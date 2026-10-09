ŠEJ BACIO RUKAVICU JOKIĆU! Proglasio se najboljim košarkašem na svetu

Početak nove NBA sezone 2026/27 sve je bliži, a košarkaši već podižu tenziju izjavama o svojim ambicijama i statusu u ligi. Među njima je i Šej Gildžes-Aleksander, koji je jasno poručio da sebe smatra najboljim igračem današnjice, ne ostavljajući mnogo prostora za drugačija tumačenja.

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Kanađanin iza sebe ima izuzetno uspešan period, tokom kojeg je osvojio dve uzastopne MVP nagrade. Njegove individualne partije, ali i rezultati Oklahome u regularnom delu sezone, svrstali su ga među vodeće zvezde NBA lige.

Ipak, odbrana statusa najboljeg igrača neće biti jednostavna. Među njegovim najvećim rivalima nalazi se i Nikola Jokić, koji je prethodnih godina dominirao ligom i više puta osvajao priznanje za najkorisnijeg igrača. U NBA javnosti često se vodi polemika i o tome koliko na izbor MVP-ja utiču prethodna priznanja, rezultati ekipe i želja da se nagrada dodeli nekom drugom kandidatu.

Gildžes-Aleksander je, međutim, uveren u sopstveni kvalitet. U razgovoru za magazin „Tajm“ istakao je da njegove igre i kontinuitet predstavljaju dokaz da zaslužuje takav status.

- Mislim da sam najbolji igrač u NBA ligi. Verujem da ono što pružam iz večeri u veče predstavlja učinak najboljeg igrača lige. Smatram da je i efikasnost kojom to radim na tom nivou - poručio je Kanađanin.

Dodao je da je suština sporta nadmetanje i želja za pobedom, bez obzira na to o kojoj disciplini je reč.

- Mislim da svako ko uzme košarkašku, fudbalsku ili tenisku loptu, kao i loptu za američki fudbal, to radi kako bi pobedio protivnika. A ja sam u prethodnih nekoliko godina mnogo pobeđivao - istakao je Gildžes-Aleksander.

Njegovi rezultati daju težinu ovakvim izjavama. U sezoni koju opisuje tekst, odigrao je 68 utakmica, uz prosek od 31,1 poena, 4,3 skoka i 6,6 asistencija. Posebno se izdvojio odličnom efikasnošću, pošto je iz igre šutirao 55,3 odsto, za tri poena 38,6 odsto, a sa linije slobodnih bacanja 87,9 odsto.

Takav učinak doneo mu je drugo uzastopno MVP priznanje, ispred Viktora Vembanjame i Nikole Jokića. U odlučivanju su značajnu ulogu imali i rezultati ekipa, s obzirom na to da je Oklahoma ostvarila bolji učinak od San Antonija i Denvera.

Jokić je, sa druge strane, sezonu završio sa prosekom od 27,7 poena, 12,9 skokova i 10,7 asistencija na 65 odigranih utakmica. Srpski centar je tako još jednom prosečno beležio tripl-dabl učinak, ali mu to nije bilo dovoljno da dođe do novog MVP trofeja.

Predstojeća sezona zato bi mogla da donese novu veliku borbu za individualna priznanja. Gildžes-Aleksander je jasno izneo svoje mišljenje o sopstvenom mestu u ligi, a ostaje da se vidi hoće li na parketu uspeti da potvrdi visoka očekivanja i kako će na njegov izazov odgovoriti Jokić i ostale najveće zvezde NBA košarke.