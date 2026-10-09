IRAN UPOZORIO: Spoljni faktori nemaju pravo da se mešaju u Ormuz i Persijski zaliv
KOMANDANT Iranske revolucionarne garde (IRGC) general-major Ahmad Vahidi kazao je danas da nijedna vanregionalna sila nema pravo da preti, uspostavlja dominaciju ili se meša u Ormuski moreuz i Persijski zaliv.
U poruci objavljenoj povodom Dana mornarice IRGC-a upozorio je da će svaka pretnja iz američko-izraelskog tabora naići na "odlučan odgovor Irana", prenosi Tasnim.
- Naša strategija u ovoj oblasti je jasna, principijelna i nepromenljiva. Bezbednost u Persijskom zalivu i Ormuskom moreuzu je autohtona i regionalna - poručio je on.
General je opisao Ormuski moreuz kao vitalnu arteriju za snabdevanje energijom u svetu, dodajući da je njegova zaštita suštinska za očuvanje iranskih nacionalnih interesa, javne bezbednosti i nacionalnog dostojanstva.
Komandant je ocenio da je mornarica IRGC u potpunosti koordinisana sa iranskom ratnom mornaricom i spremna da odlučno odgovori na svako neovlašćeno kretanje brodova kroz vode pod njenom upravom.
- Na svaku pretnju iz američko-izraelskog tabora ova snaga će odgovoriti budnošću, jedinstvenom komandom i sveobuhvatnom spremnošću - istakao je Vahidi.
Politički zamenik komandanta mornarice IRGC Ali Mohamadi izjavio je danas da iranske snage svake noći sprovode operacije u Ormuskom moreuzu protiv brodova za koje Teheran smatra da krše pravila.
Mohamadi je rekao da mornarica IRGC-a od prvog dana rata održava "potpuni i apsolutni" nadzor nad moreuzom i da će nastaviti i ofanzivne i defanzivne operacije, prenela je Al Džazira.
On je, takođe, odbacio tvrdnje američkog predsednika Donalda Trampa i medija da od tri do osam miliona barela nafte prolazi kroz Ormuz, rekavši da su to netačne informacije.
- Te tvrdnje predstavljaju medijske spekulacije čiji je cilj snižavanje cena nafte i uticaj na tržište - naveo je iranski zvaničnik.
On je dodao da mornarica IRGC-a može da "nametne svoju volju" u bilo kojoj tački Ormuskog moreuza brodovima za koje smatra da krše propise, a SAD je optužio za stvaranje nesigurnosti u Zalivu i široj regiji.
(Tanjug)
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