Oglasio se Nikola Jokić nakon tripl-dabla
Sezona u najjačoj košarkaškoj ligi sveta nije ni počela, a trostruki MVP Nikola Jokić već je upalio svoje motore i poslao brutalnu poruku celoj NBA ligi.
U neverovatnom predsezonskom okršaju, Denver Nagetsi su posle velikog preokreta i 15 poena zaostatka srušili Čikago Bulse rezultatom 133:128, a srpski centar je izveo predstavu za pamćenje.
Za nešto manje od 26 minuta provedenih na parketu, Somborac je upisao svoj prvi predsezonski tripl-dabl u karijeri, zabeleživši 22 poena, 11 skokova i 10 asistencija, uz šut iz igre impresivnih 8/12.
– Samo želimo da napredujemo. I ofanzivno i defanzivno. Da nam neke stvari uđu u naviku – rekao je Jokić.
U prošlosti Denver je imao dosta problema u branjenju tranzicije. Smatra Jokić da je i tu načinjen iskorak.
– Bilo je izazovno. Ali smatram da smo uradili dobar posao. Iako ima dosta prostora za napredak.
I dok je bio na klupi ponašao se kao lider, kao da je na terenu.
– Volim da igram, volim sve vezano za košarku. Posebno kada mlađi igrači igraju, lepo je videti kako uče, kako im je stalo, jednostavno je uživanje.
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