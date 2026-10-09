Prva izjava čoveka koji je doveo Nemanju Radonjića u Čukarički

Ugovor je potpisan do kraja sezone

FOTO: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Pukla je prava fudbalska bomba u domaćem prvenstvu – Nemanja Radonjić je ponovo fudbaler Čukaričkog! Nekadašnji as Crvene zvezde, Olimpika iz Marseja, Rome, Torina i dugogodišnji reprezentativac Srbije vratio se na mesto gde je svojevremeno vratio karijeru na pravi kolosek i pokazao sav svoj raskošni talenat.

Odmah po ozvaničenju ovog velikog posla, za javnost se oglasio sportski direktor kluba sa Banovog brda, Vladimir Matijašević, čovek koji je i realizovao ovaj zvučan povratak.

– Dogovorili smo se da Nemanja dođe u Čukarički, odnosno da se vrati u klub koji mu je mnogo pomogao u karijeri i kojem je i sam igrač dosta toga dao. Potpisali smo ugovor, a ovoga puta bi Radonjić trebalo da ima nešto drugačiju ulogu nego što je to bilo u prvom mandatu. Sada već ima veliko iskustvo, nastupe u velikim utakmicama, velikim klubovima, reprezentaciji Srbije… Radonjić će već danas biti na treningu – istakao je Matijašević.

Prvi operativac „brđana“ naglasio je da u klubu nijednog trenutka nisu imali dilemu kada se otvorila mogućnost da angažuju brzonogog ofanzivca.

Photo: Antonio Ahel/ATAImages

– Znamo kakvi su Radonjićevi kvaliteti, verujemo da će doprineti ekipi i da će nam doneti brzinu, stabilnost, efikasnost, na kraju krajeva i rezultat. Brzo smo se dogovorili, Nemanja zna kako funkcionišu stvari u Čukaričkom, kakva su očekivanja od igrača, a ova sredina mu je prijala prethodnog puta, verujem da će tako biti i sada. Kad se pojavila mogućnost da potpišemo ugovor sa igračem ovog kalibra, nismo oklevali, verujem da će saradnja biti na obostrano zadovoljstvo – jasan je sportski direktor Čukaričkog.

Podsetimo, Radonjić je prvi put na Banovo brdo stigao početkom 2016. godine iz Rome, a za godinu i po dana u crno-belom dresu odigrao je 27 utakmica i postigao četiri gola. Upravo su ga te partije lansirale u Crvenu zvezdu, odakle je preko plasmana u Ligu šampiona obezbedio višemilionski transfer u Marsej.

Nakon bogate internacionalne karijere u Francuskoj, Nemačkoj (Herta), Portugalu (Benfika), Italiji (Torino) i Španiji (Majorka), kao i 46 nastupa uz dva Mundijala u dresu Srbije, Radonjić se vratio na Banovo brdo da bude lider i donese prevagu u Superligi.