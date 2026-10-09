Zvanično: Crvena zvezda dovela veliko pojačanje za Evroligu
SRPKINjA stigla da pomogne crveno-belima u Evroligi!
Uspele su košarkašice Crvene zvezde da izbore plasman u najelitnije evropsko takmičenje, a tamo će im pomoći Anđela Dugalić.
Reprezentativka naše zemlje nije mogla da sakrije oduševljenje zbog dolaska u klub, a raduje se i saradnji sa Marinom Maljković.
- Ćao svima, ja sam Anđela i ove godine igraću za Zvezdu. Mnogo sam uzbuđenja što ću igrati sa novim saigračicama, Marinom i da igram za klub iz Srbije - rekla je Dugalićeva.
Ona je osvojila NCAA šampionat sa koledžom UCLA. Potom je na draftu bila izabrana kao deveti pik od strane Vašington mistiksa.
Anđela Dugalić je sa reprezentacijom Srbije osvojila je zlatnu medalju na Evrobasketu 2021, a bila je deo nacionalnog tima i na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine.
Podsetimo, Crvena zvezda će u Evroligi igrati u grupi B zajedno sa ekipama Skio, Mehelen i Galatasaraj.
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