ŠEJ BACIO RUKAVICU JOKIĆU! Proglasio se najboljim košarkašem na svetu
Početak nove NBA sezone 2026/27 sve je bliži, a košarkaši već podižu tenziju izjavama o svojim ambicijama i statusu u ligi. Među njima je i Šej Gildžes-Aleksander, koji je jasno poručio da sebe smatra najboljim igračem današnjice, ne ostavljajući mnogo prostora za drugačija tumačenja.
Kanađanin iza sebe ima izuzetno uspešan period, tokom kojeg je osvojio dve uzastopne MVP nagrade. Njegove individualne partije, ali i rezultati Oklahome u regularnom delu sezone, svrstali su ga među vodeće zvezde NBA lige.
Ipak, odbrana statusa najboljeg igrača neće biti jednostavna. Među njegovim najvećim rivalima nalazi se i Nikola Jokić, koji je prethodnih godina dominirao ligom i više puta osvajao priznanje za najkorisnijeg igrača. U NBA javnosti često se vodi polemika i o tome koliko na izbor MVP-ja utiču prethodna priznanja, rezultati ekipe i želja da se nagrada dodeli nekom drugom kandidatu.
Gildžes-Aleksander je, međutim, uveren u sopstveni kvalitet. U razgovoru za magazin „Tajm“ istakao je da njegove igre i kontinuitet predstavljaju dokaz da zaslužuje takav status.
- Mislim da sam najbolji igrač u NBA ligi. Verujem da ono što pružam iz večeri u veče predstavlja učinak najboljeg igrača lige. Smatram da je i efikasnost kojom to radim na tom nivou - poručio je Kanađanin.
Dodao je da je suština sporta nadmetanje i želja za pobedom, bez obzira na to o kojoj disciplini je reč.
- Mislim da svako ko uzme košarkašku, fudbalsku ili tenisku loptu, kao i loptu za američki fudbal, to radi kako bi pobedio protivnika. A ja sam u prethodnih nekoliko godina mnogo pobeđivao - istakao je Gildžes-Aleksander.
Njegovi rezultati daju težinu ovakvim izjavama. U sezoni koju opisuje tekst, odigrao je 68 utakmica, uz prosek od 31,1 poena, 4,3 skoka i 6,6 asistencija. Posebno se izdvojio odličnom efikasnošću, pošto je iz igre šutirao 55,3 odsto, za tri poena 38,6 odsto, a sa linije slobodnih bacanja 87,9 odsto.
Takav učinak doneo mu je drugo uzastopno MVP priznanje, ispred Viktora Vembanjame i Nikole Jokića. U odlučivanju su značajnu ulogu imali i rezultati ekipa, s obzirom na to da je Oklahoma ostvarila bolji učinak od San Antonija i Denvera.
Jokić je, sa druge strane, sezonu završio sa prosekom od 27,7 poena, 12,9 skokova i 10,7 asistencija na 65 odigranih utakmica. Srpski centar je tako još jednom prosečno beležio tripl-dabl učinak, ali mu to nije bilo dovoljno da dođe do novog MVP trofeja.
Predstojeća sezona zato bi mogla da donese novu veliku borbu za individualna priznanja. Gildžes-Aleksander je jasno izneo svoje mišljenje o sopstvenom mestu u ligi, a ostaje da se vidi hoće li na parketu uspeti da potvrdi visoka očekivanja i kako će na njegov izazov odgovoriti Jokić i ostale najveće zvezde NBA košarke.
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