta nije ni počela, a trostruki MVP Nikola Jokić već je upalio svoje motore i poslao brutalnu poruku celoj NBA ligi.

Огласио се Никола Јокић након трипл-дабла

Photo: Youtube/DNVR Sports/printscreen

U neverovatnom predsezonskom okršaju, Denver Nagetsi su posle velikog preokreta i 15 poena zaostatka srušili Čikago Bulse rezultatom 133:128, a srpski centar je izveo predstavu za pamćenje.

Za nešto manje od 26 minuta provedenih na parketu, Somborac je upisao svoj prvi predsezonski tripl-dabl u karijeri, zabeleživši 22 poena, 11 skokova i 10 asistencija, uz šut iz igre impresivnih 8/12. 

– Samo želimo da napredujemo. I ofanzivno i defanzivno. Da nam neke stvari uđu u naviku – rekao je Jokić.

U prošlosti Denver je imao dosta problema u branjenju tranzicije. Smatra Jokić da je i tu načinjen iskorak.

– Bilo je izazovno. Ali smatram da smo uradili dobar posao. Iako ima dosta prostora za napredak.

I dok je bio na klupi ponašao se kao lider, kao da je na terenu.

– Volim da igram, volim sve vezano za košarku. Posebno kada mlađi igrači igraju, lepo je videti kako uče, kako im je stalo, jednostavno je uživanje.

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